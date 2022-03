Ulkomailla innostuttiin vertaamaan Ukrainan ja Suomen taisteluita – Näin asiantuntijat näkevät yhtäläisyydet

Suomen talvisotaa verrataan nyt innolla Ukrainan puolustustaisteluun. Erojakin kuitenkin on.

Onko Ukrainassa käynnissä Suomen talvisodan uusinta? Suuren kamppailu pientä vastaan. Viekkaus voimaa vastaan.

Ainakin useat ulkomaiset mediat ja asiantuntijat ottavat talvisodan vertailukohdaksi.

Arvostettu brittiläinen The Times vertaa sotia analyysissaan. Ranskalaisessa France 24:ssa professori Maurice Carrez kertoo, kuinka talvisota yhdisti suomalaiset katkeran sisällissodan jälkeen. Ukrainassakin käynnissä olevasta sodasta on puhuttu kansakunnan todellisena syntymänä.

Yhdysvaltalainen Daily Beast kertoo sodasta, joka opetti kuinka ”altavastaaja lyö Venäjän armeijan”. Juttu jopa kertaa Pekka Parikan vuonna 1989 valmistuneen Talvisota-elokuvan tarinaa. Washington Post kertoo, kuinka Suomi otti ”moraalisen voiton” ja mitä Ukraina voi talvisodasta oppia.

Business Insider käy tarkasti läpi talvisodan tapahtumia. Se kuitenkin siteeraa tutkija Michael Kofmania, jonka mukaan liian yksioikoisia tulkintoja ei nytkään voi tehdä.

Hitler uskoi talvisodan näyttäneen Stalinin armeijan heikkouden ja erehtyi pahasti. Kofmanin mukaan nytkin voi olla niin, että venäläiset taistelisivat Nato-joukkoja vastaan toisin kuin ”epäonnistuneessa yrityksessään” vaihtaa Ukrainan hallitus.

Raatteen tiellä tuhottuja neuvostotankkeja.

Bloombergilla yhdysvaltalainen entinen amiraali ja Nato-joukkojen komentaja James Stavridis kirjoittaa asiasta paneutuneesti.

Hän kuvaa, kuinka hänet vietiin Suomen vierailulla heti museoon tutustumaan talvisodan tapahtumiin.

Stavridis kertoo, kuinka suomalaiset pärjäsivät puna-armeijan suurta ylivoimaa vastaan.

”Vaikka suomalaisilla oli vähemmän aseita ja miehiä, he paljolti pystyivät pysäyttämään venäläisten hyökkäykset”, Stavridis kirjoittaa.

Hänen arvionsa mukaan puna-armeijan ilma- ja mekaaninen ylivoima oli kuitenkin lopulta liian suuri.

Stavridisin mukaan suomalaisia ja ukrainalaisia yhdistää tulinen itsenäisyystunne.

”Minulla on ensi käden kokemusta kummankin maan sotilaista, jotka palvelivat alaisuudessani Afganistanissa ja muilla Naton komennuksilla.”

Stavridisin mukaan niillä, jotka puolustavat maataan, lapsiaan, vanhempiaan ja puolisoitaan, on aina moraalinen etu puolellaan. Se koskee niin talvisodan suomalaisia kuin nykyajan ukrainalaisiakin.

Stavridis muistuttaa kuitenkin talvisodan toisesta opetuksesta. Kompromissi voi olla välttämätön rauhan saamiseksi. Hän pitää mahdollisena, että Ukraina joutuu luopumaan Venäjän jo hallussa pitämistään osista maata eli Krimistä ja osasta Donpassin aluetta. Hän uskoo, että vastineeksi Ukraina voisi saada turvatakuita esimerkiksi Yhdysvalloilta ja Britannialta.

Venäjän tuhottuja tankkeja Ukrainassa.

Mutta kuinka paljon sodilla on oikeasti yhteistä?

80 vuoden aikana sotatekniikka on kehittynyt täysin toisenlaiseksi. Talvisodassa ei tunnettu hypersoonisia ohjuksia ja thermobaarisia pommeja

Suomessa maasto on kumpuista ja metsäistä, Ukrainassa usein aukeaa peltoa, jossa tankkien on helppo kulkea. Vuodenaikakin on eri.

Venäjän Ukrainassa käytössä olevien joukkojen ja Ukrainan armeijan miesmäärässä ei ole niin suurta eroa kuin talvisodassa.

Ulkomailla ja Suomessakin muistetaan erämaamotit ja hiihtävät taistelijat. Itse asiassa talvisota paljolti ratkesi Kannaksella taisteluissa, jotka muistuttivat lähinnä ensimmäistä maailmansotaa.

Mitä mieltä asiantuntijat ovat?

Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri on pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö.

Toverin mukaan talvisotaan ukrainalaisia yhdistää se, että he taistelevat yksin mutta materiaaliapua on saatu.

-Ja he ovat saaneet kovan hengen päälle. Se antaa voimaa.

Talvisodan taktiikkaa muistuttaa se, että ukrainalaiset tekevät pienillä osastoilla iskuja venäläisten sivustoihin ja ovat näitä taitavampia lähitaisteluissa.

-Mutta isommalla joukolla ei ole pystytty tekemään manöövereita, niin kuin meillä Raatteen tiellä, Toveri sanoo.

Raatteen tiellä suomalaiset motittivat ja tuhosivat suuria puna-armeijan yksiköitä. Kaatuneita oli tuhansittain. Operaatiossa auttoivat pakkanen ja puna-armeijan puutteellinen varustus ja sodanjohto.

-Ukrainalaiset eivät ole saaneet koottua joukkoja niin, että voisivat käyttää venäläisten selustoissa pataljoonia huoltoa katkaisemaan.

Vastahyökkäykset kuluttavat myös ukrainalaisten voimaa.

-Tuppaa olemaan niin, että tappiot kasvavat varsinkin juuri ennen kuin vastustajan puolustus murtuu, Toveri sanoo.

Ukrainan joukkojen moraalia pidetään korkeana.

Valtiotieteen tohtori, eversti evp. Pekka Visuri ei innostu rinnastuksista. Hän on kirjoittanut useita teoksia Suomen sotien historiasta.

-Talvisota oli siinä mielessä huono vertailukohta, että silloin oli jo toinen maailmansota käynnissä. Talvisota oli yksi tämän suursodan sivunäyttämöistä.

Hänen mukaansa eroja silloisen ja nykyisen sodan välillä on paljon.

-Talvisodan ratkaisutaistelut käytiin Karjalankannaksella hyvin pienellä alueella, Visuri sanoo.

-Molemmissa olivat suurvalta ja pienempi maa vastakkain, mutta siihen ne yhtäläisyydet sitten oikeastaan loppuvatkin.