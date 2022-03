Suolelupoliisin mukaan on varauduttava siihen, että Venäjä yrittää vaikuttaa Suomen Nato-keskusteluun.

Suomen kansallista turvallisuutta uhkaavat tällä hetkellä kaikkein eniten Venäjän laaja-alainen hybridivaikuttaminen ja laiton tiedustelu, suojelupoliisi kertoo.

Suojelupoliisi arvioi, että Venäjä yrittää vaikuttaa Suomen Nato-keskusteluun. Nato-keskustelu on vilkastunut Venäjän aloitettua sodan Ukrainassa.

– Koko suomalaisen yhteiskunnan on syytä varautua erilaisiin toimiin, joilla Venäjä haluaa vaikuttaa Suomen päätöksentekoon Nato-kysymyksessä, suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari sanoo.

Toistaiseksi Venäjän Suomen vastaisessa toiminnassa ei ole havaittu merkittäviä muutoksia.

Venäjän resurssit on tällä hetkellä sidottu vahvasti Ukrainaan ja toisaalta kotimaahan. Tilanne voi kuitenkin muuttua hyvinkin nopeasti.

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttarin mukaan suomalaisen yhteiskunnan on syytä varautua erilaisiin toimiin Venäjän suunnalta.

– Suojelupoliisi arvioi, että Venäjä todennäköisesti laajentaa kyber- ja informaatio-operaatioitaan Ukrainasta länteen. Siksi on todennäköistä, että myös operaatiot Suomea vastaan lisääntyvät tulevina kuukausina, Pelttari sanoo.

Suurin osa verkon kyberiskuista on palvelunestohyökkäyksiä ja verkkosivujen töhrintää. Kyberiskujen tarkoituksena on luoda mielikuva siitä, että yhteiskunnan toiminta olisi lamaantunut, vaikka näin ei todellisuudessa ole. Palvelunestohyökkäykset ja niiden torjunta on verkossa toimiville yrityksille arkipäivää.

Suojelupoliisi arvioi kuitenkin, että vakavampien vihamielisten kyberiskujen uhka on kohonnut. Supon mukaan yritysten pitää huolehtia siitä, ettei esimerkiksi energiajakelun tai muun kriittisen infrastruktuurin ohjauselektroniikkaan pääse käsiksi suoraan avoimesta verkosta.

Suojelupoliisi muistuttaa myös siitä, että Venäjän tiedustelu pystyy ääritapauksissa väkivaltatekoihin, joita se on viime vuosikymmenillä tehnyt EU-maissa. Suojelupoliisin mukaan on selkeää näyttöä siitä, että Venäjän sotilastiedustelu olisi tuhonnut asevarastoja Tshekissä ja Bulgariassa.

Suojelupoliisin mukaan näyttöä on myös Venäjän turvallisuus- ja tiedustelupalvelujen tekemistä salamurhista ja niiden yrityksistä Saksassa sekä Iso-Britanniassa.

Terrorismin uhka-arvio pysyy ennallaan

Suojelupoliisin tiistaina julkistamassa vuosikirjassa terrorismin uhka-arvio pysyi ennallaan. Terrorismin uhka Suomessa on neliportaisen asteikon tasolla kaksi eli kohonnut.

Yksittäiset äärioikeistolaiset henkilöt ja pienryhmät muodostavat huomionarvoisen terrorismin uhan Suomessa. Väkivallan uhka kohdistuu erityisesti etnisten ja uskonnollisten vähemmistöryhmien edustajiin sekä poliittisiin päättäjiin.

Sosiaalisen median alustoille painottuva verkostoituminen, propagandan levittäminen ja väkivaltaisen toiminnan edistäminen ovat olennainen osa äärioikeistolaista toimintaa. Myös suomalaisia kytkeytyy Siege-kulttuuriin, jossa valkoisen ylivallan kannattajat yllyttävät väkivaltaan ja rotusotaan yhteiskunnan romahduttamiseksi.

Radikaali-islamistisesti motivoitunut terrorismi Suomessa keskittyy valtaosin toiminnan mahdollistamiseen, kuten värväämiseen, propagandan levittämiseen ja varainkeruuseen. Merkittävin kyky väkivaltaiseen toimintaan on niillä, jotka ovat taistelleet tai muuten toimineet terroristijärjestöjen hyväksi konfliktialueilla.

Todennäköisimpiä ovat edelleen yksittäisten henkilöiden helposti hankittavilla välineillä tekemät iskut.