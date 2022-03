Helsingissä vapaaehtoistyötä tekevä Slava on epävarma, palaako hän lapsensa kanssa vielä kotimaahansa.

Ukrainan pakolaisille tarkoitettu apukeskus avasi ovensa noin viikko sitten Teollisuuskadulle Vallilaan. Keskuksesta on saatavilla ruoka- ja vaateapua sekä asiointiapua ja neuvontaa. Toimintaa pyörittää Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry.

Yksi keskuksen vapaaehtoistyöntekijöistä on Slava, 30. Hän on ollut Suomessa noin kaksi ja puoli viikkoa.

Hän pakeni Kiovasta kolmivuotiaan tyttärensä kanssa kaksi päivää Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

– Aviomieheni piti jäädä. Hän tekee vapaaehtoistyötä Länsi-Ukrainassa, Slava kertoo apukeskuksen edustalla iltapäivän autovilinän huristaessa ohitse.

Ensimmäinen tieto hyökkäyksestä tuli työpaikan ryhmächatissa. Toimisto, jossa Slava työskenteli, haluttiin siirtää pois Kiovasta. Työntekijät halusivat kuitenkin jäädä ja seurata tilanteen kehittymistä.

– Yritin työskennellä samalla, kun kuulin useita räjähdyksiä. Toimisto oli hyvin lähellä Irpiniä, missä isoimmat taistelut käytiin, Slava kuvailee.

Noin 20 kilometriä Kiovasta luoteeseen sijaitseva Irpin on ollut kovan tykistötulen ja ilmaiskujen kohde sodan aikana. Alueella sijaitsee strategisesti tärkeä Hostomelin lentoasema.

– Sitten kuulin valtavan räjähdyksen sillalta. Ukrainan joukot olivat räjäyttäneet sen, jotta tankit eivät pääsisi yli.

Slava sopi ystävänsä kanssa, että he lähtevät lapsineen pois Kiovasta Länsi-Ukrainaan aikaisin. Seuraavana päivänä he ajoivat kaupungin läpi, kun matka keskeytyi liikenneruuhkaan.

– Tietä ei enää ollut, aluetta oli pommitettu. Seistessämme Kiovan rajalla, kuulimme, kuinka tankit alkoivat ampua, hän kertoo.

– Se oli pelottavaa. Joitain ammuksia lensi hyvin lähelle, mutta yksikään ei osunut autoihin.

Kiovan liikenne ruuhkautui asukkaiden pyrkiessä pois kaupungista sodan alettua. Arkistokuva 24. helmikuuta.

Länsi-Ukrainasta seurue siirtyi rajan yli Romaniaan. He olivat saaneet sukulaistensa kautta yhteyttä paikallisiin, joiden luona he saivat asua.

– He olivat hyvin avuliaita. Pidimme Romaniasta ja melkein päätimme jäädä sinne, mutta olimme vielä lähellä Ukrainan rajaa, mikä oli liian vaarallista. Päätimme jatkaa Moldovaan, Slava sanoo.

Moldovasta he siirtyivät bussilla Unkarin rajalle. He tapasivat Saksasta tulleita avustustyöntekijöitä, jotka suostuivat auttamaan heitä matkustamaan Berliiniin.

Seuruetta ei kuitenkaan päästetty lähtemään. Heidät majoitettiin liikuntasaliin useiden muiden pakolaisten kanssa.

– Meidän piti rekisteröityä, mutta meillä ei ollut asiakirjoja, passinikin oli vanhentunut. Se oli yksi syy siihen, että meidän piti jäädä yöksi.

– Tilanne oli vaikea. Kaikki olivat vihaisia, ja melkein kaikilla oli mukanaan yksi tai kaksi lasta. Oli paljon itkua, lapset saivat nukuttua, kun peittelimme heidät takeilla, Slava jatkaa.

Saimme jatkaa matkaa yhdeksältä aamulla. Olimme Saksassa pari päivää, ostin Finnairin lipun ja tulin Suomeen.

Tällä hetkellä Slava tyttärineen asuu serkkunsa luona ja hakee työlupaa. Hän on koulutukseltaan arkkitehti ja osaa myös graafista suunnittelua.

– Haluan todella työskennellä täällä. Arkkitehtuuri on täällä tosi hienoa, hän sanoo.

Slava ei ole varma, palaako vielä joskus Ukrainaan.

Hän haluaa tehdä tyttärensä olon helpoksi ja välttää kertomasta asioita, jotka voisivat pelottaa lasta.

– Hän näki varmasti kasvoistani, että jokin on vialla, kun sota alkoi. Kun pääsimme Länsi-Ukrainaan, on kuin hän olisi ajatellut näkevänsä unta. Kaikki tämä on hänelle kuin leikkiä, Slava kuvailee.

Apukeskuksessa Slava keskustelee muiden ukrainalaisten kanssa paljon siitä, mitä kukin aikoo tehdä sodan päätyttyä. He toivovat, että sota ei leviä Ukrainan ulkopuolelle.

Slava toivoo saavansa miehensä Suomeen. Hän ei ole vielä varma, jääkö tänne pysyvästi.

– Voi olla, että minua tarvitaan (Ukrainassa) korjaamaan taloja ja kaupunkeja. Ehkä ydinpommi putoaa, eikä ole enää mitään korjattavaa, hän toteaa.