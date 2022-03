Venäjältä tullut luvaton rajanylittäjä jäi kiinni Lappeenrannassa

Tapauksen selvittämiseksi Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut yhteydessä Viipurin alueen rajavaltuutettuun.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto havaitsi lauantaina yhden henkilön luvattoman rajanylityksen Venäjältä Suomeen Lappeenrannan Hujakkalan alueella.

Kaakkois-Suomen rajavartioston partio otti henkilön kiinni valtakunnan rajan läheisyydestä. Tarkempia tietoja rajan ylittäneestä henkilöstä Rajavartiolaitokselta ei kerrota.

– Yksittäistapausta en voi kommentoida, sillä tutkinta on vielä kesken. Mutta Venäjältä Suomeen tapahtui luvaton rajan ylitys, kertoo Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja everstiluutnantti Jukka Lukkari.

Tapauksen selvittämiseksi Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut yhteydessä Viipurin alueen rajavaltuutettuun.

Lukkari kertoo, että luvattomia rajan ylityksiä Kaakkois-Suomen rajavartiolaitoksella tapahtuu keskimäärin 10 vuodessa.

– Tämä oli toinen luvaton rajan ylitys tänä vuonna.

Lukkari kertoo, että hän ei ainakaan vielä ole nähnyt merkkejä siitä, että Kaakkois-Suomen rajavartiolaitoksella olisi tapahtunut merkittäviä muutoksia Ukrainan sodan vuoksi.

– Ei ole näköpiirissä, että tilanne äkillisesti muuttuisi, mutta olemme varautuneet siihen, että rajaturvallisuuden muuttuviin tilanteisiin pystytään vastaamaan, sehän on tehtävämmekin.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto kertoo saaneensa vuoden alusta alkaen kuitenkin poikkeuksellisen määrän tilapäisen suojelun hakemuksia.

Vuoden alusta alkaen Kaakkois-Suomen rajavartiostolle on tullut yhteensä 48 turvapaikkahakemusta, joista 32 on ollut ukrainalaisten henkilöiden tekemiä. Lisäksi Kaakkois-Suomen rajavartiolaitos on saanut 7. maaliskuuta lähtien yhteensä 46 ukrainalaisen henkilön tilapäisen suojelun hakemusta.

– Tiedotimme tästä asiasta, sillä lukumäärä Kaakkois-Suomen rajavartiolaitoksella on kasvanut viime viikosta alkaen huomattavasti, kertoo Lukkari.