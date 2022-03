Huonosti mennyt sota on suurvallalle aikamoinen pala nieltäväksi, arvioi Ulkopoliittisen instituutin Mika Aaltola.

Ukrainan sota on Venäjän kannalta katastrofaalinen, arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

– Sota laskelmoitiin väärin, se toteutettiin huonosti, logistiikka on pettänyt, tuhansia venäläisiä on kaatunut. Hintalappu on valtava, kun lasketaan mukaan lännen sanktiot. Tämä on Venäjän kannalta surkea sota tähän mennessä. He ovat ajaneet itsensä aika lailla umpikujaan, josta ei ole helppoa ulospääsyä, Aaltola sanoo.

Venäjän armeija ilmoitti perjantaina sotilasoperaationsa ensimmäisen vaiheen olevan ohi. Näin ollen Venäjän joukot keskittyvät seuraavaksi Donbassin alueen "vapauttamiseen".

Aaltola kommentoi uutista Twitterissä sanoen, että Venäjän alkuperäiset tavoitteet jäivät saavuttamatta.

– Venäjän maksimaaliset tavoitteet ovat epäonnistuneet. Eli puheet siitä, että Ukraina on tällainen epävaltio, joka pitää puhdistaa ja Kiovaan rynnäköitiin. Nyt puhutaan minimaalisemmista tavoitteista, kun sota on mennyt Venäjän kannalta huonosti, Aaltola avaa ajatuksiaan IS:lle.

– Se kertoo Venäjästä sitä, että Venäjä on alamäessä ja joutuu hyväksymään sodan realiteetit. He eivät ole kyenneet pärjäämään ja kaatuneita ja haavoittuneita mitataan kymmenissä tuhansissa tällä hetkellä.

Sotilasliitto Nato arvioi aiemmin tällä viikolla, että Ukrainan sodassa olisi kaatunut tähän mennessä 7 500–15 000 venäläissotilasta.

Ukrainan armeijan jäsenet tarkastavat tuhoutuneita venäläisiä sotilasajoneuvoja lähellä Trostianetsin kaupunkia Sumyn alueella 25.3.2022.

Yhdysvaltain puolustusviranomainen kertoi CNN:lle perjantaina, että Venäjän armeijan eteneminen on keskeytetty Kiovassa ja joukot ovat ryhmittyneet puolustusasemiin. Ilmahyökkäykset ja ohjusiskut kaupunkiin kuitenkin jatkuvat edelleen.

– Jokainen, joka pystyy seuraamaan asioita, on huomannut, että Venäjällä on ollut pyrkimys saada Kiova piiritetyksi ja saada saneltua antautumisehtoja. Siinä he ovat epäonnistuneet, Aaltola summaa.

– He ovat vallanneet kaupunkeja etelässä ja idässä, mutta niidenkin kontrolli saattaa olla väliaikaista. Jokainen pystyy katsomaan Venäjän sotilasoperaatiota Ukrainassa ja huomaamaan, että lausunnon ja todellisuuden välillä on iso ero.

Tuhoutunut venäläinen Rys-panssaroitu ajoneuvo Trostianetsin kaupungin lähellä Sumyn alueella 25.3.2022.

Aaltola sanoo, että Venäjä pyrkii ilmapommituksilla saamaan aikaiseksi jotain näkyvää ja kaukovaikuttamaan tavoilla, joita ukrainalaiset eivät pysty estämään.

– Venäjän pitäisi saada tähän jotain laihaa lohtua, sitä ei enää voitoksi voi kutsua, joka ainakin Venäjän omassa propagandassa ja maassa tuottaa lohtua ja mielikuvaa Venäjän saavutuksista. Tietysti kaatuneiden luvut ja omaisten suru on valtava. Huonosti mennyt sota on suurvallalle aikamoinen pala nieltäväksi, se tiedetään ihan historiasta.

Täysin tuhoutunut venäläinen T-72-panssarivaunu Kiovan alueella.

– Luulen, että historiankirjat näkevät tämän nöyryyttävänä Venäjän tappiona, vaikka he saisivatkin maa-alueita anastetuksi. Kyllä se hyökkäyssota on aina suurvallalle valtava mainehaitta ja kolhu, kun se menee huonosti, Aaltola jatkaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi Ylen Ykkösaamussa Venäjän ilmoitusta siitä, että se on saavuttanut Ukrainassa ensimmäisen tavoitteensa ja vetäytyy Donbassin alueelle.

– Pitääkö tuo edes paikkansa. Pikku epäily on terveellistä säilyttää, Niinistö sanoi.

Niinistö muistutti, että täystuho jatkuu Mariupolissa, vaikkei kaupunki edes kuulu Donbassin alueelle.

Niinistön mielestä näyttää siltä, että Venäjä on kokenut tappioita, ja nyt se haluaa selittää kotiyleisölleen asioita parhain päin.

Kaksi venäläistä miehistönkuljetusvaunua tuhoutuneena Kiovan alueen laitamilla.

Miten Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi sodan kulkua tästä eteenpäin? Venäjän vetäytymisestä ei hänen mukaansa voida puhua.

– Vetäytyminen on väärä sana, kun kärsitään tappioita. Luulen, että Ukraina tulee etenemään. Sodan dynamiikkaa on aina vaikea ennakoida, mutta selkeästi Venäjä ei ainakaan etene tällä hetkellä ja Ukraina paikoitellen etenee ja on pystynyt joitakin kaupunkeja ottamaan kontrolliinsa.

Aaltola sanoo, että jonkinlainen aselepo, jäätynyt konflikti, jossa ei ole sopimusta sekä rauhansopimus ovat kaikki mahdollisia.

– Mutta kyllä tilanne on vaikea, kun kaikki riippuu sotilaallisesta menestyksestä. Kello tikittää Ukrainan kannalta edullisesti sen suhteen, että rauha olisi kestävä ja sinne palautettaisiin ukrainalaisten oma kontrolli omaan maahansa. Siinäkin suhteessa Venäjän täytyy niellä, etteivät nämä maksimaaliset tavoitteet ole tällä hetkellä toteutumassa.

Aaltolan mukaan aseapu Ukrainaan on ollut oleellista.

– On tärkeää, että heillä on tarpeeksi puolustusaseita, että he voivat sodan jollakin tavoin voittaa. Se on myös Euroopan rauhan kannalta järkevin vaihtoehto, että rajoja ei voi muutella sodan avulla.

Ukrainan sodan kaikkein tärkeimmässä roolissa on kuitenkin ollut ukrainalaisten vankka maanpuolustustahto.

– Ilman sitä niillä aseilla ei olisi ollut mitään virkaa. Ilman aseita on vaikea taistella suurvaltaa vastaan, mutta uskon, että ukrainalaiset olisivat sen tehneet joka tapauksessa.