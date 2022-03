Sää jatkuu tiistaina vielä laajalti aurinkoisena

Sää jatkuu Suomessa vielä laajalti aurinkoisena sekä ajankohtaan nähden lämpimänä, kuitenkin öisin on enimmäkseen heikkoa pakkasta. Loppuviikosta viilenee.

Tiistaina Lapin pohjoisosassa pilvisyys on laajalti runsasta ja paikallisesti voi sataa vähän vettä tai lunta. Muualla maassa on enimmäkseen selkeää, paikoin on ohutta yläpilveä. Länsilounainen tuuli on heikkoa tai kohtalaista, Lapin luoteisosassa voimakkaampaa. Lämpötila on päivällä 6 – 12 astetta, pohjoisessa 1 – 8 astetta.

Keskiviikon vastaisena yönä maan etelä- ja lounaisosaan voi jo levitä jokunen lumikuuro.

Keskiviikkona aamulla etelässä tulla vielä paikallisia vesi- tai lumikuuroja. Päivällä etelässä ja maan keskivaiheilla on laajalti aurinkoista ja poutaista, mutta Lapissa pilvisyys lisääntyy ja pohjoisesta leviää Keski- ja Pohjois-Lappiin lumi- ja vesisateita.

Lännen ja lounaan välinen tuuli voimistuu vähitellen kohtalaiseksi ja illasta alkaen tuuli kääntyy Lapissa puhaltamaan pohjoisesta. Illalla pilvisyys lisääntyy maan keskiosassakin ja paikallisia lumi- tai vesisateita leviää yöksi Pohjois-Pohjanmaalle sekä länsirannikolle asti.

Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 4 – 9 astetta, pohjoisosassa 2 – 7 astetta. Lapin pohjoisosassa ja Perämeren rannikolla on paikoin vähän kylmempää.

Torstaina pohjoisesta leviää kylmää ilmaa vähitellen koko maahan. Pilvisyys vaihtelee ja aamulla voi länsirannikon tuntumassa paikoin sadella hieman vettä. Enimmäkseen pohjoisen ja lännen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

Päivälämpötila on etelässä 8 – 12 astetta, maan keskiosassa 6 – 10 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa -1 – 4 astetta ja Lapissa 0 – 5 pakkasastetta.