Tämä on koulukiusaamisen tilanne Suomen eri kunnissa juuri nyt THL:n laajan kyselytutkimuksen perusteella. Ala-asteella kiusataan enemmän kuin yläasteella.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii joka toinen vuosi koulukiusaamista osana jättimäistä kouluterveyskyselyä. Tutkimuksen mukaan noin joka kahdeskymmenes oppilas kokee kiusaamista koulussa viikoittain.

Jutun lopussa on taulukko kiusaamisen kokemuksesta ala-asteilla ja yläasteilla kunnittain.

Kyselyn mukaan tytöillä on tapahtunut käänne huonompaan edelliseen tutkimukseen verrattuna.

Ala-asteikäiset (4.–5.-luokkalaiset) tytöt kokevat viikoittaista kiusaamista jopa enemmän kuin samanikäiset pojat. Tyttöjen tuore luku on 8 prosenttia, jossa on lisäystä kahden vuoden takaiseen tutkimukseen 1,5 prosenttiyksikköä. Samanikäisillä pojilla prosentti on pysynyt 7,8:ssa.

Myös yläasteikäisillä (8.–9.-luokkalaiset) tytöillä pitkään jatkunut kiusaamisen väheneminen on kääntynyt nousuun.

Edellisessä, vuoden 2019 tutkimuksessa viikoittaista kiusaamista joutui koulussa kokemaan 4,5 prosenttia tytöistä, ja viime vuoden luku oli 5,6 prosenttia. Samassa ajassa poikien prosentti laski 6,4:stä 6,3:een.

Ennen viime vuoden tutkimusta koulukiusaaminen on ollut laskussa tasaisesti jo pitkään. Reilut kymmenen vuotta sitten yläasteen pojista 10 prosenttia oli kokenut kiusaamista koulussa vähintään kerran viikossa.

Vuonna 2021 vastaava osuus oli kuusi prosenttia.

THL:n kehittämispäällikkö Jenni Helenius löytää yhden syyn huonontuneisiin lukuihin: korona.

– Kouluterveyskyselyn mukaan monet oppilaat voivat koronakeväänä 2021 huonosti. On ollut aiempaa enemmän yksinäisyyden tunnetta, vaikeuksia oppimistaidoissa ja mielialaan liittyviä ongelmia.

– Joskus oma paha olo ja epävarmuus purkautuvat muiden kiusaamisena, Helenius sanoo.

Entä sitten tyttöjen lisääntynyt kiusaaminen? Mistä se kertoo?

– Tytöt kokevat poikia enemmän esimerkiksi jättämistä kaveriporukan ulkopuolelle, loukkaamista ilmeillä ja eleillä sekä valheiden levittämistä. Ehkä tytöt tunnistavat nykyisin aiempaa paremmin heihin kohdistuvia hiljaisen ja ulkopuolelle jättävän kiusaamisen muotoja. Sitä on tapahtunut korona-aikana enemmän, myös nettiympäristöissä.

Silti on hyvä muistaa, että 8.-9. luokilla pojat ovat edelleen kokeneet viikoittaista kiusaamista tyttöjä useammin ja 4.–5. luokilla tytöistä ja pojista suunnilleen yhtä suuri osuus on kokenut viikoittaista kiusaamista.

Tytöt kokevat poikia enemmän jättämistä kaveriporukan ulkopuolelle.

Kyselyyn vastanneet pojat kokivat koulussa hieman tyttöjä yleisemmin fyysistä uhkaa. Ala-asteella viimeisimmän vuoden aikana fyysistä uhkaa kokeneiden poikien osuus kaikista vastanneista oli 17 prosenttia ja yläasteella 18 prosenttia. Tyttöjen vastaavat luvut olivat 11 prosenttia ja 14 prosenttia vastanneista.

Heleniuksen mukaan poikien kiusaaminen on suoraviivaisempaa, näkyvämpää.

– Pojat kokevat tyttöjä useammin lyömistä, tönimistä tai potkimista, uhkailemista ja tavaroiden varastamista.

Fyysiseksi uhkaksi laskettiin kyselytutkimuksessa fyysisen kimppuun käymisen lisäksi sillä uhkaaminen sekä varastaminen tai sen yritys uhkaamalla tai käyttämällä väkivaltaa.

” Tytöt kokevat poikia enemmän esimerkiksi jättämistä kaveriporukan ulkopuolelle, loukkaamista ilmeillä ja eleillä sekä valheiden levittämistä.

Kunnittain tarkasteltuna kiusaamisen kokemisen erot ovat suuria. Suurten ja keskisuurten kaupunkien välillä kiusaamisessa ei ole juurikaan merkitseviä eroja. Mutta alle 6 000 asukkaan kunnissa kiusaaminen on keskimäärin väkirikkaampia kuntia yleisempää sekä ylä- että ala-asteikäisillä.

Tutkimuksessa erityisesti pienten kuntien tilanne elää voimakkaasti tutkimuksesta toiseen, joten suoraa vertailua kuntien välillä on vaikea tehdä yhden tutkimuksen perusteella.

Alavieskassa ilahduttiin THL:n kyselyn tuloksista.

Kunta on onnistunut koulukiusaamisen kitkennässä parhaiten kahdessa vuodessa Suomessa. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Tuulia Säkkinen nostaa esiin pitkäjänteisen ja ennaltaehkäisevän työn ja yhteisöllisyyden vahvistamisen. Alavieskassa toteutetaan kiusaamisen vastaista toimenpideohjelmaa KiVa Koulua.

Sen ydin on tehokas puuttuminen kiusaamiseen ja tilanteen jatkuva seuranta.

Lisäksi kunnalla on Merijärven kanssa yhteinen, aluehallintoviraston rahoittama Tsemppaa ja kuuntele mua! - koulunuorisotyöhanke. Koulunuorisotyötekijä on kahtena päivänä viikossa koulussa mukana välitunneilla ja tunneilla kummassakin kunnassa.

Lisäksi koulukuraattori ja koulupsyykkari ovat koululla viikoittain, koulupsykologi harvemmin.

Säkkisen mukaan koulukiusaamisen torjunta lähtee kodeista.

– Vanhemmat on saatu mukaan toimintaan, mutta tärkeintä on, että oppilaat itse hoksaavat asian, Säkkinen korostaa.

Alavieskassa ei jäädä lepäämään laakereilleen ja nauttimaan hyvistä tuloksista.

– Työtä riittää jatkossakin.

THL:n kouluterveyskyselyyn vastasi lähes 200 000 oppilasta keväällä 2021.

Vastaajat kattoivat kaikista oppilaista 83 prosenttia (4.–5.-luokkalaiset) ja 75 prosenttia (8.–9.-luokkalaiset).