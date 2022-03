Suomessa on alkamassa neljäs rokotus­kierros – keille neljättä korona­rokotetta suositeltaisiin ja riittävätkö rokote­annokset?

Nykyiset rokotteet suojaavat Hanna Nohynekin mukaan myös uusilta omikronmuunnoksilta.

Neljännen rokoteannoksen on todettu vahvistavan yli 60-vuotiaiden suojaa. Tällä hetkellä THL suosittelee neljättä rokoteannosta ainoastaan vakavasti immuunipuutteisille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alainen Kansallinen rokotus­asiantuntijaryhmä (Krar) kokoontuu maanantaina arvioimaan, pitäisikö osalle suomalaisista suositella neljättä koronavirusrokotetta.

Tällä hetkellä THL suosittelee neljättä rokoteannosta ainoastaan vakavasti immuunipuutteisille.

THL:n ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan Suomella on tällä hetkellä varastossa 1,88 miljoonaa rokotetta ja lisää on tulossa. Suomen osuus EU:n yhteishankinta­mekanismissa on asukasluvun mukaisesti 1,23 prosenttia, eli 11,07 miljoonaa annosta kuluvalle vuodelle.

– Ei ole varmaa, tulevatko kaikki annokset, joten en sanoisi tarkkaa määrää. Rokotteiden saatavuus ei ole tällä hetkellä ongelma, Nohynek sanoo.

THL:n rekisterin mukaan 18 vuotta täyttäneistä suomalaisista 62,2 prosenttia on ottanut kolmannen rokoteannoksen. Rokotustahti on ollut laskussa kaikkien rokoteannosten osalta.

Myös tämä puoltaa Nohynekin mukaan sitä, että neljäs rokotuskierros voitaisiin järjestää nykyisillä määrillä.

– Näyttäisi, että valtaosa niistä, jotka ovat aikoneet ottaa rokotesarjan, ovat jo aloittaneet.

THL:n Hanna Nohynek arvioi rokoteannosten määrän olevan riittävä neljättä rokotekierrosta varten.

Nohynek ei rajaa ennen maanantain kokousta tarkemmin, keille neljättä koronarokotetta todennäköisesti suositellaan. Kohderyhmien määrittelyssä tullaan hyödyntämään THL:n aiemmin tekemiä riskiarvioita.

– Peruste voi olla ikä -tai riskiryhmäkohtainen tai molemmat. Saksassa annetaan lisätehosteita myös sote-ammattilaisille, hän sanoo.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi arvioi Ilta-Sanomille torstaina, että korona etenee Suomessa nyt kahdessa aallossa.

Helsingin ja Uudenmaan yli pyyhkäissyt omikronaalto jyllää edelleen muualla Suomessa ja aiheuttaa paljon tartuntoja. Helsingissä ja Uudellamaalla on puolestaan jo seuraava aalto, ”takapotkuaalto” alkanut nostaa päätään.

Voitaisiinko neljättä rokotetta suositella myös alueellisesti?

– Onhan se (alueellinen kohdistaminen) yksi vaihtoehto. Sitähän mietittiin ja osin toteutettiin koronapandemian alussa, kun rokotteita oli vähän. Tällä hetkellä, kun rokotteita on reilusti, alueelliseen kohdistamiseen ei ole välttämättä tarvetta, Nohynek sanoo.

– Kuitenkin on kysymys siitä, että pääasiassa halutaan estää vakavaa tautia. Sen osalta alueelliset erot eivät ole niin valtavan suuret.

Työryhmä hyödyntää päätöksenteossa myös kansainvälisiä tutkimustuloksia kolmansien ja neljänsien rokoteannosten tehosta.

Esimerkiksi Israelissa neljännen rokoteannoksen on todettu palauttavan yli 60-vuotiaiden suojan samalle tasolle kuin heti kolmannen annoksen jälkeen, Nohynek kertoo.

Maassa aloitettiin 60 vuotta täyttäneiden ja terveydenhuollon ammattilaisten neljännet annokset tammikuun lopussa.

– Nimenomaan on kysymys vanhemmista ihmisistä. Vakavaa tautia kohtaan suojateho heikkenee kolmannen annoksen jälkeen. Nuorempien ihmisten kohdalla voi kysyä, onko kolmannesta rokotteesta oleellista lisähyötyä, Nohynek sanoo.

– Täytyy pitää fokuksessa, mitä halutaan estää. Pelkästään tartunnan estäminen on hankalaa, koska suojatehon nousu on vain kohtuullinen ja lyhytaikainen.

Koronamuunnoksista Omikron-variantin alamuunnos BA.2 on maailmanlaajuisessa leviämisvaiheessa. Tämänhetkisten tietojen perusteella tiedetään, että nykyiset rokotteet suojaavat hyvin omikronin B.1.- ja B.2.-varianteilta, Nohynek kertoo.

– Omikron-tartuntaa vastaan rokotteen suojateho on alentunut selvästi, mutta sekin suojaa omikronin aiheuttamalta vakavalta taudilta.

Mikäli ilmestyisi jokin täysin uusi koronamuunnos, voidaan joutua pohtimaan, toimisiko erityisesti sitä vastaan räätälöity rokote paremmin.

– Tällä hetkellä räätälöityjä rokotteita ei ole saatavilla. Aikaisintaan toukokuussa tulee ensimmäisiä mRNA-räätälöityjä rokotteita, Nohynek kertoo.