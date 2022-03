Tujakka kevätmyrsky edessä lauantaina – heti perään iskee toinen matalapaine

Lauantaille povataan voimakkaita myrskypuuskia. Sunnuntaina tulee jo seuraava matalapaine.

Suomeen ennustetaan viikonlopulle todennäköistä tujakkaa kevätmyrskyä.

Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala sanoo, että ensimmäiset sateet leviävät Suomeen jo perjantain vastaisena yönä. Kunnolla sataa perjantain puolella.

Perjantain aikana tuuli alkaa voimistua ja matalapaine liikkuu Suomen yli kohti itää. Voimakkaimmat tuulet tulevat lauantaina, jolloin myös kylmenee. Myös sateet jatkuvat lauantain puolella, mutta tuuli on tuolloin merkittävämmässä roolissa.

– Kaikista voimakkaimmat puuskat eivät näytä enää aivan yhtä kovilta kuin mitä alkuviikolla arvioitiin, mutta edelleen sellaista 20–25 metriä sekunnissa olevia voimakkaimpia puuskia maan etelä- ja keskiosissa. Kyllähän tuo voi sähkökatkoja aiheuttaa.

Lue lisää: Suomeen odotetaan hurjinta kevätmyrskyä vuosikausiin – tuhovoimaa verrataan Tapani-myrskyyn

Latvalan mukaan sunnuntaina tulee jo seuraava matalapaine, jonka tämänhetkinen tuuliennuste tosin on heikompi.

– On kaksi erillistä matalapainetta, joista ensimmäinen on todennäköisesti myrsky ja jälkimmäinen näillä näkymin heikompi, mutta siinäkin on sellainen pieni mahdollisuus, että se voisi voimistua vielä myrskyksi asti.

Jälkimmäinen matalapaine kulkee sunnuntain ja maanantain aikana Suomen yli, mutta sen reitin suhteen on vielä epävarmuuksia.

– Viimeisin ennuste on se, että se tulee etelä- ja keskiosan yli lännestä itään. Tämänhetkisen ennusteen mukaan sateita tulee maan etelä- ja keskiosassa viidestä viiteentoista senttiä lunta ja osa sateesta etelässä myös vetenä.

Viikonlopun ensimmäinen matalapaine vaikuttaa Latvalan mukaan lähes koko Suomessa, toisen vaikutus ulottuu enemmänkin maan etelä- ja keskiosaan.