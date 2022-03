Korona iski rajusti lento­liikenteeseen – IS selvitti: tämä on tilanne nyt

Lentomatkustaminen on viime kuukausina lisääntynyt, mutta kotimaisen lentopostin kuljetus on sen sijaan lähestulkoon olematonta.

Ilta-Sanomat selvitti Tilastokeskuksen ja Finavian tilastoista lentoliikenteen määriä korona-aikana. Matkustajamäärät ovat elpyneet jonkin verran, mutta kaikessa liikenteessä ollaan kaukana pandemiaa edeltäneistä huippuluvuista. Korona on vaikuttanut muita kuljetusmuotoja enemmän juuri lentoliikenteeseen. Kotimaisen lentopostin kuljetus on pandemia-aikana lähes päättynyt.

Alkuvuonna 2022 lentomatkustajia on ollut moninkertainen määrä viime vuoteen verrattuna, mutta kuitenkin vain vähän yli 40 prosenttia vuoden 2020 helmikuun matkustajamäärästä. Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajia kertyi sekä tammi-, että helmikuussa reilut 600 000 ja muilla kotimaan lentoasemilla hieman yli 200 000. Helsinki-Vantaan lentoaseman osuus oli 74 prosenttia kotimaan kenttien koko matkustajamäärästä. Yleensä luku vaihtelee 70 ja 85 prosentin välillä.

Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä oli helmikuussa 59 prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2020 helmikuussa. Muidenkin Suomen kenttien matkustajamäärät ovat noin puolet koronaa edeltävään aikaan verrattuna. Matkustajamääristä kaksi kolmannesta tulee ulkomaan lennoista ja yksi kolmannes Suomen sisäisistä lennoista.

Pitkään lisääntynyt lentorahtiliikenne notkahti korona-aikana hetkeksi vuosituhannen alun tasolle, mutta jo viime vuonna lentokoneilla kuljetettiin yli 75 prosenttia vuoden 2019 tavaramäärästä. Vuosi 2019 oli lentorahdin ja -postin huippuvuosi Suomessa tonneina mitattuna. Tonnit ovat olleet kasvussa melkein koko 2000-luvun. Ennen koronaa vain vuoden 2009 maailmanlaajuinen talouskriisi näkyi suurempana pudotuksena lentorahdin määrissä.

Tänä vuonna ensimmäisten kahden kuukauden aikana lentoliikenteen rahti- ja postikuljetusten määrä oli yli 33 000 tonnia, mikä oli yli 40 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tonneista 98 prosenttia kulki Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta ja yli 99 prosenttia kuljetettiin Suomen ja ulkomaiden välisessä liikenteessä. Lentorahtia saatetaan joissain tapauksissa kuljettaa myös tiekuljetuksina, mikäli se on nopeampaa tai esimerkiksi kustannussyistä järkevämpää.

Ulkomaisen postin kuljetus lentokoneilla on vähentynyt viime vuosikymmeninä kymmeniä prosentteja. Mutta kotimaisen lentopostin määrä on samassa ajassa lähes nollautunut. Viime vuonna kotimaista postia kuljetettiin ilmateitse enää 20 tonnia, kun 2000-luvun alussa luku oli vuosittain reilusti yli 5 000 tonnia. Tänä vuonna kotimaista lentopostia on kulkenut ensimmäisen kahden kuukauden aikana vain reilut kolme tonnia.

Artikkelin tilastot perustuvat Suomessa toimivien lentoasemayhtiöiden Finavialle ja Tilastokeskukselle toimittamiin tietoihin.