– Teamsin välityksellä vietettyjä valmistumisjuhlia tuskin vanhempana kaiholla muistellaan, sanoo sosionomi Antti Järviniemi. Hän kertoi korona-ajastaan Yhteisvastuun, Lasten ja nuorten keskuksen ja Ilta-Sanomien videokilpailussa.

– Työelämään siirtyminen jännitti, kun opinnoista reilu 80 prosenttia tuli suoritettua etänä, kertoo Antti Järviniemi, 22.

Hän valmistui koronan keskellä sosionomiksi.

– Aloitin opinnot Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulussa syksyllä 2019, eli ehdin oikeastaan vain ensimmäisen syksyn opiskella normaalisti kampuksella. 2,5 vuoden opintojen viimeisen kahden vuoden aikana oli ehkä max viisi lähiluentopäivää, mikä tietysti harmitti, hän kertoo.

Järviniemi palkittiin Nuoret ja korona -kilpailussa, jonka Yhteisvastuukeräys ja Lasten ja nuorten keskus järjestivät yhdessä Ilta-Sanomien kanssa. Tarkoitus oli kertoa Tiktok-videolla, miten korona vaikutti elämään.

Kun korona iski, Järviniemi päätti löytää tilanteesta jotain positiivistakin.

– Etäopiskelu mahdollisti opintojen nopeuttamisen liki vuodella, ja pystyin viettämään paljon aikaa äitini luona Kangasalla. Vaikka nyt onkin helppoa olla ylpeä nopeasti suoritetusta korkeakoulututkinnosta, samaan hengenvetoon totean kuitenkin myös sen, että paljon mieluummin olisin opiskellut koko ajan lähiopetuksessa sen normaalin 3,5 vuoden opiskeluajan, jos se olisi ollut mahdollista, hän kertoo.

Antti Järviniemi valmistui helmikuussa sosionomiksi ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi erinomaisilla arvosanoilla ja sai töitä jo ennen valmistumista. Vaikka etäopintoina suoritettu tutkinto juuri sosiaalialalla kuulostaa ristiriitaiselta, työt ovat lähteneet hyvin käyntiin.

– Nyt pari kuukautta töissä olleena olen huomannut, että pärjään hyvin ja omaan osaamiseen voi luottaa. Toivottavasti se rohkaisee muita etäajan valmistuvia.

Järviniemi on havainnut koronan vaikutukset nuoriin työssään seurakunnan nuorisotyössä ja eräässä järjestössä.

– Kyllä koronan vaikutukset näkyvät selvästi. Ja nyt juuri, kun yksi elämää uhkaava kriisi on väistymässä, niin heti tuli toinen tilalle, hän viittaa Ukrainan sotaan.

– Se on monen psyykelle raskasta. Moni kärsii mielenterveysongelmista, ja on väsymystä ja vaikeuksia sopeutua jälleen isoihin ryhmiin ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen nyt kohtaamistoiminnan jälleen avautuessa. Toki on heitäkin, joiden resilienssi ja sosiaalinen tukiverkosto ovat niin vahvoja, että korona-aika on ollut helpompi kestää.

Kaksi vuotta elämästä on tässä ikävaiheessa pitkä aika missata, hän sanoo.

– Väliin on jäänyt tärkeitä merkkipaaluja ja kokemuksia. Teamsin välityksellä vietetyt valmistumisjuhlat, vaput ja ihan vain tavalliset koulupäivät tuskin ovat monellekaan sellaisia, joita vanhempana kaiholla muistellaan. Moni on jäänyt yksin, ja se on musertava kokemus.

Kisassa palkittiin myös tamperelainen Tarski.

– Oon liikkunut luonnossa enemmän, tukenut ystäviäni, rakastanut perhettä entistäkin enemmän, hän tiivistää koronatuntonsa.

Tarski on liikkunut korona-aikana luonnossa poikkeuksellisen paljon. Kotialbumikuva.

Videollaan hän kertoo iloinneensa kesästä, rakkaista muistuttavista tatuoinneista ja luonnosta. Välillä on ollut maailmanlopun fiilikset, mutta toisaalta hän on voinut olla läheisilleen enemmän tukena kuin yleensä ja voinut pitää huolta myös omasta hyvinvoinnistaan tavallista enemmän.

– Live-musiikki on aina ollut äärettömän tärkeä voimavara, ja onnekseni olen ihan muutamilla live-keikoilla päässytkin käymään. Parasta oli, kun viime kesänä olin kahden ystävän kanssa viettämässä synttäreitäni heidän mökillään, sinne saapui Pasi Vainionperä yksityiskeikalle, ja olin aivan onnellisesti järkyttynyt, koska luulin että mua ei huijata. Tästä sai pitkäksi aikaa voimaa arkeen, hän kertoo IS:lle.

Myös hän sai korona-aikana työpaikan nuorten parista.

– Tulin intoa puhkuen töihin. Toin töihin tsemppausta työkavereille, mutta kun jokaisen loman jälkeen tilanne aina vaan jatkui ja jatkui, vähän itseenikin alkoi tympimään ja väsyttämään, hän tunnustaa.

Töissään hän on ollut paljon yhteyksissä nuoriin sosiaalisen median kautta – ”onneksi he ovat siellä muutoinkin”.

–Onni oli myös se, että korona ei vienyt kaikkea toimintaa pois, vaan muutamat eri nuorisotyön muodot saimme kunnassa pitää läpi koronan, Tarski sanoo.

– Osa nuorista viihtyi etäkoulussa, mutta kyllä myös heillä väsymystä ja turhautumista tilanteeseen on ollut.

Yhteisvastuukeräyksen teemana on tänä vuonna on koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen Suomessa ja maailmalla.

Kampanjassa keskitytään erityisesti noin 15–19-vuotiaisiin, joissa on paljon etäopiskelusta ja eristäytymistä kärsineitä sekä yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta kokeneita.

Yhteisvastuun kumppanina Suomessa on Lasten ja nuorten keskus, jossa kehitetään ja laajennetaan muun muassa etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa. KouluSaappaassa koulun arkeen ja välitunneille tuodaan turvallisia aikuisia lisäkorviksi ja kannustajiksi.

Verkossa tapahtuvassa etsivän nuorisotyön NettiSaappaassa vapaaehtoiset aikuiset etsivät kuuntelijaa kaipaavia nuoria sosiaalisen median eri alustoilla. Varoilla kehitetään myös Moottoripaja- sekä perheystävätoimintaa.

Kehittyvissä maissa koulunkäynti keskeytyi koronan myötä usein kokonaan, koska etäopetukseen tarvittava valmius ja välineet puuttuivat. Kirkon Ulkomaanapu vie Yhteisvastuukeräyksen apua eteenpäin. Esimerkkinä on työ Etelä-Sudanissa, joka toipuu yhä sisällissodasta ja sen aiheuttamasta pakolaiskriisistä.