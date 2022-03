”Aamulla tuli herätys, että Kuukkeli palaa” – kauppiaan elämäntyö muuttui tuhkaksi vain muutamassa tunnissa

Paras talvilomasesonki oli juuri alkanut, kun Saariselältä kantautui järkyttävä uutinen: tulipalo on tuhonnut kauppakeskus Kuukkelin. Valtava rakennus, kylän ainoa kauppa ja kaikki sen palvelut muuttuivat tuhkaksi vain muutamassa tunnissa.

Maanantai 21. helmikuuta on päivä, jota kauppias Antero Ylävaara ei olisi halunnut kokea. Hänen elämäntyönsä ja 35 ihmisen työpaikka hiiltyivät mustiksi kasoiksi ja katosivat savuna ilmaan siinä silmien edessä.

Antero kertoo kohdanneensa elämässään paljon erilaisia vastoinkäymisiä. – Ei mikään tässä maailmassa ole mahdotonta, hän sanoo.

– Aamulla neljän–viiden maissa tuli herätys, että Kuukkeli palaa. Kiinteistömies soitti ensin, ja viiden minuutin päästä tulivat poliisit hakemaan minua palopaikalle. Tiesin, että jos ei paloa heti saada sammumaan, se on menoa. Palokunnat ovat kaukana ja sammuttaminen vaikeaa, Ylävaara kertaa tapahtumia.

Hän oli poistunut kaupalta edellisenä iltana kello 23 aikaan, jolloin kaikki oli kunnossa ja hyllyt ladattu täyteen tavaraa viikonloppuna saapuneille Etelä-Suomen hiihtolomalaisille.

Palon arvellaan saaneen alkunsa sähkökeskuksesta.

Kuukkelin tuho tarkoitti suurta menetystä koko kylälle. Se järkytti jokaista paikallista ja kaikkia niitä, jotka ovat Saariselällä joskus käyneet. Legendaarinen kauppakeskus oli koko kylän sydän ja kohtaamispaikka. Tulipalo vei tavaratalon, Alkon, Postin, apteekin pisteen, ravintolan, leipomon ja paljon muuta.

Moni, myös kauppias Ylävaara mietti, miksi tämän piti tapahtua juuri nyt, keskellä sesonkia, eikä vasta toukokuussa, kun lumet sulavat ja koko kylä tyhjenee.

– Mutta ei tällaisessa itkeminen auta. Olen kohdannut elämässä monia vastoinkäymisiä ja oppinut, ettei mikään tässä maailmassa ole mahdotonta. Silloin kun ei itse voi asioihin vaikuttaa, ne on vain hyväksyttävä ja ryhdyttävä toimiin, jotta vahinkoja voisi vähän pienentää.

Tämä tonttu pelastui tuhoutuneesta kaupasta.

Vahinkojen pienentäminen tarkoitti nyt uuden kaupan pystyttämistä niin pian kuin mahdollista. Kaikki jotka tuntevat Antero Ylävaaran, tiesivät, ettei Kuukkelin tarina päättyisi tulipaloon.

Ystävät ja tuttavat kuitenkin murehtivat, miten Antero jaksaa vielä tämänkin, sillä vain puoli vuotta aiemmin, viime syksynä, hän oli joutunut saattelemaan oman poikansa viimeiselle matkalle.

Kun koronapandemian alkamisesta oli kulunut kaksi vuotta ja tulipalosta vasta kaksi päivää, Ukrainassa syttyi sota. Tämäkin vielä. Antero Ylävaara seurasi uutisia ja alkoi pohtia, millainen vaikutus Vladimir Putinin sotatoimilla olisi paitsi Saariselän, myös koko Suomen matkailuun.

– On selvää, että jännitys tulee kiristymään Venäjän rajalla. Kun matkailija, tavallinen kuolevainen, katsoo meidän sijaintia kartalta, varmasti mieleen tulee Putinsekä se, ettei Putinin rajalla mikään ole varmaa. Energian ja polttoaineiden hinnat nousevat, ja kun Venäjän yli ei pääse lentämään, matkailu Kaukoidästä vähenee.

– Mutta ei tässä nyt kannata kovin synkkiä kuvia luoda, hän päättää pohdintansa ja ryhtyy esittelemään torstaina 31.3. avattavan väliaikaisen kauppakeskuksensa tiloja.

Tässä kunnan omistamassa Siulassa avataan väliaikainen Kuukkeli 31.3. Kaikki palvelut, myös Alko tulevat saman katon alle.

Jo samana päivänä kun kauppakeskus paloi maan tasalle, Ylävaara suuntasi katseensa kivenheiton päässä sijaitsevaan, lähes tyhjillään olevaan Saariselän Siulaan, jonka Inarin kunta rakensi 17 vuotta sitten liike- ja näyttelytiloiksi.

Osaksi EU-rahoilla tehty Siula on tuottanut tappiota alusta lähtien, ja talo on ollut myynnissä vuosien ajan.

Tilojen vuokraaminen Saariselän kauppiaalle ei kuitenkaan ollut yksinkertainen juttu, vaan asiasta väännettiin kättä ensin viikko, sitten toinen ja vielä kolmaskin.

Kauppa olisi voitu avata jo parin viikon kuluttua tulipalosta, jos se olisi ollut kiinni Antero Ylävaarasta. Kun päätös lopulta 16.3. kello 14 tuli, Siulassa alkoi tapahtua samalla minuutilla. Väliseinät lähtivät ja kohta jo pystytettiin hyllyjä.

Kaikki Kuukkelin palvelut saadaan saman katon alle, ja Alkokin on vuokrannut Siulasta tilat.

– Meille tulee tähän paistopiste ja keittiökin, että saadaan munkkeja ja poronkäristystä myyntiin.

Antero Ylävaara on tehnyt Saariselällä kauppaa 36 vuotta. Hänen kauppiasuransa alkoi Ivalossa vuonna 1978.

1950 syntynyt Antero Ylävaara tottui jo lapsena kovaan työntekoon. Viisilapsisella perheellä oli maatila Ylitornion Lohijärvellä. Perheen isä oli Lapin ensimmäisiä K-kauppiaita ja isän äiti toimi kyläkauppiaana jo ennen sotia.

Ylävaaran sisaruksista vielä Anteroakin tunnetumpi tekijä on pikkusisko Anni, kirjailija Rosa Liksom. Aika harva Kuukkelin asiakas tiesi yhteyden kauppiaan ja myynnissä olleiden Liksomin kirjojen välillä.

Kirjailija Rosa Liksom on Antero Ylävaaran pikkusisko.

Sattuma kuljetti Anteron kauppiaaksi Inariin. Nuorena miehenä hän kiersi Keskon palveluksessa uusimassa Lapin myymälöitä ja kouluttamassa.

Vuonna 1978 eteen tuli tilaisuus ryhtyä itsekin yrittäjäksi, kun Ivalossa tarvittiin K-kauppiasta. Vuonna 1981 avatun piskuisen Saariselän Kuukkeli -kaupan hän osti vuonna 1986.

Kuukkelia on laajennettu viisi kertaa, ja se kasvoi 36 vuodessa 2 750-neliöiseksi kauppakeskukseksi. Ylävaara on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä Saariselän palveluita, jotta matkailu kasvaisi. Hän muun muassa omistaa Saariselällä kymmeniä loma-asuntoja, joita vuokrataan matkailijoille.

Kyläläiset tiesivät jo tulipalopäivänä, että tuhkasta nousee uusi, entistä ehompi Kuukkeli.

– Kyllä minä uskon ja luotan matkailun vetovoimaan edelleen. Inarin kunta elää matkailusta ja se tuo hyvinvointia kaikille kunnan asukkaille. Ilman matkailua tulevaisuus näyttäisi huonolta.

Matkailun trendit ovat muuttuneet Ylävaaran uran aikana moneen kertaan. 1970-luvulla Saariselkä oli isojen yrityksien ja pankinjohtajien ykköspaikka, kunnes kelomökkien käyttöaste pankkikriisin ja muiden myllerrysten jälkeen putosi.

20 vuotta sitten japanilaiset revontulituristit löysivät Saariselän, ja paikka on vähitellen kansainvälistynyt niin, että 2019 jo puolet matkailijoista oli ulkomaalaisia. Sitten tulikin korona.

Saariselkä on suosittu matkailukohde.

Kun kansainväliset matkailijat taas joulukuussa 2021 palasivat, kasvu on Ylävaaran mukaan ollut kovaa.

Kauppakeskuksen vakuutukset olivat kunnossa, ja nyt Ylävaara suunnittelee uuden kaupan rakentamista. Hän arvelee sen valmistuvan kahden vuoden sisällä.

Ylävaaralla on Inarissa ja nykyään myös Sodankylässä monia kiinteistöjä. Inarin ja Ivalon kohteet on vuokrattu Keskolle, ja Sodankylän virastotalon kiinteistö muuttuu kaavoituksen myötä kauppapaikaksi.

Antero Ylävaara aikoo pystyttää matkamuistomyymälän Siulan yläkerran tiloihin. Jäämeren näyttelyn kuvat hän aikoo jättää asiakkaiden iloksi, mutta Muurmanski-seinästä hän on poistanut kuvat.

Virtaa kauppiaalta ei puutu. Kaupassa hän häärää aina aamuvarhaisesta iltamyöhään.

– Stressiin on tottunut. Matkailukeskuksissa kauppa on sellainen paikka, että koko ajan ollaan liipaisimella ja jotakin tapahtuu. Ja kun sesonki on ohi, kaikki pitää muuttaa.

Kollegat ihmettelevät, miten Antero oikein jaksaa.

– Perusasia on se, että nukkuu kunnolla ja riittävän pitkät yöunet. Silloin pysyy täydessä vedossa työpäivän loppuun saakka.

Kun toukokuussa töissä helpottaa, hän suuntaa avopuolisonsa Pirkon ja lemmikkikoiransa Surin kanssa synnyinmaisemiin Ylitorniolle, jossa kaikilla Ylävaaran sisaruksilla on kesäpaikka.

Antero Ylävaaran tiedetään olevan Lapin toiseksi suurin veronmaksaja. Paikalliset kertovat hänen silti asuvan ja elävän vaatimattomasti. Työ on hänelle kaikki kaikessa. Henkilökuntaansa hän kohtelee hyvin, kuulemma maksaa parempaa palkkaa kuin työehtosopimus määrää.

