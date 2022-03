Asiantuntijalta helpottava viesti allergikoille – tällainen siitepölykevät Suomeen on tulossa

Siitepölyallergikoille povataan viime vuotta helpompaa kevättä.

Siitepölykausi on käynnistynyt ainakin eteläisessä Suomessa, jossa sekä pähkinäpensas että leppä nyt kukkivat.

Turun yliopiston siitepölytiedotuksen mukaan pähkinäpensas kukkii parhaillaan maan lounaisosissa ja Uudellamaalla, leppä maan eteläosissa. Länsirannikolla lepän kukinta-alue kulkee noin Vaasan korkeudella.

– Mitä tulee koko kevääseen, niin odotettavissa on hyvin paljon helpompi siitepölykevät allergikoiden kannalta kuin viime vuonna, jolloin lähes kaikki allergisoivat lajit kukkivat runsaana, leppä ja koivu tärkeimpinä, dosentti Annika Saarto siitepölyennusteita laativasta Turun yliopistosta kertoo.

Pähkinäpensas kukkii jo maan lounaisosissa ja Uudellamaalla.

Turun yliopiston Norkko-siitepölyennusteen mukaan pähkinäpensaan siitepölymäärät vaihtelevan seuraavien viiden päivän aikana maan eteläosissa vähäisistä kohtalaisiin.

Lepän siitepölymäärät vaihtelevat maan eteläosissa kohtalaisista runsaisiin ja maan keskiosissa vähäisistä kohtalaisiin.

Leppä kukkii parhaillaan maan eteläosissa. Länsirannikolla sen kukinta-alue kulkee noin Vaasan korkeudella, Norkko-palvelun sivuilla kerrotaan.

Luonnonvarakeskus Luken mukaan myös koivuallergikoille ennustetaan kepeää kevättä, sillä koivukin kukkii tavanomaista heikommin.

Koivun kukinta alkaa normaalisti toukokuun alussa, mutta voi lämpimänä keväänä alkaa jo huhtikuun puolella. Kukinta on runsaimmillaan toukokuun puolivälissä.

Tämän vuoden heikon kukinnan taustalla on viime kevään runsas kukinta, sillä hyvää kukintavuotta seuraa yleensä yksi tai kaksi heikompaa vuotta.

– Hedekukintoja on tänä vuonna vain viidesosa viime vuoden määrästä. Koivun siitepölyä voi kuitenkin kulkeutua maahamme etelänpuoleisten ilmavirtausten mukana jo huhtikuussa, muutama viikko ennen kotimaisten koivujen kukinnan alkamista, Luken tiedotteessa kerrotaan.

Koivun kukinta-aika on vielä edessä.

Vaikka siitepölyn osalta keväästä povataan allergikoille viime vuotta helpompaa, ilmanlaatua varsinkin eteläisessä Suomessa heikentää parhaillaan runsas katupöly.

Ilmanlaadun asiantuntija, erikoistutkija Pia Anttila Ilmatieteen laitokselta arvioi tiistaina STT:lle, että tällä hetkellä eletään katupölyn osalta vuoden pahimpia päiviä.

Useita päiviä jatkunut keväinen sää on kuivannut tienpinnat, ja varsinkin autojen nastarenkaat aiheuttavat pölyä. Tiistaina Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuindeksi näytti välttäviä, huonoja tai erittäin huonoja laatuarvoja suurissa kaupungeissa etelärannikolta Pohjanmaalle ja Pohjois-Savoon asti.

– Monin paikoin on tosi paljon jouduttu talvella käyttämään liukkauden torjuntaan sepeliä ja suolaa, joten nyt sitä materiaalia on paljon teillä. Se on jauhautunut katupölyksi ja vapautuu ilmaan, kun on kuivaa ja aurinkoista, asiantuntija Katariina Ijäs Allergia-, iho- ja astmaliitosta kuvailee.