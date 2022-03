Maanviljelijät ahtaalla – Mats Uotila ja Lauri Lindén pohtivat, miten kotimaista ruoantuotantoa pitäisi tukea

Mats Uotila ja Lauri Lindén keskustelevat siitä, miten kotimaista ruokaa saadaan pöytään jatkossakin.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ajoi suomalaiset maanviljelijät ahtaalle. Esimerkiksi lannoitteiden hinnat ovat yli kolminkertaistuneet pääasiassa Ukrainan sodan takia, sillä Venäjä on merkittävä lannoitteiden ja niiden raaka-aineiden tuottaja. Lisäksi maatalouden kuluja nostaa polttoaineiden hinnan nousu. Hallituksen varautumisen työryhmä päätti viime torstaina 300 miljoonan euron hätäapupaketista maatiloille.

Miten kotimaista ruoantuotantoa pitäisi tukea? Miten huoltovarmuus varmistetaan?

Lauri Lindén: Hallituksen työryhmän hätäapupaketti kuulostaa järkevältä tähän akuuttiin kriisiin. On selvää, että Ukrainan tilanne heijastuu kaikille osa-alueille, eikä sille voi itsessään tehdä mitään, jos Venäjää halutaan sanktioida. Suomi ei ole omavarainen, ja maailman kuohut osuvat meihinkin. Juuri näitä tilanteita varten valtion pitääkin tulla apuun.

Mats Uotila: Suomi ei voi jättää ruoantuotantoa tuonnin varaan. Huoltovarmuus pitää turvata tukemalla maataloutta nyt, mutta tukipaketti on ratkaisu vain akuuttiin kriisiin. Maatalouden syvä kannattavuuskriisi ei sillä ratkea. Kustannukset ovat nousseet rajusti, mutta tuottajat eivät saa tuotteistaan vastaavasti korkeampaa hintaa. Tämän pitää muuttua.

Lindén: Olemme samaa mieltä, että huoltovarmuus pitää turvata. On helppo nähdä tilanne, jossa Suomi joutuu tilanteeseen, jossa ulkomaiseen tuotantoon ja sen riittävyyteen ei voi turvautua. Minäkin olisin valmis maksamaan suurempaa hintaa tuottajalle. Hinnan noususta kuittaa kuitenkin myös kauppa osuuden omaan pussiinsa.

Uotila: Juuri näin. Tuottajat ovat joutuneet tekemään kaupan kanssa pitkiä sopimuksia, joissa tuottajahinnat on lyöty lukkoon. Nyt ne eivät pahimmillaan kata edes kustannuksia. Tarvitaan joustoa kaupan alalta ja asennemuutos kotimaisen ruoan arvostusta kohtaan. Tähän jokainen voi vaikuttaa omilla valinnoillaan ruokakaupassa. Suositaan suomalaista.

Lindén: Huoltovarmuus on myös osa turvallisuuspolitiikkaa, siinä samalla kuin kotimaisen tuotannon suosiminen on myös ekologinen valinta. Tämä välillä unohtuu, mutta palautuu mieleen juuri tällaisena aikana. Geopoliittinen asemamme on arvaamaton.

Uotila: Totta. Jokainen historiaa tunteva ymmärtää omavaraisuuden tärkeyden. On käsittämätöntä, että tilanteen on annettu mennä tähän pisteeseen. Isäni on viljelijä, joten maatalouden haasteet ovat minulle tuttuja. Pahin ahdinko on eläintilallisilla, koska kaiken päälle myös rehun hinta on noussut rajusti.

Lindén: Kenties keskeisin ongelma ja kriisin suurin syy niin Suomessa kuin globaalisti on se, että olemme riippuvaisia fossiilisesta tuontienergiasta. Kun öljyn ja maakaasun hinta räjähtää, se näkyy suoraan viljelijöiden lompakossa. Tätä riippuvuutta ei katkaista päivässä, mutta sitä kohti pitää mennä.

Uotila: Ongelma on täysin itseaiheutettu ja siitä maksetaan nyt kovaa hintaa. Vihreä energiapolitiikka on ollut yksi kylmän sodan jälkeisen ajan suurimmista poliittisista virheistä. Vastustettiin ydinvoimaa ideologisella innolla samalla kasvattaen riippuvuutta venäläiseen energiantuotantoon. Nyt realiteetit ovat iskeneet vasten kasvoja.

Lindén: Tämä näkyy leimallisesti Saksassa, joka päätti kokonaan luopua ydinvoimasta, mikä aiheutti suoran riippuvuuden venäläiseen kaasuun. Onneksi Nord Stream 2 -hanke on nyt haudattu. Suomessa tilanne ei ole yhtä kriittinen, mutta se näkyy silti. Uudistuksia tarvitaan. Yksi hallituksen pöydällä oleva asia on kotimaisen biokaasun tuotannon lisääminen. Se on yksi keino kohti energiaomavaraisuutta.

Uotila: Ruoantuotanto ei saisi olla riippuvainen tuontienergiasta tai tuontilannoitteista. Biokaasulaitosten avulla voidaan puhtaan energian lisäksi tuottaa myös lannoitteita. Siihen investoiminen on hyväksi luonnolle ja turvallisuudelle. Ydinvoima, biokaasu, turve sekä vesi- ja tuulivoima ovat esimerkkejä kotimaisen energian mahdollisuuksista. Keinoja on, nyt tarvitaan toimia.

Lindén: Suomella on vieläpä erinomaiset edellytykset monien kotimaisten energiamuotojen lisäämiseen ja tuontiriippuvuuden vähentämiseen. Meillä on innovaatioita ja tätä kehitystä tuetaan. Valtio on osana tukemassa sitä, ja voi kannustimin ohjata niitä kohti. Akuutisti keskeisintä on kuitenkin varmasti maatalouden kriisitukeminen.

Uotila: Tästä olemme samaa mieltä. Nyt tarvitaan tukea, jotta eläimet saadaan ruokittua ja pellot kylvettyä. Yli 5 000 maatilalla on vaikeuksia selviytyä laskuista – se kertoo tilanteen vakavuudesta. Tuen muoto voi olla hätäapupaketti tai veronalennukset. Oleellisinta on, että se kohdistetaan oikein. Seuraava askel on sitten energia- ja lannoiteriippuvuuden katkaiseminen.

Lindén: Näin on. Ei myöskään unohdeta, että me kuluttajat voimme myös auttaa viljelijöitä. Ei ole oikein, että kauppa tekee ennätysvoittoja, kun tuottajien tilanne on tukala. Ostetaan suoraan tuottajilta, jos mahdollista. Näin kauppa ei vedä suurinta osaa välistä. Jos se ei onnistu, suositaan kotimaisia merkkejä kaupassa. Kansalaisaktivismilla voi myös antaa painetta kaupoille ja poliitikoille.

Uotila: On ollut hienoa huomata, että viime aikoina arvostus kotimaista ruokaa kohtaan on ollut nousussa. Itsekin koetan parhaani mukaan tukea suomalaista. Tuottajat ansaitsevat työstään kiitoksen ja sellaisen korvauksen, jolla voi elää. Tämä on aivan keskeistä huoltovarmuuden kannalta. Nyt on hallituksella näytön paikka.

Mats Uotila on Sastamalasta kotoisin oleva 17-vuotias kokoomuslainen. Lauri Lindén on Helsingistä kotoisin oleva 20-vuotias vasemmistolainen. Uotila ja Lindén väittelevät tällä palstalla ajankohtaisista aiheista.