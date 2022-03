Silmät tarkkana! Huomenna voi näkyä revontulia koko maassa

Torstai-iltana koko maassa voidaan mahdollisesti päästä ihastelemaan revontulia.

RevontulTEN todennäköisyys koko maassa on torstaina suuri, kertoo Ilmatieteen laitos.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Paavo Korpelan mukaan tavanomaisesti revontulia näkyy maan pohjoisosissa. Huomisten revontulien syntyyn vaikuttava geomagneettinen myrsky osuu kokoluokituksessa kohtaan G3. Se tarkoittaa sitä, että voimakkaan geomagneettisen myrskyn ansiosta revontulia voi olla nähtävissä koko maassa.

Geomagneettisen myrskyn aikana aurinkotuulen puuskat häiritsevät maapallon magneettikenttää, mikä muun muassa aiheuttaa revontulia.

Jos revontulia haluaa nähdä, silmät kannattaa pitää auki huomisiltana auringon laskettua.

– Ensimmäinen revontulien näkemisen ehto on, että on pimeää. Auringon laskettua ja taivaan hämärryttyä on hyvät mahdollisuudet nähdä revontulia. Tarkkaa aikaa on vaikea ennustaa, sillä se riippuu geomagneettisen myrskyn alkamisajankohdasta, Korpela kertoo.

Erittäin voimakkaat geomagneettiset myrskyt voivat toisinaan aiheuttaa myös tuhoja.

– Jos sähköverkkoa ei ole suojattu asianmukaisesti, voi todella raju geomagneettinen myrsky rikkoa esimerkiksi muuntajia. Tosin nykyään sähköverkot ovat hyvin suojattuja täällä Suomessa ja muuallakin maailmassa tällaisten hyvin harvinaisten tapausten varalta, Korpela sanoo.