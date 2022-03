Someräppäri Milan Jaff tuomittiin yli vuoden vankeuteen

Mies syyllistyi törkeään pahoinpitelyyn.

Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi someräppärinä tunnetun Milan Jaffin törkeästä pahoinpitelystä 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdottomaan vankeuteen.

22-vuotias Jaff pahoinpiteli ikätoverinsa Kotkassa sijaitsevan asuintalon pihalla toukokuussa 2020.

Paikalla oli käynnissä kotibileet. Tilannetta edelsi Jaffin ja ikätoverin välinen sanaharkka sekä käsirysy. He eivät tunteneet toisiaan entuudestaan.

Jaff juoksi ikätoveriaan päin. Jaff löi nyrkein sekä potki maahan kaatunutta miestä päähän useita kertoja.

Oikeuden mukaan Jaffin käyttämä väkivalta oli erityisen raakaa ja kokonaisuutena arvostellen törkeää. Oikeuden mukaan tilanne vaikutti ”nyrkkeilyottelulle”, jossa kumpikin pyrki lyömään toistaan. Ikätoverikin onnistui lyömään Jaffia nyrkillä naamaan. Ikätoverilla oli taustaa nyrkkeilyharrastuksesta.

Ikätoveri sai pahoinpitelystä 30 päiväsakkoa, joka teki hänen tuloillaan 180 euroa. Hän joutuu maksamaan Jaffille 140 euroa kivusta ja vahingoittuneesta paidasta.

Jaff joutuu maksamaan puolestaan ikätoverilleen reilut 2 000 euroa kärsimyksestä, kivusta, pilalle menneestä paidasta sekä lääkäri- ja asianosaiskuluista. Jaff joutuu maksamaan myös miehen oikeudenkäyntikuluja liki 2 800 eurolla.

Kymenlaakson käräjäoikeus antoi tuomion perjantaina, eikä se ole siten lainvoimainen.

Milan Jaff on syytettynä myös laajassa katujengikokonaisuudessa. Syyttäjien mukaan hän on johtanut helsinkiläistä katujengiä, joka on taistellut espoolaisen katujengin kanssa. Katujengioikeudenkäynti on yhä kesken. Syyttäjä on vaatinut Jaffille vähintään kahdeksan vuoden vankeusrangaistusta.

Laajan yleisön tuntema Milan Jaff on sosiaalisesta mediasta. Hänen YouTube-videoillaan on satojatuhansia katsojia. Instagramissa hänellä on 111 000 seuraajaa.

Hänen rap-kappaleidensa sanoituksissa ja kuvastoissa korostetaan jengiveljeyttä ja ihannoidaan rikollisuutta, väkivaltaa, huumeita sekä viranomais- ja yhteiskuntavastaisuutta.