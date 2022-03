Anna, 25, kantoi poikansa turvaan Ukrainasta – kertoo, mikä Kainuussa aluksi pelotti: ”Nyt olen jo tottunut”

Vajaan vuoden ikäinen Ian temmeltää menemään kajaanilaisessa olohuoneessa. Hienoon frakkiin vieraiden kunniaksi pukeutunutta pikkumiestä eivät maailman murheet paina. Poikansa menoa seuraava Anna Koliuk hymyilee lasta katsoessaan, mutta kyyneleet nousevat silmiin, kun aikuiset alkavat jutella Ukrainan tilanteesta.

– Kaikki täällä kaupungissa ovat auttaneet ukrainalaisia. Mira on meidän enkelimme ja ihmiset ovat olleet niin ystävällisiä. Olemme saaneet kajaanilaisilta kaiken mitä tarvitsemme. Miran studiolle on tuotu paketteja, joiden päällä on ollut Ianin nimi, 25-vuotias Anna toteaa.

– Kun tulin tänne, niin hiljaisuus pelotti. Kun lunta putosi talon katolta, niin se pelotti. Mitä nyt tapahtuu? Mutta nyt olen jo tottunut tähän, nainen jatkaa.

Yksi valokuva muutti äidin ja pojan elämän. Suomessa aina välillä työskentelevä tatuointiartisti Ivan Kirienko lähetti työnantajalleen eräänä iltana kuvan, jossa hän oli menossa nukkumaan perheensä kanssa asuintalon kellariin Odessassa. Koskaan ei voinut tietää, mitä yöllä tapahtuu, niin pakko oli valmistautua aina pahimpaan.

– Sain Ivanilta kuvan, jossa he olivat homeisessa kellarissa ilmahälytyksen aikaan piilossa. Silloin tuli tunne, että Anna ja Ian pitää saada turvaan. Silloin laitoin Ivanille viestin, että ryhdytään järjestämään Ian ja Anna turvaan, kajaanilainen tatuointiyrittäjä Mira Natiq kertoo.

Vaikea päätös

Heti alun alkaen oli selvää, että perheen isä jää Ukrainaan auttamaan isänmaataan. Annakin olisi halunnut jäädä, mutta lopulta lapsen etu ratkaisi lähdön Suomeen ja Kajaaniin. Perhe oli paennut kiivaimpia taisteluja Odessaan, mutta sielläkin elettiin jatkuvan pelon alla.

– Päätös ei ollut helppo. Se oli kuitenkin tuskallista, kun tiesit, ettei lapsesi ole turvassa. Koko ajan vain odotit jotain tapahtuvaksi. Lapsi tunsi, että äiti on huolissaan ja joku asia on pielessä. Se oli vaikeaa, kun et voinut taata lapsesi turvallisuutta, Anna perustelee päätöstään.

Ivan Kirienko toi autolla vaimonsa ja poikansa Odessasta lähelle Moldovan rajaa. Raja-asemalle asti ei autolla kuitenkaan päässyt, vaan Anna kantoi poikaansa viimeiset 6,5 kilometriä ruuhkaiselle rajanylityspaikalle. Matkassa oli vain yksi kassi, jossa oli vaatteita uutta elämää varten.

– Oli hyvin kylmä, sade oli aivan jäätävää. Olin käärinyt hänet peittoon ja puristin lasta sylissäni. Pelkäsin, että hän vilustuu, muistelee Anna toistaiseksi viimeisiä hetkiään Ukrainassa.

Moldovasta matka kulki Romanian Bukarestin ja Helsingin kautta Kajaaniin.

– Monet ihmiset auttoivat meitä matkalla. Se oli ihmeellistä, kuinka vieraat ihmiset auttoivat.

Ensitapaaminen kosketti

Jo kolmen viikon ajan yhdessä asuneet naiset eivät olleet aiemmin tavanneet toisiaan. Ensitapaaminen Kajaanin lentokentällä on jäänyt mieleen.

– Olin todella väsynyt, enkä ollut nukkunut kahteen päivään. Minulla ei ollut enää yhtään voimia. Kun laskeuduin koneesta, niin näin lumen ja jään. En nähnyt niiden lisäksi muuta kuin lentoasemarakennuksen. Sitten sieltä alkoi joku nainen vilkuttamaan.

– Kun pääsimme sisään, niin me vain halasimme ja itkimme. Mira on meidän enkelimme. Hän rakastaa poikaani ja auttaa meitä. Hän tekee niin paljon ukrainalaisten hyväksi. Hän kuuntelee kaikkia ja yrittää auttaa. Hän tekee enemmän kuin puhuu, Anna Koliuk toteaa kiitollisena.

Sujuvasti englantia puhuvasta Annasta on tullut lyhyessä ajassa yksi tärkeä linkki sotaa paenneiden naisten ja lasten auttamisessa. Hänen puhelinnumeronsa on Kajaanista turvaa hakeneiden perheiden tiedossa ja hän auttaa osaltaan arkisten ongelmien ratkaisussa, joita tyhjin käsin sotaa paenneet ihmiset kohtaavat suomalaisessa arjessa.

– Haluan auttaa itsekin täällä olevia ukrainalaisia. Perheet ovat olleet minuun yhteydessä siitä, mitä he tarvitsevat. Minä kerron sitten Miralle ja hän ryhtyy hankkimaan niitä. Kun perheet tulevat tänne, niin heillä ei ole mitään, he tarvitsevat lapsille ja itselle vaatteita, ruokaa, kaikkea mahdollista. Heillä ei ole rahaa, ei mitään, Anna Koliuk kertoo.

Jatkuva huoli läheisistä

Vaikka Anna ja Ian ovat tällä hetkellä turvassa sodalta, niin huoli Ukrainassa olevista läheisistä raastaa mieltä jatkuvasti. Aviopuoliso Ivan on Odessan seudulla, jossa hän auttaa vapaaehtoisena sotaponnisteluissa.

– Hän auttaa muita ihmisiä, enimmäkseen naisia ja lapsia, jotka haluavat paeta Ukrainasta. Hän tekee parhaansa siellä olevassa tilanteessa. Ukrainalaiset pyrkivät nyt auttamaan toisiaan, he kaikki tekevät parhaansa. Joka päivä hän tekee erilaisia asioita, koskaan ei tiedä mitään tänään tapahtuu.

– Me yritämme olla joka päivä yhteydessä, sillä olen todella huolissani hänestä. Joskus yhteydet ovat huonot, mutta enimmäkseen olen häneen yhteydessä joka päivä.

Anna on kotoisin Zhytomyristä, joka sijaitsee noin 150 kilometriä Kiovasta länteen. Osa hänen perheestään on päässyt kauemmaksi länteen, mutta isoäiti työskentelee yhä kaupungissa sijaitsevassa orpokodissa.

– Minun äitini ja veljeni ovat nyt Lvivissä. Minun isoäitini työskentelee orpokodissa ja hän on yhä Zhytomyrissä. Siellä on todella vaarallinen tilanne, sillä lapsia ei ole pystytty evakuoimaan. Tilanne on todella paha siellä.

Voitonjuhlat tulossa

Kyynelten läpi nuoren nainen katsoo jo tulevaisuuteen. Sota päättyy aikanaan ja se päättyy Ukrainan voittoon.

– Olen sataprosenttisen varma, että voitamme tämän sodan. Minä toivon, että olemme tulevaisuudessa osa Euroopan Unionia. Me todella ansaitsemme sen. Minun kaltaiseni nuoret ukrainalaiset ihmiset ansaitsevat sen, teemme kovasti töitä ja yritämme parhaamme mukaan kasvattaa lapsemme hyviksi ihmisiksi.

– Kun sain tänne tullessani niin paljon tukea ja rakkautta, niin tajusin, että haluan tehdä samaa. Haluan tuntea itseni eurooppalaiseksi. Minun maani pitää olla osa Eurooppaa ja haluan tehdä paljon hyvää.

Ja vaikka maa on kärsinyt valtavia tuhoja venäläisen sotakoneiston toimesta, niin usko on vahva.

– Meiltä menee muutama vuosi rakentaa kaupunkimme uudestaan, sillä esimerkiksi Mariupol on lähes tuhottu, samoin moni muu kaupunki. Meillä menee aikaa kaiken korjaamiseen, mutta minä uskon, että minun lapsellani ja kaikilla muilla ukrainalaisilla lapsilla on hieno tulevaisuus maassamme.

– Kaikki tekevät työtä sen eteen. Jokainen mies on armeijassa ja taistelemassa. He rakentavat parempaa tulevaisuutta meidän lapsillemme. Me haluamme tehdä selväksi, että meihin ei kosketa. Me haluamme vain elää rauhallista elämää omassa maassamme.

Ja kunhan sota päättyy, on juhlan aika. Hymy nousee kasvoille, kun Anna Koliuk suunnittelee suuria voiton juhlia, jotka pidetään Kajaanissa. Kaupungissa, jossa sotaa paenneet äiti ja lapsi otettiin lämpimästi vastaan.

– Minä uskon, että voitamme tämän sodan. Ja toivottavasti jo huhtikuussa. Sen jälkeen pidämme suuret juhlat ja koko maailma juhlii kanssamme. Soitan miehelleni ja hän tulee myös Kajaaniin juhlimaan, Anna Koliuk suunnittelee.

Avustustyö vei mukanaan – Mira auttaa pakolaisia uuden elämän alkuun

Tatuointiyrittäjä Mira Natiq auttaa Annaa ja pientä Iania tarjoamalla heille vierashuoneen. Seinällä näkyy Natiqin hääkuva, mies on parhaillaan Irakissa.

” Sota on yhdistänyt koko Suomen. Ihmisillä on valtava halu auttaa, he näkevät missä hädässä ukrainalaiset ovat. Ihmiset mahdollistavat tämän minun auttamistyöni.

Kajaanilaisen tatuointiyrittäjän Mira Natiqin tekemä avustustyö ukrainalaisten hyväksi on paisunut kuin pullataikina. Nopea päätös auttaa turvaan työntekijän vaimo ja pikkupoika potkaisi liikkeelle melkoisen operaation.

– Kun Anna ja Ian saapuivat, niin me saimme valtavan määrän lahjoituksia. Saimme pinnasängyt, ammeet, rattaat, lelut, vaatteet molemmille lahjoituksena ihmisiltä. Sitten rupesimme Annan kanssa miettimään sitä, että entä ne muut äidit? Pääsääntöisesti heillä ei ole tänne tullessaan kuin päällä olevat vaatteet. Me yritetään järjestää heille sitä hyvää, mitä me on saatu, Mira Natiq kertoo.

Tällä hetkellä touhukas yrittäjä tekee yhteistyötä Kajaanin vastaanottokeskuksen kanssa. Kun kaupunkiin saapuu turvaa hakeva ukrainalaisperhe, niin vapaaehtois­pohjalta toimiva Mira kaivaa tatuointistudionsa pakastearkkua ja järjestelee ihmisille ensimmäisten päivien ruokavaraston, sillä hyvin usein matka halki Euroopan on vienyt rahat ja valtion aikanaan maksamaan vastaanottorahaa joutuu tovin odottamaan.

– Menen vaikka keskellä yötä viemään ihmisille ruokaa junalle, jos tänne on ukrainalaisia tulossa. Minulla pitää olla valmius siihen, että pystyn antamaan hammasharjan, pystyn antamaan shampoota. Monet ihmiset ovat matkustaneet monta päivää ja silloin hammasharja tuntuu luksukselta, suihkusta puhumattakaan

– On paljon sellaisia asioita, joissa yritän äitejä auttaa. Olen yrittänyt järjestää puhelimia, pyykinpesukoneita, mikroaaltouuneja, kahvinkeittimiä, vedenkeittimiä eli kaikkea sellaista, mihin vastaanottoraha ei riitä. Sillä rahalla saa ruuat ostettua, mutta ei sillä osteta kalliita asioita, Mira Natiq toteaa.

Kiitokset lähtevät myös tavallisten kainuulaisten suuntaan.

– Sota on yhdistänyt koko Suomen. Ihmisillä on valtava halu auttaa, he näkevät missä hädässä ukrainalaiset ovat. Ihmiset mahdollistavat tämän minun auttamistyöni. Jos ei olisi näitä ihania ihmisiä, jotka lahjoittavat ja auttaa, niin eihän minulla olisi mitä antaa näille ukrainalaisille, Mira muistuttaa.

Viime viikolla Kajaanissa perustettiin Pohjois-Suomen Ukraina-seura, jonka kautta apua pystytään koordinoimaan. Yhdistys auttaa ihmisiä kotiutumaan ja tekee evakuointimatkoja. Seuraavan kerran bussi starttaa kohti Varsovaa kuun vaihteessa. Mennessä viedään avustustarvikkeita sotilaille ja palatessa autossa on kyydissä 40 sotaa pakenevaa siviiliä.

– Kainuu on onneksi metsästyskansaa täynnä ja me olemme saaneet tosi paljon esimerkiksi maastopukuja. Me tarvitsemme myös maihinnousukenkiä, vaelluskenkiä, maastopukuja, luotiliivejä, happinaamareita, lämpöaluskerrastoja. Nimenomaan sellaista tavaraa, jota pystytään antamaan sotilaille, Mira Natiq kertoo.