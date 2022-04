Ruuan kallistuminen näkyy leipä­jonossa – Ivalta lohduton kommentti: ”Kukkarossa on 80 senttiä ja tilillä 1,30”

Elinkustannukset nousevat, mutta samaan aikaan hävikkiruuan määrä vähenee.

Kello lyö kymmenen aurinkoisena perjantaiaamuna. Helsingin Myllypuron ruoka­jakelupisteelle Liikuntamyllylle alkaa tasaiseen tahtiin virrata toppatakkeihin ja kasvomaskeihin sonnustautuneita ihmisiä kangaskasseineen.

Kielo-Marjut Miettisen laukku on muutama hetki sitten täyttynyt muun muassa hedelmistä, juustoraasteesta ja lihasta. Miettinen kertoo käyneensä Myllypuron ruokajakelupisteellä monenkymmenen vuoden ajan. Paikkaansa jakelupiste on ajan saatossa muuttanut Myllypuron kirkolta Ostarille ja 2000-luvun taitteessa nykyiseen paikkaansa Liikuntamyllylle, mutta Miettinen on pysynyt.

– Olen ollut työttömänä ja vähävarainen. Hintojen nousu on ollut todella kova. Tämä on myös eräänlainen sosiaalinen kohtaamispaikka, Miettinen listaa syitä käymiseensä jakelupisteellä.

Kielo-Marjut Miettinen ja hänen miehensä Janne Naakka saapuivat perjantaina kymmenen jälkeen Myllypuron ruokajakelupisteelle.

Alun perin paikasta vihjasi neuvolatyöntekijä silloin, kun Miettisen pojat olivat pieniä. Myös Myllypuron vaatejaosta oli apua tuoreelle perheelle.

– Tämä on suuri etu, Miettinen sanoo.

Ruokaa jaetaan Myllypurossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Miettinen kertoo käyvänsä jakelupisteellä kaksi kertaa viikossa, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Hän sanoo saavansa aina käynneillään riittävän määrän ruokaa tarpeisiinsa.

Kynnys pisteelle tulemiseen on matala, mikä näkyy ihmisten määrässä. Miettisen mukaan aiemmin käynnin yhteydessä on pitänyt näyttää esimerkiksi Kela-korttia, mutta tällä hetkellä jonotus toimii ainoastaan kävelemällä sisään hallitilaan, josta elintarvikkeet ojennetaan tulijan kassiin.

Leipäpisteellä laukkuaan jakelijalle avaa Ive Raudsepp. Hän on saapunut pisteelle perjantaina siksi, että ruoka uhkasi loppua kotoa ennen viikonloppua.

– Kukkarossa on 80 senttiä ja pankkitilillä 1,30, ja viikonloppu on tulossa. Totta kai sitä lähtee silloin ruokajonoon. Se on ihan tavallista, Raudsepp sanoo.

Ive Raudsepp käy ruokajonossa pari kertaa viikossa.

Raudsepp kertoo käyvänsä jakelupisteellä kerrasta kahteen viikossa. Mukaan lähtevän ruuan määrä vaihtelee ja voi toisinaan jäädä vähäiseksikin.

– Viime perjantaina sain jogurtin ja mangon. Tänään sain taas enemmän, aika hyvin jo. Toisinaan keskiviikkoisinkin ruokaa saa niin paljon, että siitä riittää itselleni kahdeksikin päiväksi, hän kertoo.

– Olen sellainen ihminen, että en valittaisi nälkää. Ymmärrän hyvin, että nämä eivät ole sellaisia paikkoja, joissa jaetaan lohta tai porsaanpaistia.

Myllypuron ruokajakelussa kävijämäärä on pudonnut korona-aikana jopa puoleen. Kun aikaisemmin jakelukerralla oli tyypillisesti 1 400–2 000 kävijää, nyt määrä on noin 950–1 100.

– Tähän on monta selitystä. Tauti on vienyt osan porukkaa, osa taas ei koronan vuoksi uskalla tulla, sanoo toiminnanjohtaja Sinikka Backman.

Etenkin ikäihmisiä on kadonnut ruokajonosta. Myllypurossa on annettu iäkkäille ja huonosti liikkuville ihmisille kortteja, joilla on päässyt pitkän jonon ohi ensimmäisenä hakemaan ruokaa.

– Ennen koronaa näitä etukortteja oli käytössä 300. Nyt siitä ryhmästä käy enää noin 30, Backman sanoo.

Tuhat ihmistä jonottamassa ruokakassia on silti paljon.

– Olen tehnyt tätä työtä 20 vuotta, enkä usko, että tämä edistyy oikeaan suuntaan omana elinaikanani. Ruokajakeluhan tuli tilapäiseksi ratkaisuksi laman aikana, mutta siitä on tullut pysyvä, Backman sanoo.

Kielo-Marjut Niemisen ruokakassiin päätyi muun muassa juustoraastetta ja lihaa.

Parin viime viikon aikana ruoanhakijoiden määrä on ollut hienoisessa nousussa, mutta siitä ei Backmanin mukaan voi vielä tehdä päätelmiä.

– Ukrainan sotaa paenneita ihmisiä on käynyt hakemassa ruokaa, mutta ei vielä mitään ryntäystä ole ollut, hän sanoo.

Monelta on sen sijaan mennyt koronan aikana työpaikka alta.

– Hakijat nuorenevat, ja ulkoisen habituksen perusteella monen luulisi olevan töissä.

Eläkeläisiäkin silti on, ja heidän määränsä uskotaan taas kasvavan, jos ruuan hinta nousee. Moni on Backmanin mukaan jo nyt joutunut valitsemaan sen väliltä, ostaako ruokaa vai lääkkeitä.

– Kukaan ei käy jonossa huvikseen. Jokainen, joka kaupassa käy tietää, että kymmenellä eurolla ei kovin paljon saa. Moni ruuanhakija sanoo, että jos saisi sata euroa lisää kuukaudessa, ei tarvitsisi käydä.

– En usko, että korkeapalkkaiset ihmiset osaavat asemoitua ruokaa hakevien asemaan. Ruokajonolaiset ajatellaan vain numeroina jossakin, Backman sanoo.

Ruuan hinnannousu aiheuttaa ruokajakelupisteissä huolta, sillä hävikkiä tulee yhä vähemmän.

Elinkustannusten kallistuminen alkaa jo näkyä ruokajakeluissa.

– Trendi on vielä pieni, mutta se kuitenkin ennakoi tulevaa, sanoo Maria Viljanen SPR:ltä.

Osalla ihmisistä talous ei ole vielä toipunut koronapandemian jäljiltä. Viljasen mukaan ruoka-apua hakee nyt entistä enemmän lapsiperheitä ja ylivelkaantuneita ihmisiä.

– Ruuan hinnannousu vaikuttaa kaikkein pienituloisimpien asemaan nopeasti. Toinen on polttoaineen hinta, moni tarvitsee autoa, ja joutuu käyttämään rahat polttoaineeseen eikä ruokaan, Viljanen sanoo.

Samaan aikaan ruokajakeluihin vaikuttaa se, että hävikkiruokaa on saatavilla aiempaa vähemmän.

– On hienoa, että kaupat pystyvät ennakoimaan myyntiään ja hävikkiä tulee vähemmän, mutta kyllä ruokajakeluissa ollaan huolissaan. Ei ole taloudellisesti mahdollista ostaa jaettavaa ruokaa, Maria Viljanen sanoo.

Hävikkiruuan väheneminen herättää Viljasen mukaan huolta ja ahdistusta ruokaa jakavien keskuudessa.

– Vaikka olisi muutamakin ihminen, joka jää ilman, se on heille ahdistava tilanne.

Aiemmin, kun hävikkiruokaa on ollut saatavilla vähemmän, ruokajakelijat ovat turvautuneet EU:n ruoka-apuun. Sen jakelu loppuu kuitenkin maaliskuun lopussa, kun EU:n ohjelmakausi päättyy.

Ruokaa jonottaa Myllypurossa tavallisesti noin 950-1100 ihmistä.

Ruoka-avun saajia ei Suomessa tilastoida tarkasti, mutta heitä on Kirkkopalveluiden projektipäällikkö Reetta Nickin arvion mukaan tällä hetkellä noin 200 000.

– Tarkkoja lukuja ruoka-avun saajista ei ole, heidän henkilötietojaan ei kerätä. Yksi voi hakea ruokaa monta kertaa viikossa, toinen taas noutaa apua viisihenkiselle perheelle.

Luotettavimman arvion jaettavan ruuan määrästä saa Nickin mukaan Luonnonvarakeskukselta. Sen mukaan ruoka-apuna jaetaan noin 20 miljoonaa kiloa ruokaa vuodessa, ja tästä määrästä noin kaksi miljoonaa kiloa on ollut EU:n ruoka-apua.

EU:n ruoka-avun jakaminen kuitenkin loppuu maaliskuun lopussa, ja se aiotaan korvata maksukorttijärjestelmällä. Järjestelmä on tulossa käyttöön vasta ensi vuoden alussa.

– Yhdistettynä avuntarpeen kasvuun ja hävikin mahdolliseen vähenemiseen se tuo ruokajakeluun oman haasteensa, Nick sanoo.