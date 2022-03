Ilta-Sanomat haastatteli Pietarin Allegro-junalla Helsinkiin saapuneita matkustajia keskiviikkoaamuna. Pietarista kotoisin oleva Valeria, on tullut katsomaan äitiään sukulaistensa kanssa.

Valeria ei halua itseään kuvattavan, mutta kertoo, että hänen ystävänsä ja vanhemmat ihmiset Venäjällä vastustavat sotaa.

– Tilanne on rankka. Suurin osa (venäläisistä) ei hyväksy Ukrainan tapahtumia, mutta olemme hiljaa ja peloissamme. En voi tehdä asialle mitään, hän sanoo.

Venäjän talouspakotteet näkyvät arjessa.

– Hinnat nousevat, eikä meillä ole enää niin paljon myytävää kaupoissa, Valeria kertoo.

Moskovasta tullut Irina (nimi muutettu) saapuu laiturille kahden vedettävän matkalaukun kanssa.

– Ymmärrän, että kyse on sodasta. Olen shokissa, en uskonut, että näin voisi käydä, 35-vuotias Irina kertoo.

– En voi sanoa mielipidettäni vapaasti Venäjällä. Emme saa puhua sodasta, vaan erikoisoperaatiosta.

Ukrainan tapahtumat ovat Irinan mukaan jakaneet venäläiset kahteen leiriin jopa perheiden sisällä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi noin viikko sitten pitämässään puheessa Venäjän sylkevän petturit ulos ”kuin kärpäsen”. Irina kuvaakin Putinin käyvän nyt kahta sotaa.

– Hallitus aloitti sodan sekä Ukrainaa että niitä kansalaisiaan vastaan, jotka eivät ole sen kanssa samaa mieltä, kuten minua.

Hänen mukaansa kuitenkin vain 40 prosenttia väestöstä uskoo Venäjän hallinnon virallista totuutta. Hän liikuttuu kyyneliin puhuessaan.

– Haluan sanoa ukrainalaisille, että vastustamme tätä sotaa.

”Olemme Putinin panttivankeja”

Venäjältä poistuneiden lukumäärästä ei ole tarkkaa tietoa. Erään arvion mukaan maasta olisi matkustanut 200 000 ihmistä Ukrainan sodan alun jälkeen.

Ilta-Sanomat on kertonut, että venäläisten matkustajien osuus on noussut Allegro-junissa. VR:n venäjän liikenteen johtaja Viktoria Hurri on kertonut kuulleensa suuren osan matkustajista olleen matkalla lentokentälle.

Tällä hetkellä ruuhkat ovat helpottaneet, mutta kolmannesta päivittäisestä lisävuorosta keskustellaan edelleen.

Venäläisten osuus Allegro-junissa on noussut Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Matkustajajoukko saapui Helsinkiin 6. maaliskuuta.

Irina kertoo, että noin 80 prosenttia hänen ystävistään on muuttanut pois Venäjältä. He edustavat maan nuorta ikäluokkaa, hän sanoo.

– Minulla on ystäviä, joilla on ollut liiketoimintaa Venäjällä ja jotka ovat ovat lopettaneet toimintansa siellä. Me emme halua rahoittaa sotaa.

– Voin sanoa, että kolmen-neljän viikon päästä miljoona ihmistä on lähtenyt (Venäjältä), Irina uskoo.

Irina kertoo, että hänen ystäviään on pidätetty sotaa vastustaneissa mielenosoituksissa. Hänellä on tuttuja myös Ukrainassa, muun muassa piirityksen kohteena olevassa Mariupolissa.

– Ystäväni, jolla on Ukrainan passi, yritti poistua Venäjältä kahdesti. Molemmilla kerroilla hänen lähtönsä estettiin, Irina kertoo.

– Nuoria miehiä ei päästetä lähtemään maasta. Olemme Putinin panttivankeja.

Irina näyttää puhelimestaan kuvia, jotka on otettu eilisenä päivänä Moskovan asemalla Pietarissa. Kuvissa joukko sotilasunivormuihin pukeutuneita nuoria astuu junaan siviilien saattamana.

Venäjän puolustusministeriön edustaja, kenraalimajuri Igor Konashenkov on kertonut, että Ukrainasta ”on valitettavasti löytynyt joitakin varusmiehiä”.

Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskovin mukaan Putin oli antanut ennen sotaa käskyn, jonka mukaan taisteluihin ei saa missään nimessä lähettää varusmiehiä.

Peskov kertoi Putinin määränneen tutkinnan käskynsä rikkomisesta.

Ukrainan puolustusministeriö oli julkaissut jo aiemmin kuvia vangiksi jääneistä venäläissotilaista, joista osa on ollut huomattavan nuoria.

Irina ei usko osan venäläisistä ymmärtävän, minne nuoria ollaan lähettämässä.

Uusi alku Italiassa

Irina aikoo muuttaa pysyvästi Italiaan. Hän on lentämässä Helsingistä Roomaan myöhemmin illalla.

– Minulla on ystäviä, joiden luona saan asua jonkin aikaa. Aion hakea töitä ja riittävän isoa asuntoa itselleni sekä vanhemmilleni, hän kertoo.

Hän aikoo hakea vanhempansa ja koiransa luokseen huhtikuussa.

– Haluan sanoa, että ne venäläiset, jotka nyt muuttavat muualle, ovat niitä, jotka eivät kannata Putinia.