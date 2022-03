Kun James Bond joutuu tukalaan ja uhkaavaan tilanteeseen, mitä hän tekee ensin, kirjoittaa Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ollut järkytys – paitsi inhimillisen kärsimyksen vuoksi, myös sen takia, että tuntuu kuin kelloa olisi käännetty takaisin sotaiselle 1900-luvulle.

Pettymys on valtaisa.

Eihän tässä näin pitänyt käydä, vaan globalisaation, kaupankäynnin, nopean tiedonvälityksen, matkustelun ja kansainvälisen sopimusjärjestelmän piti upottaa sodat syvälle historian roskatynnyriin.

2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä monessa Euroopan maassa, kuten Ruotsissa ja Baltian maissa, yleistä asevelvollisuutta ajettiin alas. Ajateltiin, että puolustusvoimia tarvitaan lähinnä vain kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä terrorismin kaltaisten epäsymmetristen uhkien sekä kyberhyökkäysten torjumiseen.

Suomessa tähän muotivillitykseen ei lähdetty, vaan maamme alueellista puolustuskykyä on kehitetty hyväksi havaitulla, pitkäjänteisellä linjalla.

Vuonna 2014 tapahtunut Krimin niemimaan valtaus ja Ukrainan sota herättelivät eurooppalaisia Ruususen unestaan, mutta näin räikeään voimapolitiikan paluuseen monikaan ei uskonut tai halunnut uskoa.

Täällä se kuitenkin taas on: perinteisistä perinteisin sota, jota käydään maastossa ja kaupungeissa, tykeillä, kranaatinheittimillä ja rynnäkkökivääreillä.

Jopa Molotovin cocktailit ovat palanneet konfliktin kuvastoon.

Putinin hallinto on esittänyt omassa propagandassaan sodalle yleviä syitä, kuten Ukrainan itäosien venäläisväestön suojelemisen sekä Venäjän suuruuden palauttamisen Neuvostoliiton hajoamisen aiheuttaman kirvelevän arvovaltatappion jälkeen.

” Kotiensa puulämmittäjät ovat energiakriisin sankareita.

Myyttiset puheet Kiovasta historiallisena ”Venäjän äitinä” toimivat verukkeena kotiyleisön nationalistiselle osalle, vaikka todellisuudessa valtaussotien motivaattoreina toimii yleensä resurssien kahmiminen. Venäjää taatusti kiinnostavat sotilasstrategisten kohteiden lisäksi Ukrainan rannikon öljy- ja kaasuvarat, Euroopan ”vilja-aitan” pellot sekä maan teollisuuslaitokset.

On tavallisen, pienillä tuloilla kituuttavan ja villasukissaan hytisevän ihmisen halveksuntaa puhua ylevästi jostakin ”energiariippuvuudesta”, koska energian käytölle ei ole vaihtoehtoja. Euroopassa oli taas kylmä talvi, ja tutkimusten mukaan jopa neljännes eurooppalaisista kärsii energiaköyhyydestä eli heillä ei ole varaa pitää edes kotiaan lämpimänä.

Eipähän ole viime aikoina kuulunut vähättelevää ilkkumista takkojen pienhiukkaspäästöistä, ikään kuin se olisi mikään ongelma harvaan asutussa maassamme ollutkaan.

Kotiensa puulämmittäjät ovat energiakriisin sankareita, jotka osaltaan turvaavat Suomen huoltovarmuutta.

Venäjän hyökkäys on tehnyt karmivaa jälkeä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa.

Meidän ongelmamme ovat toki pieniä verrattuna siihen, mitä sodan jaloissa olevat ukrainalaiset joutuvat kokemaan. Mutta kyllä siitä ainakin työttömyyttä ja sosiaalisia ongelmia aiheutuu, jos kallistuva energia syö kaiken ostovoiman.

Koska maailmassa ei luonnostaan ole oikeudenmukaisuutta, ihmisten täytyy varta vasten luoda sitä. Tämä tapahtuu ennen kaikkea demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja kansainvälisen sopimusjärjestelmän avulla.

Valitettavasti juuri nuo edellä mainitut asiat ovat Venäjällä pettäneet, ja niitä on myös tietoisesti murennettu, jotta valtaa on saatu keskitettyä yksiin käsiin.

John Dalberg-Actonin kuuluisa lause on edelleen valitettavan ajankohtainen: "Valta turmelee, ja absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti”.

Venäjän suurin ongelma on, että siellä ei ole päässyt eikä päästetty syntymään kilpailevia poliittisia liikkeitä, joiden välillä äänestäjät olisivat voineet valita. Venäjä on ollut muodollisesti oikeusvaltio ja ylhäältä päin ohjailtu massademokratia, mutta uusien kansalaisvapauksia rajoittavien lakien vuoksi se on luisumassa totalitarismiin.

Törmäsin hiljattain Youtubessa videoon nimeltä James Bondin karismavinkit. Agenttimme karisma perustuu siihen, että hän ei hötkyile: kun James Bond joutuu tukalaan ja uhkaavaan tilanteeseen, mitä hän tekee ensin?

Hän ei tee mitään, vaan ottaa todellisuuden vastaan sellaisena kuin se on, tarkkailee ympäristöään, ostaa itselleen aikaa ajatella – ja toimii sitten johdonmukaisesti niin kuin on ennenkin toiminut.

Uhkaavasta ja eurooppalaisten rauhantunnetta järkyttävästä sodasta huolimatta Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ei tarvita äkkikäännöksiä eikä mitään dramaattisia avauksia.

Suomen ei tarvitse tehdä muuta kuin jatkaa sitä työtä, jota koko yhteiskunnan kriisinkestävyyden eteen on tehty jo vuosikymmenten ajan. Tasa-arvoinen, sisäisesti eheä ja medialukutaitoinen kansa on tärkeä osa kokonaisturvallisuutta siinä missä tykit ja hävittäjätkin.

Nato-jäsenyyden hakeminenkin saattaa olla tämän kehittämistyön looginen askel – en sitä sinänsä vastusta – mutta samalla täytyy muistaa, että Naton turvatakuut eivät ole välttämättä niin yksioikoinen juttu kuin moni sodan säikäyttämä ihminen ehkä ajattelee.

Oman yhteiskunnan ja puolustuskyvyn vahvistamiseen ei ainakaan sisälly sellaisia kansainvälispoliittisia riskejä kuin sotilaalliseen liittoutumiseen.

Jatkuvuudessa ja vakaudessakin voi olla ideaa.

Kirjoittaja on Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja ja reservin kapteeni