Muistio kertoo, että Ukraina pyysi Suomelta tukea itsenäisyytensä säilyttämiseen jo huhtikuussa 1920.

”Olin tänään kutsuttuna Kenraali Skoropadskin luo päivällisille, jolloin hän ja hänen adjutanttinsa Eversti Selenewski esittivät minulle seuraavaa: Ukrainasta ei pitkiin aikoihin ole kuulunut juuri mitään, mutta olisi aivan väärin sen vuoksi otaksua, että Ukrainan kansa alistuisi Neuvosto-Venäjän tai jonkun muun venäläisen hallituksen alle. Ukrainalaisissa on tietoisuus heidän historiallisesta ja kansallisesta itsenäisyydestään herännyt, eivätkä he aio antaa sulattaa itseään uudelleen Suur-Venäjän kanssa yhteen.--”

Näin alkaa 2. huhtikuuta 1920 päivätty Suomen ulkoministeriön epävirallinen keskustelumuistio. Se löytyi Päivälehden arkistosta, josta muistio lähetettiin hiljattain IS:lle.

Tuohon aikaan sekä Ukrainassa että Suomessa elettiin myllerryksen aikaa. Miljoonia kuolonuhreja vaatinut ensimmäinen maailmansota oli päättynyt ja monet uudet valtiot hakivat asemaansa sodan jälkeisessä maailmassa.

Päivälehden arkistosta löytynyt muistio on nelisivuinen.

Suomen Ukrainan suurlähetystö sijaitsi 1918–1922 Helsingissä, silloisella Konstantininkadulla (nykyisellä Meritullinkadulla) numero 15:ssä.

Nuoren Suomen pääkaupungin kauppatori kuhisee elämää 1920-luvun alussa. Elettiin ensimmäisen maailmansodan päättymisen jälkeistä myllerryksen aikaa.

Ukrainalle ja Suomelle 1910-luvun jälkipuolisko oli merkinnyt itsenäistymistä Venäjän vallasta. Maat itsenäistyivät samoihin aikoihin samankaltaisissa olosuhteissa. Vaikka niiden historiat lähtivät kulkemaan eri suuntiin, oli tietoisuus toisen olemassaolosta herännyt.

Tästä kertoo tasan 102 vuotta sitten kirjoitettu muistio itsenäisyydestään taistelevasta Ukrainasta. Siitä tehdyt havainnot kalskahtavat tänäkin päivänä ajankohtaisilta.

”--Yleensä voisi sanoa, että ukrainalainen selvästi tajuaa, että hänen koko mentaliteettinsa on aivan toisenlainen kuin venäläisen. Sen vuoksi ei Ukrainassa asetutakaan rauhaan, ennen kuin sen valtiollinen itsenäisyys on taattu.”

Ukrainan tilannetta arvioivan muistion kirjoittaja ei ole tiedossa. Tästä voidaan tehdä vain valistuneita arvauksia.

Turun yliopiston poliittisen historian professorin Vesa Vareksen mukaan muistio ei paljasta taustaa. Lisäksi tyyli, jolla se on kirjoitettu, on referoiva.

– Suomi ja Ukraina tulivat tietoisiksi toisistaan vasta, kun kumpikin maa alkoi haalia itsenäisyyden tunnustuksia, Vesa Vares sanoo.

– Kirjoittajaa ei pysty näillä perusteilla tietämään. Veikkaan, että lähelle voisi osua Suomen edustajana itsenäistyvässä Kiovassa vuosina 1918–1919 toiminut diplomaatti Herman Gummerus tai joku hänen kaltaisensa henkilö. Olisi loogista, että Skoropadskin tyyppiset henkilöt olisivat hakeutuneet keskusteluun hänen kanssaan, Vares arvioi.

Muistiossa mainitulla Skoropadskilla puolestaan viitataan ukrainalaiseen hetmanniin Pavlo Skoropadskiin. Hän oli tullut Ukrainan johtoon maailmansodan voittajiin kuuluneiden saksalaisten suojattina. Vuonna 1920 Skoropadski oli ehditty syrjäyttää, mutta hän odotti edelleen sopivaa aikaa palata valtaan.

Muistion lainaukset kuulostavat tämän hetkisen maailman tilanteen kaltaisilta, vaikka 2020-luvulla Ukraina onkin ollut itsenäinen jo useita vuosikymmeniä.

Juuri ennen Suomen itsenäistymistä Ukrainaan muodostettu parlamentti oli julistanut Ukrainan itsenäiseksi marraskuussa 1917, ja tammikuussa 1918 annettiin virallinen itsenäisyysjulistus. Maaliskuussa myös Neuvosto-Venäjä tunnusti Ukrainan kansantasavallan.

Ukraina pysyi itsenäisenä vain vuodet 1918–1920. Tänä aikana Suomi ja Ukraina ehtivät vaihtaa lähettiläitä keskenään, kunnes Neuvosto-Venäjä miehitti Ukrainan uudestaan.

– Suomi ja Ukraina tulivat tietoisiksi toisistaan vasta, kun kumpikin maa alkoi haalia itsenäisyyden tunnustuksia. Suomi ehti tunnustaa Ukrainan itsenäisyyden ja Helsinkiin sekä Ukrainaan ehdittiin avata lähetystöt, Vares kertoo.

”--Kaikista näistä puheista kävi selvästi ilmi, että Skoropadski ja hänen adjutanttinsa tahtoivat saada minua ymmärtämään, että heidän aikansa nyt pian taas oli tulossa, ja että Suomen nyt pitäisi auttaa Skoropadskia pääsemään valtaan. Hän selitti minulle laajaan, miten Suomella ja Ukrainalla on samat intressit: suojella itseään Suur-Venäjän imperialismia ja sortoa vastaan.”

Vares muistuttaa, että muistio sijoittuu aikaan, jolloin puna-armeija oli jo miehittänyt Ukrainan uudelleen. Ukraina oli ehtinyt hävitä taistelun itsenäisyydestä, mutta tilanne oli vielä tuore.

Suomesta katsottuna Ukrainan itsenäisyyden säilyminen näytti epätodennäköiseltä, eikä sen varaan laskettu.

Ukrainalle ja Suomelle 1910-luvun jälkipuolisko merkitsi itsenäistymistä Venäjän vallasta. Suomen lippu liehuu Senaatintalon katolla 16. kesäkuuta 1918. Siniristilippu oli julistettu Suomen viralliseksi lipuksi vain kaksi viikkoa aikaisemmin.

– Laajemmin Ukrainasta ei luultavasti tiedetty tai oltu kiinnostuneita diplomatian piirissä. Haluttiin kuitenkin katsoa mihin vaaka kallistuu. Suomessa oltiin lähtökohtaisesti kiinnostuneita kaikesta, mikä voisi heikentää Venäjää. Jos valtakunnan hajoaminen tapahtuisi, se helpottaisi myös Suomen painetta.

Jonkin verran kiinnostusta Ukrainaa kohtaan löytyi. Voisi sanoa, että osittain Suomella ja Ukrainalla todella oli samat intressit: kumpikin oli hiljattain itsenäistynyt ja pelkäsi Neuvosto-Venäjän seuraavia liikkeitä.

Ukrainassa lähettiläänä ollut Herman Gummerus muisteli myöhemmin kokemuksiaan teoksessa Ukrainan Murrosajoilta (1931). Siinä hän ilmaisi tulleensa vakuuttuneeksi Ukrainan johtomiesten isänmaanrakkaudesta ja kansan tarmokkuudesta ja älykkyydestä.

1920-luvun alussa Ukrainan alue kiinnosti etenkin Suomen poliittista keskustaa. Myös Maalaisliiton henkinen johtaja Santeri Alkio kirjoitti joulukuussa 1919 näkemyksestään, jonka mukaan Euroopan dynaamisuuden lähde syntyi Jäämereltä Mustallemerelle kulkevasta valtioryhmästä, johon kuuluivat muun muassa Suomi ja Ukraina.

Santeri Alkio kirjoitti joulukuussa 1919 näkemyksestään, jonka mukaan Euroopan dynaamisuuden lähde syntyi Jäämereltä Mustallemerelle kulkevasta valtioryhmästä, johon kuuluivat muun muassa Suomi ja Ukraina.

Lisäksi suomalaiset havaitsivat potentiaalisen markkinaraon erityisesti paperiteollisuudessa. Suomen hallitus nimesikin ensimmäisen Ukrainan-lähettiläänsä jo heinäkuussa 1918 kaupankäyntiä edistämään.

”--Kun minä kysyin häneltä, millä tavalla hän sitten ajatteli, että Suomi puolestaan osoittaisi ystävyyttään Ukrainaa kohtaan, hän sanoi, ettei Ukraina tahdo muuta kuin Suomen moraalisen kannatuksen itsenäisyyspyrkimyksilleen. Korkeintaan tämä voisi tapahtua siinä muodossa, että suomalaiset poliitikot koettaisivat herättää Englannin luottamusta Ukrainan itsenäisyysajatusta kohtaan.”

Yrityksistä huolimatta Ukrainan itsenäisyyden säilyttäminen vaikutti vaikealta. Maa yritti vielä vuonna 1920 saada hinnalla millä hyvänsä jonkinlaista tukea itsenäisyytensä säilyttämiselle.

Lainaukset kuulostavat tämän hetkisen maailman tilanteen kaltaisilta, vaikka 2020-luvulla Ukraina onkin ollut itsenäinen jo useita vuosikymmeniä. Nyt maa ei myöskään ole yksin, vaan saa kansainvälistä avustusta.

– 100 vuotta sitten kansainvälisiä asioita ja ulkopolitiikkaa harrasti Suomessa kapea piiri. Meillä oli oma itsenäisyystaistelu, Ahvenanmaan kysymys, olimme kiinnostuneita Länsi-Euroopan suhteista ja Ukraina oli siihen aikaan todella kaukana. Nykyään meillä on erilainen tiedonvälitys, keskinäiset taloussiteet ja laaja tietoisuus siitä mitä maailmassa tapahtuu, Vares sanoo.

Ukraina pysyi itsenäisenä vain vuodet 1918–1920. Kuva Kiovan keskustasta vuodelta 1918.

Muistiosta on kiinnostavalla tavalla nähtävissä, että jotkin asiat Suomen ulkopolitiikassa ovat säilyneet samoina. Korostetaan varovaisuutta ja tietynlaista puolueettomuutta.

– Perusasetelma ei ole muuttunut mihinkään. Suomelle Venäjä on lähempänä ja merkittävämpi kaikissa suhteissa. Ukraina on edelleen kaukana, mutta nyt Suomi on vapaammassa tilanteessa, tuntee sympatiaa ja reagoi, Vares pohtii.

”Tietysti Suur-Venäjän heikentäminen on meidän etujemme mukaista. Ja Ukrainan, Venäjän rikkaimman maan kanssa meidän on pysyttävä ystävänä, tuli sitten kuka tahansa siellä valtaan. Jos me voimme vaikuttaa Englannin kantaan Ukrainan suhteen, niin luonnollisestihan meidän on se tehtävä sitomatta itseämme Skoropadskiin yhtä vähän kuin hänen vastustajiinsakaan, ennen kuin näkee, kuka siellä pääsee voitolle.”

Joulukuussa 1922 Ukrainan sosialistisesta neuvostotasavallasta tuli Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton, Neuvostoliiton perustajajäsen, kun Neuvosto-Venäjästä muodostettiin liittovaltio vuoden 1922 perustuslailla.

Ukraina ehti olla itsenäinen lyhyen ajan, mutta Suomen itsenäisyys säilyi. Miksi?

– Keisarillinen Venäjä oli kyllä vakuuttunut siitä, että Suomen ei pitäisi koskaan antaa itsenäistyä. Mutta kun otetaan pidempi linja, niin Suomi oli ehtinyt olla vain 100 vuotta osa Venäjän valtakuntaa. Suomi oli venäläisten silmissä aina eräänlainen ”pikku-Ruotsi”, Vares sanoo.

Arkistosta löytynyt dokumentti muistuttaa siitä, että tietyt asiat historiassa pysyvät aikojen saatossa samoina – kukaan ei nimittäin pärjää yksin.

– Ukraina puolestaan oli Venäjän mielissä koko ajan. Venäjän kansakunnan kieli, uskonto ja yhtenäinen historia oikeastaan lähtivät liikkeelle Kiovasta. Vaikka muistiossa korostetaan eroja, oli Ukrainalla ja Venäjällä myös yhteistä, hän jatkaa.

Ukraina on halunnut itsenäisyyttä pitkään, kuten muistiosta on nähtävissä. Vares kuitenkin huomauttaa, että jotkin kohdat voivat myös olla liioiteltuja ja ne ovat kirjoittajan omia huomioita.

100 vuotta sitten Ukrainan itsenäinen valtio oli vain tiettyjen piirien yritys, joka ”sitä paitsi menestyi huonosti”. 2020-luvulla puhutaan itsenäisestä Ukrainan valtiosta, joka on ollut olemassa jo 30 vuotta.

Kaikesta huolimatta muistio on tuulahdus historiasta, jonka perintö elää tänäkin päivänä.

Ennen kaikkea se muistuttaa siitä, että tietyt asiat historiassa pysyvät aikojen saatossa samoina – kukaan ei nimittäin pärjää yksin.