”Luulisi, että vihdoin tulisi vauhtia sulamiseen, väkisinkin, ovathan nuo lukemat niin korkeita.”

Lämpö riehaantuu Suomessa alkavana viikonloppuna.

Syitä on monia, lopputulos yksi ja sama: ylimmät päivälämpötilat hyppäävät lukemiin, joissa eletään yleensä huhtikuun puolessa välissä.

Eli sen sijaan, että seuraavaksi olisi pääsiäinen, ollaan viikonloppuna laskeutumassa hyvää vauhtia vappuun.

Tietysti vain ihotuntumalla, ei almanakan kanssa.

– Lämpötilat ovat kymmenen astetta korkeampia kuin tavallisesti tähän aikaan, vertaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Erik Saarikalle.

Tavallisena kevään vietettäisiin viikonloppua kolmen plusmerkkisen asteen kanssa.

Jo lauantai on lämmin ja aurinkoinen. Etelä- ja Länsi-Suomeen ja pohjoisessa Tornionjokilaaksoon Saarikalle ennustaa 10 astetta.

Aurinko palaa taivaalle sunnuntaina heti noustuaan.

– Sunnuntai on vielä lämpimämpi, jopa 15 astetta Etelä- ja Keski-Suomessa.

– Itä-Suomessa on aavistuksen viileämpää, Saarikalle lisää.

Vielä maanantaikin on lämmin, vaikka muutaman asteen viileämpi kuin sunnuntai.

Jopa maaliskuun lämpöennätys saattaa Saarikallen mukaan olla vaarassa, vaikka ollaan vasta maaliskuun puolivälin tuntumassa.

Suomen maalisennätys on 17,5 astetta mitattuna Helsinki-Vantaan lentoasemalla kuun lopulla eli 27. maaliskuuta vuonna 2007.

Miksi näin lämmintä?

Saarikalle luettelee useita syitä: vallitseva korkeapaine, aurinko, lämmin ilmamassa ja lännestä Skandien vuoriston yli virtaava hyvin kuiva ilma.

Pakkasyöt saattavat viikonvaiheessa väistyä Etelä-Suomesta.

– Tosin jos on yöllä selkeätä ja ulossäteily on voimakasta, lumen pinta voi silti mennä pakkaselle.

Perjantaina Suomen ylitti pieni matalapaine, joka sammutti hetkeksi kevätauringon valot niin, että iltapäivä tuntui illalta.

Koko viikon porottaneeseen valoilmiöön oli ehditty tottua.

Aurinko paistaa viikonloppuna lukuun ottamatta öitä, jolloin paistaa täydehkö kuu.

Suomessa on viime päivinä pohdittu kahta sääilmiötä.

Toinen on Saharasta Pyreneitten niemimaan ja Keski-Euroopan kautta kohti Pohjolaa matkannut, reissussa rähjääntynyt ja alkuperäisestä rapeudestaan pölyisemmäksi muuttunut hiekkakiehkura.

Kiehkuran piti ylittää Suomi perjantaina.

Havaintoja merkittävistä hiekkasateista ei ainakaan Saarikallen tietoon ollut tullut alkuiltaan mennessä.

Ihmetelty on myös, miksi lumi ei sula, vaikka päivisin on runsaasti lämpöasteita ja aurinko helottaa siniseltä taivaalta.

Kevät ei ole tullut kohisten, tuskin edes lähestynyt.

– Nyt luulisi, että vihdoin tulisi vauhtia sulamiseen, Saarikalle innostuu viikonlopulle ennustamistaan huippulämpötiloista.

– Väkisinkin, ovathan nuo lukemat niin korkeita.

Lumi on sulanut tänä keväänä hitaasti auringossa, parhaiten tummilta pinnoilta.

– Kun ilma on oikein kuivaa, kuten nyt on ollut, haihtuminen lumen pinnalta on voimakasta, Saarikalle kertoo.

Sen luulisi sulattavan lunta, mutta maallikon ajatus menee harhaan.

– Haihtuminen on prosessi, joka kuluttaa energiaa, Saarikalle kaataa kylmää vettä maallikon niskaan.

– Kun kuluu energiaa, lämpötila laskee.

Ilmiö on Saarikallen mukaan havaittavissa hiihtoladuilla, Vain aurinkoisilla paikoilla ne muuttuvat päivisin sohjoisiksi, varjossa ladut säilyvät kivikovina.

Valkoinen hanki myös heijastaa valoa pois.

– Sulaminen on tehokkainta siellä, missä on tummaa.