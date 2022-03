Suomeen virtaa kylmää ilmaa ja lumisateita viikonlopuksi

Matalapaine tuo lännestä sateita.

Perjantaina sää on pilvinen tai pilvistyy. Etelässä ja lännessä sataa vettä, lännessä iltapäivällä pilvipeite rakoilee, jokunen sadekuuro tulee vielä. Itään ja pohjoiseen leviää lumisateita.

Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 5 – 10 astetta, idässä ja pohjoisessa vähän nollan kahta puolen, Kuusamosta Keski- ja Pohjois-Lappiin 1 – 5 pakkasastetta.

Lauantaina pohjoistuuli on voimakasta, etenkin maan etelä- ja keskiosassa jopa myrskypuuskaista.

Suomeen virtaa hyvin kylmää ilmaa ja lumisateita tulee yleisesti, illaksi sää jo selkenee lännessä ja pohjoisessa.

Päivälämpötila on etelässä ja länsirannikolla -1 – 3 astetta, muuten on heikkoa pakkasta, Kuusamosta Pohjois-Lappiin pakkasta on viitisen astetta.

Sunnuntaina iltapäivällä ja illalla maan länsiosaan leviää sakea lumisade. Idässä ja pohjoisessa on päivällä laajalti selkeää.

Päivälämpötila on etelässä ja lännessä -2 – 2 astetta, muuten 1 – 5 pakkasastetta, Pohjois-Lapissa 5 – 10 pakkasastetta.