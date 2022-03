Myräkkä saapuu Suomeen – hyytävä pohjoisviima kurittaa lauantaina

Lauantaina merellä myrskyää, ja maan etelä- ja keskiosassa esiintyy laajalti myrskypuuskia. Samalla Suomeen virtaa pohjoisesta kylmää ilmaa.

Forecan mukaan matalapaineen tuulet voimistuvat toden teolla lauantain vastaisen yön ja lauantain aikana.

Merialueille ennustetaan myrskyä eli keskituulessa yli 21 metriä sekunnissa. Merialueilla tuulenpuuskat voivat olla jopa 28 metriä sekunnissa.

Maa-alueille maan etelä- ja keskiosaan on tulossa myrskypuuskia. Tuulisinta on Etelä- ja Keski-Suomessa lauantaina päivällä. Siellä puuskat ovat 20–23 metriä sekunnissa. Oulun korkeudella tuuli on jo heikompaa, puuskissa 17 metriä sekunnissa. Lapissa on 10–15 metriä sekunnissa puuskia.

Lauantaina on erittäin kylmää, ja puuskainen pohjoisviima purevoittaa pakkasta. Etelä- ja länsirannikollakin päivälämpötilat jäävät 0–1 plusasteeseen.

Lauantain sateet ovat lunta. Heikkoja lumisateita tulee paikoin, lähinnä keskisessä ja itäisessä Suomessa.