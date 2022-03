Kommentti: Suomi on valmis puolustamaan Ahvenanmaata – asevoiman käyttö edellyttää vaikean päätöksen tekemistä

Ahvenanmaa ja Gotlanti ovat Itämeren turvallisuudelle keskeisen tärkeitä, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Suomen merivoimien komentajan, kontra-amiraali Jori Harjun, viesti kansalaisille on selkeä: turvallisuustilanne Itämerellä on tällä hetkellä vakaa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei toistaiseksi ole heijastunut Itämerelle ainakaan Venäjän merivoimien poikkeuksellisena toimintana.

Entä tulevaisuudessa – vuoden, parin kuluttua?

– Kunpa tietäisi, Harju vastasi hänelle esitettyyn kysymykseen merivoimien mediatapaamisessa Helsingissä keskiviikkona. Sellaista kristallipalloa ei ole kenenkään hallussa.

Laivue 2020 -hankeen monitoimikorvetit lisäävät merivoimien suorituskykyjä, mutta alusten valmistuminen viivästyy hieman.

Suomen kannalta keskeisimpiä Itämeren turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä on Ahvenanmaan puolustaminen.

Ahvenanmaa on valtiosopimuksin demilitarisoitu alue. Suomi on kuitenkin sitoutunut puolustamaan maakuntaa, ”mikäli Itämeren alue joutuu sodan piiriin”. Näistä sitoumuksista Suomi aikoo myös pitää kiinni.

Puolustusvoimat ei ymmärrettävistä syistä kerro, millaisia suunnitelmia Ahvenanmaan puolustuksen varalle on tehty. Kontra-amiraali Harju kuitenkin vakuutti keskiviikkona, että Suomi pystyy pitämään huolta Ahvenanmaan turvallisuudesta. Se on merivoimien päätehtäviä.

– Vaikka alueella ei päästä harjoittelemaan, kykenemme aivan ehdottomasti tämän tehtävän toteuttamaan kun poliittinen päätös tulee, että alueelle voidaan mennä, Harju sanoi IS:lle.

Ahvenanmaalle päästään Harjun mukaan tarvittaessa ”nopeasti”. Jos se hetki lyö, käytetään saarimaakunnan puolustamiseen kaikkien puolustushaarojen suorituskykyjä – meri-, ilma- ja maavoimien. Se on puolustusvoimien yhteisoperaatio, jonka tärkeitä komponentteja ovat muun muassa merivoimien ohjus- ja miina-aseet ja rannikkojoukot sekä ilma- ja maavoimat.

Ahvenanmaa-sopimuksen ilmaus Itämeren joutumisesta ”sodan piiriin” on menneestä maailmasta. ”Sodan piiriin” voidaan nykyisin joutua, vaikka yhtään laukausta ei ammuttaisikaan. Sodan kuva ja siten myös sen määritelmä on muuttunut.

Puolustusvoimat puhuu nykyisin laaja-alaisesta vaikuttamisesta, joka sisältää laajan kirjon ei-kineettisiä keinoja vastustajan lamauttamiseksi. Muun muassa kybersodankäynnin välineitä.

Hyvä kysymys on, milloin Suomi katsoo ”sodan piirin” rajan ylittyneen ja tekee päätöksen lähettää puolustusvoimat Ahvenanmaalle. Jos ollaan harmaalla alueella, päätös on vaikea. Puolustusvoimien läsnäolo Ahvenanmaalla on herkkä kysymys, joka nostattaa kiihkeitä tunteita.

Päätöksentekoa helpottaa varmasti naamioiden putoaminen: Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tehnyt selväksi sen, että naapurissamme on aggressiivinen, laajentumishaluinen ja asevoiman käyttöä kaihtamaton suurvalta.

Päätös puolustusvoimien lähettämisestä Ahvenanmaalle kuuluu ylimmälle valtiojohdolle. Sotilaana Harju ei tähän kysymykseen keskiviikkona vastannut.

– Meidän tehtävämme puolustusvoimissa on tehdä esitykset poliittisille päättäjille siitä, milloin me näemme tilannekehityksen olevan sellainen, että sinne pitää mennä, kontra-amiraali sanoi.

Hamina-luokan taistelualusten modernisointi tuo niille uusia kykyjä muun muassa pintatorjuntaan ja sukellusveneiden torjuntaan.

Ahvenanmaan strategista asemaa voi hyvin verrata Gotlantiin, jonka puolustusta Ruotsi on kehittänyt Venäjän otettua Krimin niemimaan laittomasti haltuunsa vuonna 2014.

Ruotsi on jo sijoittanut Gotlantiin jonkin verran lisää joukkoja. Muutama panssarivaunu ei kuitenkaan torju mahdollista Venäjän maihinnousuoperaatiota. Ruotsin puolustusvoimat luo hyökkääjälle pelotetta muun muassa sukellusveneiden, vahvojen ilmavoimien ja rannikkopuolustuksen kauas kantavien pintatorjuntaohjusten avulla.

Myös Suomi on ottamassa käyttöön nykyaikaisia pintatorjuntaohjuksia. Osia israelilaisesta Gabriel V -ohjusjärjestelmästä on jo toimitettu Suomeen. Näitä ohjuksia sijoitetaan sekä merivoimien taistelualuksille että maalta laukaistaviin lavetteihin rannikkojoukoille.

Sekä Ahvenanmaan että Gotlannin puolustusta tehostaa entisestään Suomen ja Ruotsin tiivistyvä kyky toimia yhdessä. Tähän kuuluu muun muassa tilannekuvan vaihto. Kummankin maan pitää tietää tarkasti, mitä Itämerellä tapahtuu.

On aivan selvää on, ettei Venäjä kykene maihinnousu- tai maahanlaskuoperaatioon Ahvenanmaalle tai Gotlantiin ilman ennakkovaroitusta. Tällaisia sotatoimia pitää valmistella, ja myös huomataan.

Suomi voittaa taatusti kilpajuoksun Ahvenanmaalle, jos tarvetta siihen tulee.