KKO esittää Tuija Turpeista jäsenen virkaan ja Pekka Pulkkista jäsenen määräaikaiseen virkaan

Korkein oikeus (KKO) esittää, että syyskuun alussa vapautuvaan jäsenen virkaan nimitetään oikeusneuvos Tuija Turpeinen.

Turpeinen on työskennellyt KKO:ssa määräaikaisena jäsenenä runsaan vuoden ajan. Aiemmin hän toimi Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannina, minkä lisäksi hän on työskennellyt muun muassa käräjätuomarina. Turpeinen on ollut tuomarinvalintalautakunnan jäsen ja Tuomioistuinviraston johtokunnan varajäsen.

Jäsenen määräaikaiseen virkasuhteeseen KKO esittää lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö Pekka Pulkkista. Määräaikaisuus on kesäkuusta vuoden 2027 loppuun.

Pulkkinen on toiminut oikeusministeriössä yli 20 vuoden ajan ja osallistunut siellä lukuisiin kansallisiin ja kansainvälisiin lainvalmisteluhankkeisiin.

Oikeusministeriö esittelee molempien virkojen täyttöä koskevat asiat valtioneuvoston yleisistunnossa. Päätöksen nimityksistä tekee tasavallan presidentti.