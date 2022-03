8-vuotiaasta Vilja Eerikasta tehtiin aikanaan 11 lastensuojeluilmoitusta, mutta hän palasi aina kotiinsa. Helsingin Latokartanon epäillyssä perhesurmassa on viitteitä samasta.

Suomen lähihistorian järkyttävimpiin rikoksiin lukeutuneen 8-vuotiaan Vilja Eerikan murhatapauksen syyttäjä Eija Velitski kertoo huolestuneensa nähtyään uutiset Helsingin Latokartanon epäillystä perhesurmasta.

Yksinhuoltajaäidin epäillään surmanneen varhaisteini-ikäisen poikansa ja itsensä Helsingissä. Poliisi löysi ruumiit viime perjantaina.

Nyttemmin eläköitynyt Velitski kertoo, että tapauksessa vaikuttaa olevan paljon yhtäläisyyksiä Vilja Eerikan tapaukseen. Äitipuoli ja isä murhasivat 8-vuotiaan tytön äitienpäivänä 2012.

Yhtäläisyydet tapausten välillä vaikuttavat olevan nimenomaan viranomaistoiminnassa ja lastensuojelussa, ei niinkään itse teossa.

Latokartanon surma-asunnon naapurit kertoivat aiemmin IS:lle, että lapsesta oli tehty useita lastensuojeluilmoituksia. Yksi naapureista kertoo itsekin tehneensä ilmoituksia lastensuojeluun ja poliisille. Naapurin mukaan poika oli useasti viety pois, mutta palasi aina takaisin.

Tiedot ovat vahvistamattomia.

– Jos se pitää paikkansa, että on tehty lukuisia lastensuojeluilmoituksia, ja tämä pieni lapsi on ollut huostaanotettuna, mutta toistuvasti palautettu tämän äidin luo, me olemme täysin yksi-yhteen Vilja Eerikan tapauksen kanssa, Velitski sanoo.

Surma-asunnon ovi Helsingin Latokartanossa maanantaina. Ovessa oli itse tehtyjä varoituslappuja, joissa varoitettiin aukeavasta ovesta ja tallentavasta kameravalvonnasta.

Vaikka sekä Velitski että naapuri puhuvat huostaanotosta, kyse ei välttämättä ole ollut sananmukaisesti juuri siitä.

Yksi merkittävä ero tapauksissa on lasten ikä. Vilja Eerika oli 8-vuotias, mutta Latokartanossa surmansa saanut lapsi oli varhaisteini, naapureiden arvion mukaan 12–13-vuotias. Poliisi on vahvistanut lapsen olleen kouluikäinen.

Jos lapsi on yli 12-vuotias, hänellä on monessa lastensuojeluun liittyvässä asiassa puhevalta. Puhevalta tarkoittaa sitä, että lapsen mielipide on otettava huomioon häntä koskevissa asioissa samalla tavalla kuin aikuistenkin. Se, että lapsi osallistuu häntä itseään koskevien asioiden käsittelyyn, ei kuitenkaan merkitse sitä, että lapsi itse saisi päättää.

Eija Velitski on toiminut syyttäjän monessa ison profiilin rikostapauksessa. Tässä hän on kuvattuna sarjakuristaja Michael Penttilän murhakäräjien yhteydessä vuonna 2018.

Velitski kertoo nähneensä punaista luettuaan uutisia Latokartanon tapauksesta.

Hän puhui Vilja Eerikan tapauksen oikeuskäsittelyn yhteydessä usein siitä, kuinka lastensuojelussa tulisi herätä toimiin. Vilja Eerikasta oli tehty yhteensä 11 lastensuojeluilmoitusta ennen kuin hän koki väkivaltaisen kuoleman. Tyttö oli välillä huostaanotettuna, mutta hänet palautettiin aina kotiinsa. Sillä oli kohtalokkaat seuraukset.

Lopulta kaksi sosiaalityöntekijää sai Helsingin käräjäoikeudessa tuomion tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

– Eikö mitään ole 10 vuodessa opittu? Turha sanoa, että voi voi, kun on resurssipula. Tässä on ollut 10 vuotta aikaa laittaa asia kuntoon. Jostain pitää löytää ne varat, että saadaan tämä asia kuntoon.

Murhasta myöhemmin tuomitut Vilja Eerikan isä ja äitipuoli oikeudessa vuonna 2013.

Velitski kertoo ymmärtävänsä, että sosiaalityöntekijällä voi olla vastuullaan kymmeniä perheitä, eikä aika riitä kaikille. Velitskin mukaan lastensuojelussa täytyy kuitenkin ehdottomasti olla ammattitaitoa, jotta vakavat tapaukset pystytään erottamaan.

– Kyllä meidän yhteiskuntamme on velkaa sen lapsille, että heidän elämänsä on turvallista, Velitski sanoo.

Velitski muistaa, kuinka Vilja Eerikan tapauksen aikana toisteltiin paljon sitä, että vastaavaa ei saa enää ikinä käydä. Velitskin mukaan sen jälkeen käytiinkin keskusteluja siitä, mitä asioita on muutettu.

– Nyt täytyy arvioida, onko niitä asioita todella muutettu, jos näin pääsee käymään.

Velitski sanoo, että ei syytä Latokartanon tapauksessa ketään, mutta painottaa, että asia on tutkittava.

– Tämä ketju pitää tutkia taaksepäin. Tätä ei voi jättää siihen, että näin vaan nyt kävi. Näin nyt ei vaan voi käydä.

– Olen todella huolissani, kun luen tällaisia uutisia. Mieli palaa väistämättä toukokuuhun 2012, kun Vilja Eerikan tapaus tuli ilmi, Velitski sanoo.

IS kysyi Helsingin lastensuojelun tilasta lastensuojelun johtajalta Saila Nummikoskelta.

Nummikoski ei voi kommentoida yksittäisiä tapauksia, vaan kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

Jos lastensuojelu hakee lapsen kotoaan, mutta palauttaa muutaman päivän kuluttua, mistä tällaisessa voi yleisellä tasolla olla kyse? Voiko kyse olla esimerkiksi siitä, että lapsi on otettu kiireelliseen sijoitukseen, mutta palautettu sen jälkeen syystä tai toisesta kotiinsa?

– En voi ottaa kantaa yksittäiseen asiakasasiaan. Lastensuojelu on tekemissä monenlaisissa tilanteissa lasten ja perheiden kanssa. Kyse voi olla esimerkiksi leirille tai tukiperheeseen lähdöstä tai lapsen tulosta laitoksesta kotilomalle. On poikkeuksellista, mutta mahdollista, että kiireellinen sijoitus olisi muutaman päivän mittainen.

Jos lapsi on täyttänyt 12 vuotta, mikä on hänen valtansa päättää itseään koskevista lastensuojeluun liittyvistä asioista? Jos 12 vuotta täyttänyt lapsi haluaa palata kotiinsa sen sijaan että hänet otettaisiin huostaan, onko lastensuojelun kunnioitettava tätä ja antaa lapsen palata kotiinsa?

– Lastensuojelulain mukaan 12 vuotta täyttänyttä lasta on kuultava hallintolain mukaisesti häntä itseään koskevassa asiassa. Päätöksen huostaanotosta tai huostaanoton purkamisesta tekee lastensuojelun johtava viranhaltija tai hallinto-oikeus. 12-vuotias lapsi ei siten päätä itse huostaanotosta tai huostaanoton purkamisesta.

Helsingin tarkastuslautakunnan viime vuonna julkaistu arviointikertomus keskittyi muun muassa lastensuojelun sijaishuollon riittävyyteen. Arviointikertomuksen mukaan sijoituspaikkoja ei ole tarpeeksi, ja henkilöstöstä on pulaa. Onko tilanne parantunut?

– Lasten ja nuorten vastaanottopaikkoja kiireellisen sijoituksen tilanteissa on ollut hyvin saatavilla viime syksystä lähtien. Myös kaupungin omissa pitkäaikaista hoitoa antavissa lastenkodeissa on ollut paikkoja saatavilla. Helsingin tarkastuslautakunnan raportissa viitattiin vaativan tason laitoshoidon paikkoja koskevaan kansalliseen pulaan. Muita laitoshoidon palveluita mm. vastaanotto-, perus- ja erityistason laitoshoitoa on ollut saatavilla. Laitoshoidon henkilöstön rekrytointi on edelleen keskeinen haaste.

Millä tavalla 10 vuoden takainen Vilja Eerikan tapaus muutti Helsingin lastensuojelun toimintaa? Mitä asioita tarkalleen alettiin tapauksen jälkeen parantaa ja onnistuttiinko siinä?

– Viimeisen kymmenen vuoden aikana lastensuojelussa on tehty useita merkittäviä toiminnan muutoksia. Keskeinen muutos on ollut tiedonkulun parantaminen väkivaltaepäilyissä. Suomessa muutettiin lainsäädäntöäkin siten, että kaikkien lasten ja nuorten kanssa työskentelevien tulee ilmoittaa mahdollisesta lapseen kohdistuvan väkivallan epäilystä suoraan poliisille ja tehdä asiasta myös lastensuojeluilmoitus. Näin varmistetaan, että poliisi voi välittömästi käynnistää omat toimenpiteensä.

– Nykyään kaikki lapset tavataan henkilökohtaisesti lastensuojelussa. Lastensuojelussa pyritään kaikin tavoin varmistamaan, että lapsella on joku turvallinen aikuinen, johon lapsi luottaa ja jolle on mahdollista kertoa omista asioista. On tärkeätä, että lasta itseään kuullaan.

– Lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä on merkittävästi vähemmän lapsia asiakkaina kuin kymmenen vuotta sitten. Tämä on parantanut sosiaalityöntekijöiden mahdollisuutta työskennellä lasten ja perheiden kanssa. Lasten ja perheiden kanssa toki työskentelee myös muita lastensuojelun ammattilaisia, kuten perhetyön sosiaaliohjaajia, tukihenkilöitä tai laitoksen henkilökuntaa.

– Tiedonkulkua eri viranomaisten välillä on myös parannettu ja henkilöstöä on koulutettu monialaiseen yhteistyöhön.