Venäjän armeija menetti ukrainalaislähteiden mukaan jo kuudennen kenraalin.

Ukrainalaisten mukaan Venäjän armeijan kenraali Yakov Rezantsev on saanut surmansa.

Ukrainan mukaan sodassa on saanut surmansa Venäjän armeijan kenraali Jakov Rezantsev. Hän vaikutti 49. armeijan komentajana.

Kenraalin kuolemasta kertovat Ukrainan presidentinkanslia ja verkkolehti Nexta. Venäläiset eivät ole vahvistaneet kenraalinsa kuolemaa.

Kenraali Rezantsevin johtama 49. armeija taisteli venäläisten valtaamilla alueilla Etelä-Ukrainassa ja vastasi Mariupolin pommituksista.

Sotilasasiantuntija Petri Mäkelä arvelee, että ukrainalaiset ovat onnistuneet iskemään tykistöllä venäläisten esikuntaan Mariupolin alueella ja kenraali on saanut tässä yhteydessä surmansa.

– Muutama asiantuntija on arvioinut, että Ukraina pystyy seuraamaan venäläisten viestintää ja sen pohjalta ampumaan tykistöllä sinne.

Ukrainalla on Mäkelän mukaan reippaasti raskasta tykistöä ja lisäksi raketinheittimiä.

Ukrainalla on myös hyvät erikoisjoukot, jotka pystyvät tekemään iskuja, Mäkelä lisää.

– Tuolla rintamalla venäläiset hyökkäävät koko ajan. Aika epätodennäköiseltä kuitenkin tuntuu, että he olisivat saaneet tarkka-ampujan uitettua linjan läpi. Tällä kertaa tuo (kenraalin kuolema) viittaa tykistöön.

Lue lisää: Venäläis­kenraalit Ukrainan maalituksen uhreja – Martti J. Kari: ”Signaali­tiedustelu paikansi, ja tykistö eliminoi sen pelistä pois”

Kenraali Rezantsev on johtanut Stavropolin alueen operaatioita ja osallistunut Mariupolin pommituksiin.

Mariupolin hyökkäyksiin on osallistunut kaksi venäläistä armeijakuntaa. Rezantsevin johtama 49. armeija on hyökännyt kaupunkiin itäsuunnasta. Lännestä Mariopoliin on hyökännyt 8. armeijakunta.

Rezantsev on kuudes Ukrainan sodassa menehtynyt venäläinen kenraali. Heidän lisäksi Ukrainan sodassa on kaatunut venäläisten armeijan rivissä taistellut tshetsheenikenraali.

Lue lisää: Venäläisiä kaatuu sodassa hurjalla tahdilla – asian­tuntija esittää syyn synkille luvuille: ”Vuotavat kuiviin siellä etu­linjassa”

Ukrainan tiedustelu julkaisi hiljattain nappaamansa kahden venäläisen sotilaan käymän viestinvaihdon, joka liittyi Venäjän armeijan toimintaan.

Venäläiset sotilaat kertoivat, miten komentaja Jakov Rezantsev oli sanonut nuorille varusmiehille, että niin kutsuttu ”erikoisoperaatio” on ohi muutamassa tunnissa.

Sotilaat kertoivat, miten alueella vallitsee täydellinen kaaos, kuinka ”ukrainalaiset repivät heidät kappaleiksi” ja puolet joukoista kärsii paleltumista.

Viestinvaihdosta kertoo muun muassa sanomalehti Toronto Sun.