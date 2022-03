Ravintola- tai kokoontumisrajoituksia ei nähdä tällä hetkellä tarpeellisina eikä tarkoituksenmukaisina.

Suomen koronatilanne huitelee epidemia-ajan huippulukemissaan.

Tarkkoja ja luotettavia tartuntalukuja ei ole testausstrategian muutoksen jälkeen enää saatavilla, mutta todennettujen koronavirustartuntojen määrä on kääntynyt kahden viime viikon aikana jälleen nousuun.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen arvioi Ilta-Sanomissa, että virusta on ennätyksellisen paljon liikkeellä ja riski sairastua koronaan on tällä hetkellä suurempi kuin koskaan aiemmin epidemian aikana.

Lisäksi sairaaloissa olevien koronapotilaiden määrä on noussut uuteen ennätykseen. Suomen sairaaloissa on tällä hetkellä lähes 1 000 koronapotilasta (keskiviikon lukujen mukaan perusterveydenhuollon osastoilla 542, erikoissairaanhoidon osastoilla 395 ja teho-osastoilla 32).

Myös koronakuolleisuus on ollut tämän vuoden puolella ennätyskorkealla tasolla verrattuna epidemian aikaisempiin vaiheisiin.

– Kyllä me pidämme tätä tilannetta huolestuttavana. Kuolemantapausten määrä on korkeahko, ja tähän pyritään yli 80-vuotiaista ja hoivakodeista aloitettavalla neljännellä rokotuskierroksella vaikuttamaan. Vetoamme erittäin vahvasti siihen, että ihmiset edelleen suojaisivat itseään ja muita koronalta, sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Taneli Puumalainen sanoi.

– Kyllä näitä lukuja toivoisi lähitulevaisuudessa pienemmiksi ja että pääsisimme takaisin normaaliin, Puumalainen lisäsi.

Nyt kun tautitapauksia on paljon ja on huolta myös sairaanhoidon kuormituksesta, niin onko ainoa keino hillitä epidemiaa alkaa jälleen sulkea yhteiskuntaa kokoontumis- ja ravintolarajoituksin?

Asiantuntijoiden mukaan rajoituksia ei tässä kohdassa nähdä tarkoituksenmukaisina eikä tarpeellisina.

– Tätä samaa on useissa Euroopan maissa viime aikoina pohdittu. Itävalta taisi muistaakseni palauttaa ulkotiloihin maskivaatimuksen hiljattain, ja Saksassa pohdittiin sitä, että jos alueellisesti epidemiatilanne näyttää hankalammalta, on mahdollista kiristää rajoituksia, Puumalainen sanoi.

Puumalaisen mukaan yhtenäinen näkemys tuntuu silti olevan se, että nykyisellä tautitaakalla terveydenhuoltojärjestelmä näyttää pärjäävän.

– Toisaalta väestön kriisinkestävyys ja halu noudattaa rajoituksia ei tällä hetkellä ole kovin korkealla. Sen takia useimmissa maissa on lähdetty siitä, että vedotaan ihmisiin, jotta omalla käyttäytymisellä ja varovaisuudella pystyttäisiin epidemiatilannetta tämän kevään ajan hoitamaan. Todennäköisesti kesällä tilanne on joka tapauksessa parempi. Ensi syksy on taas suuri kysymysmerkki, Puumalainen miettii.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkärin Otto Helveen mukaan yhteiskunnan sulkuihin ei ole tarkoituksenmukaista lähteä. Jos omikronvariantti haluttaisiin pysäyttää, vaadittaisiin melkeinpä kattava täyssulku – eikä sekään ole esimerkiksi Kiinassa estänyt tautitapausten rajua kasvua.

Asiantuntijoiden mukaan esimerkiksi ravintoloiden uusi sulku ei toisi vastaavia hyötyjä niiden aiheuttamiin haittoihin nähden.

– Tämän nykyisen variantin osalta yhteiskunnallisia rajoituksia vaadittaisiin aika kattavasti. Mikään yksittäinen toimi tuskin merkittävästi vähentäisi tautitaakkaa. Rajoituksia pitäisi ottaa aika laajasti käyttöön yhteiskunnassa, ja ne eivät ole tässä tilanteessa perusteltuja, Helve sanoo.

Helve korostaa tämän hetken tärkeimpänä keinona ihmisten omia henkilökohtaisia ratkaisuja ja suojausta.

– Ei mennä sairaana töihin ja pyritään välttämään sairaana kontakteja. Nämä ovat varmasti sellaisia toimia, jotka jokainen on oppinut sisäistämään parin viime vuoden aikana. Niiden edellyttäminen ja noudattaminen ovat täysin toteuttamiskelpoisia, Helve näkee.