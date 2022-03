Kunta-alan ja hoitajien työriitojen sovittelu jatkuu tänään – lakkojen määrä alkaa perjantaina, jos sopua ei synny

Hoitoalan liitot Tehy ja Super ovat vaatineet yleisen linjan mukaisten korotusten päälle monivuotista 3,6 prosentin korotusohjelmaa hoitajien palkkojen nostamiseksi.

Kunta-alan ja hoitajien työriitojen sovittelu jatkuu tänään aamulla valtakunnansovittelijan toimistolla. Aika on kortilla, sillä kahdella viikolla lykätty kuuden sairaanhoitopiirin ja 25 000 hoito-alan ammattilaisen lakko alkaa perjantaina 1. huhtikuuta, ellei sopua synny.

Perjantaina alkavaksi on ilmoitettu myös 13 sairaanhoitopiiriä ja 40 000 ihmistä kattava hoitajalakko. Sitä ei ole vielä siirretty, mutta valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala ehtii ehdottaa työministeri Tuula Haataiselle (sd.) lakon siirtämistä vielä maanantaina. Siirtopäätös on tehtävä viimeistään kolme vuorokautta ennen lakon alkua, joten takaraja on aamukuudelta tiistaina.

Hoitoalan liitot Tehy ja Super ovat vaatineet yleisen linjan mukaisten korotusten päälle monivuotista 3,6 prosentin korotusohjelmaa hoitajien palkkojen nostamiseksi.

Kunta-alan ensimmäiset kaksipäiväiset lakot alkaisivat ensi viikon keskiviikkona, ellei sopua synny.