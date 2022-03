Tiedotustilaisuudessa kerrottiin ukrainalaispakolaisten vastaanotosta Suomessa ja pakolaisille tarjolla olevista palveluista.

Sisäministeriö, Maahanmuuttovirasto, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö järjestivät torstaina tiedotustilaisuuden ukrainalaispakolaisten vastaanotosta Suomessa.

Sisäministeriön maahanmuuttojohtaja Sanna Sutter kertoo, että YK:n pakolaisviraston mukaan noin 3,6 miljoonaa ukrainalaista on siirtynyt Ukrainan ulkopuolelle.

– Tämänhetkisen arvion mukaan Suomeen on tulossa noin 40 000–80 000 pakolaista, Sutter sanoo.

Tilapäistä suojelua on tällä hetkellä hakenut Suomesta noin 11 000 ukrainalaista. Määrä on kasvanut nopeasti viime viikkojen kuluessa. Tilapäisen suojelun direktiivi otettiin Suomessa käyttöön 4. maaliskuuta ja hakemuksia on rekisteröity 9. maaliskuuta lähtien.

Sisäministeriö on koonnut koordinaatioryhmän käsittelemään Ukrainasta tulevaa pakolaisliikennettä.

– Ministeriöiden kesken on käyty läpi sitä, millaisia oikeuksia ja palveluja tilapäistä suojelua saaville on Suomessa tarjolla. Direktiivi on hyvin vanha, ja olemme lähteneet katsomaan, kuinka se soveltuu käyttöön tämän päivän Suomessa ja takaako se riittävät oikeudet ja palvelut tulijoille, Sutter kertoo.

Maahanmuuttoviraston apulaispäällikkö Elina Immonen kertoo, että tilapäisen suojelun asiakkaista noin neljäsosa on majoittunut vastaanottokeskuksiin. Suurin osa on vapaaehtoisesti yksityismajoituksessa.

– Vastaanottokeskuksissa on noin reilu 2000 majoittunutta. Lisäämme koko ajan vastaanottopaikkojen määrää, olemme perustaneet uusia vastaanottokeskuksia ja lisänneet olemassa olevien kapasiteettia. Lisäksi kartoitamme kuntatoimijoiden kanssa uusia tiloja, Immonen sanoo.

Immosen mukaan erityinen tilanne vaatii uudenlaista innovatiivisuutta ja notkeutta viranomaistahoilta.

– Olemme olleet iloisia siitä, että niin moni suomalainen kunta on lähtenyt näihin talkoisiin näin aktiivisesti mukaan, Immonen kertoo.

Apulaispäällikön mukaan valmisteilla on järjestelmä, jossa kunnille korvataan tilapäisen suojelun hakijoiden majoittaminen ja vastaanottopalveluiden tuottaminen niin, ettei uusia vastaanottokeskuksia tarvitsee perustaa. Malli on tarkoitus ottaa käyttöön huhtikuun aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen sanoo, että kunnat ovat velvollisia järjestämään perusopetusta ja esiopetusta sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille. Tämä tarkoittaa sitä, että myös Suomeen tulevilla ukrainalaislapsilla on oikeus osallistua perusopetukseen.

– Jos joku tulee kuntaan, on hänellä oikeus perusopetukseen. Paras vaihtoehto on mennä valmistavaan perusopetukseen, jossa opetetaan suomen ja ruotsin kielten alkeita, Pirhonen kertoo.

Pirhosen mukaan noin 40 prosenttia Suomeen tulevista ukrainalaisista on alaikäisiä, joten paine perusopetus- ja varhaiskasvatussektoreilla on ilmeinen.

Työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläisen mukaan Ukrainasta Suomeen saapuvien oikeus tehdä työtä ja saada kotoutumispalveluita riippuu siitä, millä perusteella he ovat Suomessa.

Tilapäistä suojelua saavilla on täysi työnteon oikeus. Sen sijaan esimerkiksi kolmen kuukauden viisumivapauteen kuuluu vain rajattu oikeus tehdä työtä.

Hämäläisen mukaan tällä hetkellä Suomessa on käsillä työvoimapula, joten tilapäistä suojelua saaville on tarjolla työpaikkoja.

– Ymmärrämme kuitenkin, että kun on lähdetty sotaa pakoon, ensimmäinen miete ei ole työmarkkinoille hakeutuminen, Hämäläinen sanoo.

Hämäläisen mukaan ukrainalaisten työllistymiseen liittyen on ollut havaittavissa ilmiö, jossa ukrainalaisten haavoittuvaista asemaa on pyritty käyttämään hyväksi työmarkkinoilla.

– Olemme ottaneet asiaksemme tällaisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan ehkäisemisen. Jaamme pakolaisille vastaanottokeskusten kautta ja rajanylityspaikoilla informaatiota siitä, millaisia työpaikkoja Suomessa on, mitkä ovat reilut työehdot ja millaista palkkaa maksetaan, Hämäläinen kertoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Satu Koskelan mukaan pakolaisten oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin määräytyy oleskelustatuksen perusteella.

Tilapäistä suojelua saavat henkilöt ovat oikeutettuja sote-palveluihin. Palveluiden järjestämis- ja kustannusvastuu on Maahanmuuttovirastolla.

– Nämä henkilöt saavat terveydenhuoltopalvelut samalla tavalla, kuin Suomessa kotikunnan omaavat henkilöt, Koskela kertoo.

Oleskeluaan rekisteröimättömille henkilöille puolestaan tarjotaan kunnissa järjestettävät kiireelliset sote-palvelut. Hoidon kustannukset on maksettava itse.