Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen mukaan melkein mitään perhesurmista tehtyjen selvitysten osoittamista toimenpidesuosituksista ei ole pantu täytäntöön.

Käynnissä on huolestuttava tapahtumien sarja, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen sanoo. Hän viittaa viime aikojen suru-uutisiin perhesurmista ja lapsiin kohdistuneista rikoksista.

Yksinhuoltajaäidin epäillään surmanneen varhaisteini-ikäisen poikansa ja itsensä Helsingin Latokartanossa viime viikolla.

27-vuotiaan naisen epäillään riistäneen hengen itseltään ja alakouluikäiseltä pojaltaan Raisiossa helmikuussa.

Marraskuussa 2021 poliisi tutki tapausta, jossa isän epäiltiin murhanneen puolisonsa ja 3-vuotiaan lapsensa Porvoossa. Isä kuoli myöhemmin samana päivänä liikenneonnettomuudessa.

Saman vuoden toukokuussa vauvansa Tampereella surmanneen naisen oikeus katsoi syyllistyneen lapsensurmaan, mutta mielentilatutkimuksessa nainen todettiin syyntakeettomaksi.

Saman vuoden tammikuussa keski-ikäinen äiti surmasi ensin kaksi lastaan ja sitten itsensä Oulussa.

Samassa kuussa myös Virroilla tapahtui perhesurma. 50-vuotias perheenisä surmasi ampumalla avovaimonsa ja yritti tappaa myös perheen 14-vuotiaan tyttären. Lopuksi mies surmasi itsensä.

Joulukuussa 2020 Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi 37-vuotiaan isän lapsensa taposta, pahoinpitelystä sekä kahdesta ampuma-aserikoksesta kahdeksan vuoden ja kuuden kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Surma tapahtui toukokuussa Oripäässä.

Vappuaattona taas vangittiin 22-vuotias nainen epäiltynä kaksivuotiaan lapsensa murhasta Vantaan Kaivokselassa. Alentuneesti syyntakeinen nainen sai 10 vuoden vankeustuomion.

Tammikuussa Espoon Suurpellossa asunut nainen surmasi kouluikäisen lapsensa. Nainen kuoli ollessaan tutkintavankeudessa Vantaan vankilassa.

Osassa tapauksista taustalta on paljastunut mielenterveysongelmia ja talousvaikeuksia. Ainakin Raision tapauksessa poliisi selvittää myös, onko jokin viranomaistaho mahdollisesti laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan lapsen ja perheen tilanteen tukemisessa ja tunnistamisessa.

Lapsiasiavaltuutettu Pekkarinen kertoo kiinnittäneensä jo pidemmän aikaa huomiota siihen, että perhesurmia ja lastensurmia tapahtuu harvakseltaan, mutta toistuvasti.

– Nämä ovat äärimmäisen surullisia ja traagisia tapahtumia. Ne ovat myös turhia, sillä uskon, että ne olisivat varmasti estettävissä. On väärin, että meillä Suomessa vuodesta toiseen siedetään sitä, että lapsia kuolee väkivallan seurauksena.

Suomessa kuolee vuosittain noin 3–10 lasta oman vanhemman käden kautta.

Pekkarinen kertoo olevansa turhautunut, sillä Suomessa on tehty useita suuria ja perusteellisia selvityksiä, joissa on esitetty keinoja lapsiin kohdistuvan väkivallan ja perhesurmien ehkäisemiseksi.

Hevosia aitauksessa lähellä Raision perhesurman tapahtumapaikkaa.

Ongelma on, että vain hyvin harva annetuista suosituksista on toteutunut, hän sanoo.

– Olemme hirveän taitavia selvittämään asioita ja luomaan erilaisia strategioita, mutta ne eivät koskaan lähde elämään. Käytännön tasolla jatketaan ihan niin kuin ennenkin ja siirrellään vastuuta, kunnes tulee ruumiita.

Kynttilä Porvoon perhesurman tapahtumapaikkaa lähellä sijaitsevan leikkipuiston luona.

Esimerkkinä Pekkarinen mainitsee sisäministeriön selvityksen perhe- ja lapsensurmien taustoista vuosilta 2003–2012. Siinä esitetään 18 toimenpidettä.

– Nyt kun näitä katson, niin minun ymmärtääkseni mikään ei ole toteutunut, Pekkarinen sanoo.

Lapsiasiavaltuutettu käy listaa läpi ja toteaa, että suositukset eivät ole levinneet valtakunnalliselle tasolle, vaikka joissain kunnissa niitä on käytössä, tai niistä on tehty onnistuneita hankkeita ja kokeiluja.

– Lasten väkivaltakokemuksia ei kartoiteta systemaattisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lastensuojeluilmoituksia tehdään, mutta tukikampanjoita en ole nähnyt. Lastensuojelun työntekijöitä ei kannusteta tekemään rikosilmoituksia poliisille. Ongelmana on myös, ettei poliisissa ehditä tutkia lapsiin kohdistuvia väkivaltaepäilyjä. Tutkinta-ajat ovat pitkät. Tätä voisi jatkaa vaikka kuinka, Pekkarinen sanoo.

Pekkarisen mukaan parhaillaankin on käynnissä THL:n koordinoima Väkivallaton lapsuus -ohjelma vuosille 2020–2025. Hänen mukaansa ohjelma sisältää erinomaisia suunnitelmia.

– Mutta mitä tehdään käytännössä? Ei välttämättä paljoakaan, Pekkarinen sanoo.

Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella viimeaikaisia perhe- ja lapsensurmia näyttää Pekkarisen mukaan yhdistävän se, että perheiden ongelmat ovat olleet viranomaisten tiedossa.

– Siinä on peiliin katsomisen paikka yhteiskunnassa.

Pekkarinen ei ole ainoa, joka on esittänyt vastaavia ajatuksia. Esimerkiksi ex-sisäministeri Päivi Räsänen vaati hallitusta käynnistämään perhesurmiin liittyvän selvityksen helmikuussa 2021.

Lapsiasiavaltuutetun mielestä suuria selvityksiä ei enää tarvita, vaan enemminkin käytännön toimia. Hänen mielestään yhteiskunnan tulisi puuttua ilmiöihin, joiden tutkimusten valossa tiedetään olevan tekojen taustalla.

– Esimerkiksi matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut pitäisivät olla saatavilla ennaltaehkäisevästi. Viranomaisten täytyisi oppia lukemaan merkkejä, jotka kertovat väkivallan uhasta. Viranomaisille täytyy myös saada riittävästi aikaa ja resursseja, jotta he voivat pitää yhteyttä toisiinsa ja tavata lasta.

Myös korona-ajalla on ollut perinpohjainen vaikutus lasten ja perheiden hyvinvointiin.

Pekkarinen nostaa esiin, että esimerkiksi kouluterveydenhuollon käyntien määrä on vähentynyt dramaattisesti, eivätkä lapset välttämättä tapaa koulukuraattoreja ja -psykologeja. Paljon lapsien kanssa työskenteleviä on siirretty koronatoimiin, minkä vuoksi käyntejä on jäänyt väliin.

– Varsinkin kotikäynnit olisivat äärimmäisen tärkeitä, mutta niistä karsitaan aina ensimmäisenä. Kotona käyminen ja lapsen olosuhteiden näkeminen on silmiä avaavaa ja välttämätöntä, että lapsesta voi muodostaa kokonaiskuvan.