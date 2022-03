Uutiset Zhirinovskin kuolemasta alkoivat levitä – duuman puhemies kiirehti kiistämään väitteet

Venäjän duuman puhemies kumosi Venäjän liberaalidemokraattisen puolueen perustaja Zhirinovskin kuolinhuhut.

Venäjän duuman puhemies Vjatsheslav Volodin on kiistänyt äärikansallisen venäläispoliitikko Vladimir Zhirinovskin kuolemaan liittyvät väitteet.

Ria Novosti kertoi torstaina, että senaattori Aleksandr Pronushkin oli tiedottanut koronaa sairastaneen 75-vuotiaan Zhirinovskin kuolleen. Pronushkin kertoi Telegram-kanavallaan Zhirinovskin menehtyneen moskavalaisessa sairaalassa. Myöhemmin hän poisti ilmoituksen.

Volodin vastasi omalla Telegram-kanavallaan Zhirinovskin olevan elossa.

– Haluan rauhoitella kaikkia, jotka ovat huolissaan Vladimir Volfovitsh Zhirinovskin terveydentilasta. Hän on elossa. Hänen tilansa on todellakin vakava. Tänään hänelle tehtiin CT-kuvaus. Me olemme hänestä huolissamme ja lääkärit taistelevat hänen puolestaan. Hän on itse todella urhea. Toivottakaamme hänelle nopeaa paranemista, Volodin kirjoitti.

Zhirinovski joutui koronatartunnan vuoksi sairaalahoitoon 2. helmikuuta.