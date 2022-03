Koronapotilaiden määrä Helsingissä kasvaa – näin tilanne näkyy sairaaloissa

Herttoniemen varasairaalassa koronapotilaille tarkoitettujen vuodepaikkojen määrää on jouduttu supistamaan henkilöstövajeen vuoksi, kertoo Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen.

Sairaalassa olisi sänkyjä ja tilat 50 potilaalle, mutta hoitajamitoituksen sallima maksimi on tällä hetkellä 35.

– Pyrimme saamaan Herttoniemen paikkasijaksi 40, nyt, kun koronapotilaita on tullut ja on valitettavasti tulossa enemmän Helsingissä, hän sanoo.

Helsingin sairaaloissa oli maanantaina 94 koronapotilasta, 13 enemmän kuin torstaina. Herttoniemen lisäksi potilaita hoidetaan Laakson sairaalassa, jonne on avattu kaksi uutta koronaosastoa maaliskuun aikana, Pikkarainen kertoo.

Suurin osa potilaista on hoidossa koronaoireiden vuoksi, hän vastaa Ilta-Sanomien tarkentavaan kysymykseen sähköpostilla. Joukossa on myös sairaalatartunnan saaneita.

Koronapotilailla esiintyy nyt myös enemmän sairaalakeuhkokuumetta kuin ennen.

– Se osoittaa mielestäni, että taudinkuva on nyt vaikeampi kuin tammikuussa, jolloin potilaat paranivat nopeammin ja näitä komplikaatiota oli vähemmän, Pikkarainen sanoo.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella on ollut vuodeosastolla maanantaina kaikkiaan 87 potilasta, joista teholla yhdeksän , kertoo Husin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen.

– Sisätauti- ja keuhko-osastoilla on 37 vuodepotilasta, loput ovat muilla osastoilla. Heistä karkeasti alle puolet on hoidossa ensisijaisesti koronan takia, Järvinen sanoo.

Husin ylilääkäri Asko Järvisen mukaan tilanne on kohtalaisen vakaa, vaikka potilasmäärissä onkin tapahtunut nousua viime aikoina.

– Nousua on ollut myös kohorttiosastolla, jossa potilas on ainakin osittain koronan takia. Jos potilaita on aiemmin ollut noin 20–30, viime viikolla ja tänään määrä on ollut yli 30, hän sanoo.

Järvinen huomauttaa, että Herttoniemen kaltaisissa terveyskeskussairaaloissa hoidetaan keskimäärin iäkkäämpiä potilaita kuin Husin vuodeosastoilla.

– Vuodepaikat ovat täyttyneet usein eri tahtia. Husissa huippu tuli tammikuussa. Herttoniemessä hoitoajat olivat pidemmät, joten siellä huippu tuli noin viikkoa myöhemmin, samoin kuin teho-osastolla.

Uusien osastojen käyttöönotto voi kuitenkin pitkittää muiden potilaiden pääsyä jatkohoitopaikkaan. Pikkarainen kertoo, että koronapotilaiden määrän kasvu viime viikolla on jo havaittavasti pitkittänyt odotusaikoja päivystävissä sairaaloissa.

– Päivystyksissä on jouduttu odottamaan parikin päivää etenkin viikonlopun ajan, ja sehän ei ole ollenkaan hyvä.

Kasvaneet potilasmäärät näkyvät jo sairaaloiden pitkittyneissä odotusajoissa, sanoo Helsingin johtajalääkäri Laura Pikkarainen.

Vuodepotilaiden määrä kohorttiosastolla on ollut kevyempi tammikuun jälkeen, koska tulijoita on ollut vähemmän, Järvinen kertoo. Myös hän mainitsee jatkohoitoon pääsyn olevan hankalaa.

– Husin alueella vuodepaikoista on aina pulaa riippuen siitä, miten päästään jatkohoitoon terveyskeskussairaaloihin. Päivystykseen tulevien potilaiden saaminen eteenpäin vuodeosastoille on ollut hankalaa koko talven ajan, Järvinen kertoo.

Husin kohorttiosastoilla on myös iäkkäitä, jotka ovat odottaneet jatkopaikkaa terveyskeskussairaaloista.

– On jouduttu odottamaan vuodeosastopaikkaa tai jouduttu sijoittamaan vaikka terveyskeskussairaalaan jonottava erikoissairaanhoidon osastoille. Hoitoaika pyrkii silloin pitkittymään ja resursseja viedään tavallaan kahdesta pisteestä.

Järvisen tiedossa ei ole, että koronapotilaiden hoito olisi merkittävästi vienyt resursseja muilta osastoilta HUS-alueella.

– Henkilökunnan koronasairastumisia on ollut jälleen, se on jossakin voinut vaikuttaa, hän sanoo.

Laakson sairaalassa on tällä hetkellä 43 koronapotilasta, Pikkarainen kertoo.

– Paikkamäärillä ei ole periaatteessa ylärajaa, vaan koronaosastoja voidaan avata tarvittaessa lisää. Pystymme hoitamaan 30 potilasta lisää jo auki olevilla osastoilla.

Laakson henkilöstötilanteen Pikkarainen kertoo olevan ”tavallinen”, eikä vuodepaikkojen sulkemiselle ole hänen mukaansa tarvetta, kuten Herttoniemessä nyt.

Herttoniemi poikkeaa Laakson sairaalasta siinä, että siellä työskentelee sekä Helsingin kaupungin, että Husin työntekijöitä.

– Henkilöstö on siellä määräaikaisesti ja osa-aikaisesti, sen takia henkilöstösuunnittelu on paljon vaikeampaa ja epävakaampaa kuin Laakson osastojen, missä hoitajat ovat pysyvässä työsuhteessa. Pikkarainen sanoo.