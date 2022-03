Pastori Kari Kuula saarnasi tulisesti Putinista – ”Saatana on todellakin saapunut Moskovaan”

Kauniaisten seurakuntapastori Kari Kuula demonstroi saarnapöntössä atomipommin räjähdystä.

Pastori Kari Kuula saarnasi Kauniaisten kirkossa, kuinka Putinin hallinto on nyt pimeyden puolella.

Sunnuntaina Kauniaisten kirkossa kuultiin poikkeuksellinen saarna. Seurakuntapastori Kari Kuula puhui saarnapöntössä kovaa tekstiä Venäjän presidentti Vladimir Putinia vastaan.

Kuula lähti Ylen välittämässä saarnassa liikkeelle päivän evankeliumitekstistä, jossa Jeesukselle esitetään yllättävä syyte liittoutumisesta paholaisen kanssa.

– Aivan samalla tavalla voisi sanoa nyt Venäjän presidentille. Suuri yksinvalta on sekoittanut pääsi, luulet palvelevasi maatasi, mutta olet nyt tuhoamassa sitä, Kari Kuula saarnasi.

Kuula mainitsi saarnassaan myös Venäjän ortodoksisen kirkon johtajan patriarkka Kirillin. Kuulan mukaan patriarkan lähipiiri tukee Putinin sotaa, ja näin Venäjän kirkon johto tulee mukaan Putinin hallinnon sumutusprojektiin.

Kuula tunnetaan ärhäkkäänä kommentoijana, joka nousi vuosi sitten otsikoihin kritisoituaan Kirkko ja kaupunki -lehden kolumnissaan lihansyöntiä ja lihatuotantoa.

Sunnuntain saarnassaan Kuula antoi Vladimir Putinin kuulla kunniansa.

– Saatana on todellakin saapunut Moskovaan, itse asiassa se on asustanut siellä jo pitkään, nyt se on löytänyt tiensä myös kaikkein pyhimpään, Kari Kuula sanoi.

– Joku voi ehkä ihmetellä, miksi pappi puhuu näin jyrkästi, demonisoi naapurikansan ja sen johtoa, syyttää saatanaa, ja eikö tuo ole hengellisen atomipommin pudottamista, Kuula jatkoi ja samalla kirkossa kuului vieno pamaus aivan kuin joku olisi ampunut leikkiaseella.

Kari Kuula on aiemminkin kohahduttanut teksteillään.

Ilta-Sanomat tavoitti Kari Kuulan saarnan jälkeen ja kysyi kirkossa kuuluneen pamauksen syytä.

– Näytin käsillä, kun pommi räjähtää, Kuula kertoi puhelimessa.

– Puhalsin mikkiin samalla, kun näytin atomipommin räjähdystä.

Kuula kertoi saarnassaan, että erikoisillekin ajatuksille pitää antaa kirkossa mahdollisuus. Hän on kirjoittanut laajan tietokirjan paholaishahmosta ja sen historiasta. Siksi hän on tottunut miettimään saatanan olemusta. Heprean kielen sana saatana tarkoittaa Kuulan mukaan vastustajaa.

– Meissä ihmisissä on saatanaa, sanomme ei Jumalan kutsulle, Kari Kuula kertoi saarnassaan.

– Paha on vain hyvän puutetta. Silti on olemassa särkyneitä ja valonsa kadottaneita voimia, hyvän vastustajiksi muuttuneita epäenkeleitä.

Kuula totesi saarnassaan, ettei tiedä itsekään, mitä lopulta ajatella persoonallisesta pahasta. Siksi hän suostuu siihen, mitä kristillinen traditio sanoo hänestä. Kuula ei kiistä paholaista, mutta ei uskokaan häneen, paholainen ei ole uskon kohde.

– Silti uskallan kutsua äärimmäisiä pahuuden muotoja saatanalliseksi, ja siksi väitän, että Putinin hallinto on nyt pimeyden puolella, saatana mellastaa Moskovassa. Mutta ei vain siellä. Pahaa on muuallakin, Kuula sanoi saarnassaan.

Asialla on Kari Kuulan mukaan valoisakin puoli. Jeesus voitti paholaisen ja pahan ristillä. Niinpä suurenkin pahan edessä on toivoa, myös Venäjän hallinto voidaan Kuulan mukaan vapauttaa pahasta.

– Tulisi nyt rukoilla: päästä meidät pahasta, saatana voi myös poistua Moskovasta ja Suomesta, seurakuntapastori Kari Kuula sanoi saarnassaan Kauniaisten kirkossa.

– Ehkä muutos alkaa kansan suurista riveistä tai sotilaat vaan laskevat aseensa. Myös Venäjän kirkosta on kuulunut yksittäisiä vastalauseita sotatoimille. Ehkä muutos alkaakin sieltä, ja sieltä sen pitäisikin alkaa.

Lopuksi Kari Kuula kiteytti, että näin puhe saatanasta ei olekaan niin jyrkkää, vaan se kantaa toivon siemeniä.

– Kun löydän pahan siemeniä, otan siitä vastuun ja samalla sanon, se ei ole minua, se on minulle vierasta ja kiitos Jumalalle, hän voi vapauttaa minut siitä.

Kari Kuula, 59, on tietokirjailija, Kauniaisten seurakunnan seurakuntapastori ja teologian tohtori. Kuula on saanut kunniamaininnan kirjastaan Helvetin historia.

– Sain kirkossa saarnastani kiittävää palautetta, Kari Kuula kertoi Ilta-Sanomille sunnuntaina saarnan jälkeen.