Suvi Kerttulan kolumni: Ei tarvitse olla Kolumbus

Kirjallisuuden taika on siinä, että se vie lukijan moniin maailmoihin. Kirjat avaavat pääsyn tuntemattomiin paikkoihin ja tutustuttavat uusiin ihmiskohtaloihin, kirjoittaa Suvi Kerttula.

Kävin hiljattain pitkän tauon jälkeen kirjastossa.

Pääsin heti tunnelmaan. Muistin, miksi olin lapsena lumoutunut kirjastojen maailmasta.

Tunsin olevani löytöretkellä.

Kirjaston pöydällä oli esillä valikoima kirjoja. Ne kertoivat burleskista, Hitlerin gettojen vastarintanaisista, Putinin sisäpiiristä sekä myötätunnosta. Eli kaikesta maan ja taivaan väliltä.

Kirjallisuuden taika on siinä, että se vie lukijan moniin maailmoihin. Kirjat avaavat pääsyn tuntemattomiin paikkoihin ja tutustuttavat uusiin ihmiskohtaloihin. Parasta lukiessa on tunne, ettei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Usein oppii jotakin uutta aiheesta, joista ei edes tiennyt olevansa kiinnostunut.

” Olisi hienoa, jos koko elämään pystyisi suhtautumaan kuin löytöretkeen. Että pysyisi uteliaana ja innostuneena.

Ystäväni keksi pandemia-ajan alussa tehdä kävelyretkiä eri kaupunginosissa Helsingissä. Koronarajoitukset olivat silloin tiukkoja. Julkisissa tiloissa ei saanut juuri viettää aikaa. Ystävä ratkaisi tylsyyden kävelemällä itselleen tuntemattomissa osoitteissa. Samalla tuli löydettyä uusia paikkoja. Ihmeteltyä, miten tällainenkin mesta on olemassa – ja näin lähellä.

Muinaisia suuria löytöretkiä on kiittäminen monesta (ja toki myös parjaaminen). Harvaa asiaa olisi löydetty, jos uuden etsiminen ei olisi kiinnostanut ketään.

Ei tarvitse kuitenkaan olla Kristoffer Kolumbus, jotta voisi löytöretkeillä. Siihen riittää, että menee saksalaisen päivittäistavarakaupan alelaareille. Oi sitä penkomisen onnea!

Kyseisessä kaupassa on ymmärretty, miten tärkeää löytämisen riemu on. Yhdessä laarissa on legginsejä, toisessa saksia ja kolmannessa aikuisten hassuja potkupukuja. Lista on loputon. Yllätyksellisyyden tunne on läsnä koko ajan. Se saa penkomaan lisää.

Suuressa helsinkiläisessä kirjakaupassa tehtiin sen sijaan virhe, kun kirjojen nimikkeitä vähennettiin radikaalisti. Sitä ennen asiakkaat olivat kokeneet olevansa kuin löytöretkellä. Sai hypistellä ja ihmetellä lukemattomia vaihtoehtoja.

Usein törmäsi kirjaan, josta ei ollut kuullutkaan ja päätti, että minäpä ostan sen.

Ihminen on luonnostaan utelias. Uskon, että kirpputorien nykyinen suosio perustuu osittain löytämisen riemuun. Ketjuliikkeissä on usein samat valikoimat, mutta kirpputorilla ei voi koskaan tietää, mitä eteen tulee.

Saa etsiä – ja löytää.