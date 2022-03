Pilvetön taivas edesauttoi entisestään kirkkaan tulipallon havaitsemista.

Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan Taivaanvahti-palveluun on tehty yli sata havaintoa taivaalla maanantai-iltana nähdystä valoilmiöstä, Ursa kertoo Twitterissä.

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin, kuinka maanantai-illan aikana tehtiin lukuisia havaintoja kirkkaasta pallomaisesta valoilmiöstä, joka näytti putoavan tai syöksyvän kohti maata.

Tulipallo havaittiin maanantaina kahdeksan aikaan illalla, ja havaintoja tuli laajalti eri puolilta maata Suomen eteläisellä puoliskolla.

Lue lisää: Taivaalta putoavasta tulipallosta runsaasti havaintoja ympäri Suomea

Ursan tiedottajan Anne Liljeströmin mukaan maanantai-iltana nähty valoilmiö oli komea tulipallo, mutta siinä ei ollut mitään hälyttävän ihmeellistä.

Tulipallot ovat harvinaisen kirkkaita tähdenlentoja, joihin voi liittyä meteoriitin putoaminen. Useimmat tulipallot näkyvät taivaalla vain 1–5 sekuntia.

Ursan tulipallotyöryhmä käsittelee parhaillaan tulipallosta saatuja havaintoja ja selvittää tulipallon lentorataa, kokoa ja mahdollisten meteoriittien putoamispaikkaa.

– Tähdenlennot aiheutuvat siitä, että avaruudesta tulee pieni kivensiru eli meteoroidi ilmakehään, ja sen kuumeneminen aiheuttaa valoilmiön. Tähdenlennot yleensä aiheutuvat hiekanjyvän kokoisista kappaleista. Hirveän vaikea sanoa tässä vaiheessa, että minkäkokoisesta kappaleesta tässä eilisessä on ollut kyse, Liljeström sanoo.

Paljon huomiota tulipallo herätti kirkkautensa lisäksi Liljeströmin mukaan myös siksi, että aika- ja sääolosuhteet olivat havaintojen tekemiselle otolliset.

– Tämä tähdenlento on tapahtunut sellaiseen aikaan, että oli laajalti pilvetöntä. Ja lisäksi sellaiseen kellonaikaan, että ihmisiä on ollut paljon ulkona ja näin on tullut paljon havaintoja.

Tulipallo taivaalla Viron Tartossa.

Valoilmiö tallentui autoni tuulilasikameraan Pohjois-Pohjanmaalla Vihannissa.