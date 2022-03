Poliisin mukaan ihmiset ovat maaliskuun ruuhkassa uusineet myös passeja, jotka olisivat olleet vielä vuodenkin voimassa.

Maaliskuussa myönnetään todennäköisesti ennätysmäärä passeja. Ruuhka on näkynyt jopa usean tunnin jonoina poliisilaitoksilla.

Poliisihallituksen ennakkoarvio on, että passeja myönnetään maaliskuussa noin 150 000 kappaletta, kun tavanomainen määrä on vaihdellut hiljaisten kuukausien 40 000:sta kiireisten kuukausien 80 000:een.

– Tämä on hurja määrä, sanoo Poliisihallituksen lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen.

Passien uusiminen kiihtyi jo alkuvuonna. Helmikuun lopun uutiset koronarajoitusten helpottamisesta ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan lisäsivät hakemusten määrää räjähdysmäisesti.

Osa suomalaisista saa passinsa uusittua ilman käyntiä poliisilaitoksella, mutta jos esimerkiksi sormenjälkien ottamisesta on yli kuusi vuotta, pitää laitoksella käydä.

Ajan asiointiin voi varata netissä, mutta tällä hetkellä vapaat ajat menevät usein viikkojen päähän.

Aikoja avataan varattavaksi poliisilaitoskohtaisesti. Joillakin poliisiasemilla aikoja pääsee varaamaan puolenkin vuoden päähän, mutta osalla asemista aikoja on tyypillisesti vain noin 6–8 viikon ajalle.

Varovaisuuteen aikojen avaamisessa vaikuttaa esimerkiksi koronavirusepidemia. Poliisin on oltava varma, että virkailijoita on riittävä määrä töissä. Henkilöstöä on kiireen takia jo nyt siirretty toisista tehtävistä lupapalveluihin, ja osa ruuhkasta puretaan ylityönä.

– Ajanvarauksella asiointi on miellyttävämpää kaikille osapuolille, mutta ajat menevät heti, kun niitä tulee auki, Hanna Piipponen sanoo.

Jos passin tarvitsee kiireellisesti, eikä netistä saa aikaa, vaihtoehto on mennä poliisilaitokselle jonottamaan aikaa palvelutiskille.

– Jonottajia on ollut nyt paljon, jonossa on voinut suurimmilla poliisiasemilla olla 100–150 henkilöä. Se johtuu siitä, että ajanvarausaikoja ei olla pystytty tarjoamaan näin paljon.

Lue lisää: Passin hakija voi joutua odottamaan jopa kuukausia – tästä ennen­näkemätön ruuhka johtuu

Ylikomisario Pekka Kallio Helsingin poliisilaitokselta kertoo, että poliisilaitos on palvellut maaliskuussa kiireisimmillään jopa tuhatta asiakasta päivässä.

Ihmiset ovat maaliskuussa kerääntyneet jonottamaan poliisilaitoksen oven ulkopuolelle aamutuimaan jo ennen ovien avautumista, joten jono on kiemurrellut poliisilaitoksen ovien ulkopuolella.

– Aika ajoin jonot ovat olleet kolme tai jopa neljä tuntia, Kallio sanoo.

Maanantaina aamupäivällä hän arvioi jonon pituudeksi noin tunnin.

– Ihmisiä on ollut jopa puoli seitsemän aikaan aamulla. Jono on pisimmillään aamuisin, Kallio sanoo.

– Sanoisin, että aamulla ei kannata tulla, päivällä jono on tällä hetkellä lyhyempi.

Helsingin poliisilaitoksen alueella passeja ja henkilökortteja myönnettiin tammi–helmikuussa 31 000 kappaletta, kun viime vuonna vastaavaan aikaan määrä oli 18 000. Valtaosa asiakirjoista on ollut passeja.

Totuutta kevään ruuhkasta luku ei kerro, sillä varsinainen ryntäys alkoi vasta helmikuun viimeisellä viikolla.

Taustalla vaikuttavat toiveet matkailusta, mutta myös Venäjän hyökkäys.

– Tuntuma on, että Ukrainan tilanne vaikuttaa asiaan, Kallio sanoo.

Poliisilaitoksella on huomattu, että passejaan on tullut uusimaan myös ihmisiä, joiden passi vanhenee esimerkiksi vasta vuoden kuluttua.

– Passin hakeminen on ihmisen oma ratkaisu, mutta totta kai toivomme, että nyt kun on ruuhkaa, he odottelisivat, kunnes tilanne selkiytyy.

– Ei paniikkia, passin kyllä saa.

Helsingissä on purettu passisumaa myös ylitöinä. Aikoja on avattu viikonlopuille, ja ne ovat yleensä tulleet varattaviksi vasta kyseisen viikon loppuviikolla.

– Parhaimpina viikonloppuina on mennyt tuhat passia.

Aamulehti kirjoitti poliisilaitoksen ennätyksellisistä passijonoista maaliskuun alussa. Tuolloin Tampereen poliisilaitoksella oli useana päivänä 80–100 hengen jono.

Poliisihallituksessa analysoidaan parhaillaan, kauanko suuri kysyntä jatkuu.

Poliisilaitosten lupapalvelut ovat ruuhkautuneita kaikkialla Suomessa ja myös niillä paikkakunnilla, joilla yleensä kovaa kiirettä ei ole. Passi- ja henkilökorttiasiat on priorisoitu jonon kärkeen, ja niinpä esimerkiksi aselupien käsittely saattaa paikoin venyä.

Lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen Poliisihallituksesta arvioi, että välitöntä helpotusta ruuhkaan ei ole tulossa, vaan se jatkunee ainakin kesän yli.

– Koronaepidemian aikana puoli miljoonaa passia jäi uusimatta normaalissa aikataulussa. On vaikea ennakoida, milloin pääsemme tavanomaiseen uusimissykliin kiinni.