Martti Saarelma, 69, päihitti pysäköintiyhtiön oikeudessa – 60 euron parkkisakosta väännettiin liki neljä vuotta

Pysäköinninvalvontayhtiö ParkkiPate taipui espoolaismiehelle hovioikeudessa.

Liki neljän vuoden riita 60 euron pysäköintivirhemaksusta kääntyi espoolaisen Martti Saarelman eduksi.

Hän ei joudu maksamaan parkkiyhtiö ParkkiPatelle euroakaan.

Yhtiö oli vaatinut Saarelmalta pysäköintivirheestä 60 euron pysäköintivalvontamaksua, korkosaatavia sekä yli 6 000 euron oikeudenkäyntikuluja.

Saarelma voitti ParkkiPaten käräjäoikeudessa ja Helsingin hovioikeudessa, joka korotti yhtiön korvausvastuuta Saarelmalle. Yhtiö joutuu maksamaan Saarelmalle yhteensä 1 720 euron korvaukset oikeudenkäyntikuluista.

– Tuntuu hyvälle totta kai.

– Käsittämätöntä on tietysti se, että tämmöisen jutun voittaminen on kova ruljanssi. Se vaatii autoilijalta myös hirveän työmäärän. Mutta tällä kertaa hovioikeuden päätös, joka on rahasummienkin osalta ihan erilainen, lohduttaa kovasti. Panokset eivät menneet ihan hukkaan, 69-vuotias eläkeläismies sanoo IS:lle.

Saarelma on taistellut aiemminkin parkkiyhtiöitä vastaan eri oikeuksissa. Saarelma kokee olevansa autoilijoiden asialla. Hänen mukaansa moni ei uskalla edes valittaa parkkiyhtiöiden päätöksistä, sillä oikeuskulut saattavat nousta riideltäviä summia suuremmiksi.

– Olen päättänyt puolustaa autoilijoiden oikeuksia, koska ihmiset eivät uskalla nykyään valittaa edes selkeästi virheellisistä pysäköintimaksuista, Saarelma sanoo.

Saarelma pysäköi autonsa Helsingin Salmisaaressa 18.4.2018. Hän soitti ääniohjattuun pysäköintipalveluun, ja maksoi parkkimaksun.

Saarelma oli käyttänyt puhelinpalvelua aiemminkin. Maksu meni kuitenkin automaattisesti hänen käytössä olleen toisen auton rekisteritunnukselle, mitä mies ei huomannut. ParkkiPate määräsi Saarelmalle 60 euron valvontamaksun.

Saarelma reklamoi maksusta heti seuraavana päivänä, ja vaati sen kumoamista. ParkkiPate ei tähän suostunut.

Riita eteni oikeuteen, ja asia kääntyi Saarelman voitoksi. Oikeuden mukaan pysäköijän velvollisuus on lähtökohtaisesti itse huolehdittava siitä, että maksu kohdistuu oikeaan ajoneuvoon.

Tästä huolimatta ParkkiPatella oli oikeuden mukaan näyttötaakka, ettei Saarelma olisi maksanut pysäköintimaksua käyttämästään palvelusta.

Oikeuden mukaan Saarelma toimitti parkkiyhtiölle parkkeerauksen jälkeisenä päivänä tiedot, joiden perusteella maksu voitiin kohdistaa oikeaan rekisterinumeroon. Oikeuden mukaan parkkiyhtiö ei voinut myöskään veloittaa kahden auton parkkipalvelusta, koska näyttö oli vain yhdestä autosta.

Oikeuden mukaan parkkiyhtiö ei pystynyt myöskään kumoamaan miehen väitettä siitä, ettei auton rekisteritunnusta pystynyt muuttamaan puhelinpalvelussa. Oikeuden mukaan Saarelma toimi kaiken kaikkiaan huolimattomasti, ja sen mielestä kyse oli tahattomasta virheestä.

Helsingin hovioikeus antoi ratkaisun keskiviikkona, eikä se ole siten lainvoimainen. Osapuolet voivat hakea halutessaan korkeimmasta oikeudesta valituslupaa.

