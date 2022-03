HS: Eero Heinäluoma heitti Venäjältä saamansa arvomerkit roskiin – pitää Natoon liittymistä varmana

Sdp:n europarlamentaarikko Eero Heinäluoma pitää lähes varmana sitä, että Suomi liittyy sotilasliitto Natoon.

– Suomen Nato-jäsenyys ratkesi 24. helmikuuta aamuyöstä , sanoo Sdp:n europarlamentaarikko Eero Heinäluoma Helsingin Sanomien haastattelussa.

Samana päivänä Heinäluoman Venäjän Vladimir Putinilta saama Ystävyyden kunniamerkki meni jätekeräykseen.

– Merkistä oli tullut Ukrainan sotaretken myötä nimensä irvikuva.

Heinäluoma perustelee Nato-kantaansa sillä, että Venäjän hyökättyä Ukrainaan yksikään maa ei enää halua jäädä Putinin Venäjän kanssa ”kahden kesken”.

HS:n mukaan Heinäluoman Nato-näkemyksillä on suuri merkitys, sillä hän on Sdp:n entinen puheenjohtaja, eurovaalien äänikuningas ja mahdollisesti myös Sdp:n tuleva presidenttiehdokas. Lisäksi hän on Erkki Tuomiojan kanssa yksi Sdp:n keskeisimmistä ulko- ja turvallisuuspolitiikan vaikuttajista.

Lue lisää: 15 kysymystä Suomesta ja Natosta – asiantuntija: ”Venäjä haluaa, että alamme pelätä”

Lue lisää: Onko keskustan Nato-laiva kääntymässä? Näin Annika Saarikko vihjaa MT:ssa

Heinäluoma on Sdp:n puoluelinjan tapaan aiemmin vastustanut Natoon liittymistä. Puolue on silti ollut Suomen Nato-option kannalla. Eli mahdollisuutta liittyä sotilasliittoon on pidetty mahdollisena, jos se olisi Suomen turvallisuuden kannalta hyvä ratkaisu.

– Venäjä tekee toimillaan Suomen Nato-päätöksestä helpon, Heinäluoma sanoo nyt HS:lle.

Hän kuitenkin toteaa haastattelussa, että oikea hetki liittymiselle ei ole juuri nyt, sodan käydessä kuumana Ukrainassa.