Lämmin sää helli lauantaina – sunnuntain ennusteessa käänne aiempaan

Aiemmin sunnuntaille oli ennustettu, että 15 asteen lämpötilat olisivat Etelä- ja Keski-Suomessa mahdollisia.

Koko viikonlopun ajan vallitsee ajankohtaan nähden hyvin lämmin sää. Lauantaina alkuiltaan mennessä näytti kuitenkin Ilmatieteen laitoksen mukaan siltä, ettei ennätysten rikkominen olisi sittenkään kovin lähellä edes sunnuntaina.

Ennen iltakuutta lauantaina viikonlopun toistaiseksi korkein lämpötila oli mitattu Lapin Pellossa, missä lämpöasteita oli tasan kymmenen. Toiseksi lämpimintä oli Ahvenanmaalla Långnäsissa, 9,1 astetta. Kolmanneksi lämpimintä oli Satakunnassa Kokemäellä ja Uudellamaalla Mäntsälässä, joissa mitattiin 8,9 astetta.

– Maksimi huomenna näyttää olevan 11–14 astetta. Lämpimin vyöhyke yltää Pirkanmaalta kohti kaakkoa Etelä-Karjalaan asti, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen kertoi STT:lle lauantaina ennen iltakuutta.

Lämpöasteiden kiriminen yli näiden lukemien on hänen mukaansa epätodennäköistä. Huomiselle on kuitenkin odotettavissa aurinkoista säätä lähes koko Suomeen. Lisäksi tuulta on luvassa lauantaita vähemmän.

– Kymmenen asteen raja voi kiivetä Länsi-Lappiin ja Kittilän korkeudelle saakka. Itä-Lappi voi jäädä pari astetta viileämmäksi, Tuovinen arvioi.

Viimeksi 15 astetta on ylittynyt maaliskuussa vuonna 2017, jolloin kuukauden ylin lämpötila Suomessa oli 17,4 astetta.

Maaliskuun kaikkien aikojen lämpöennätys Suomessa on vuodelta 2007. Helsinki-Vantaan lentoasemalla mitattiin tuolloin kuukauden 27. päivänä 17,5 lämpöastetta.