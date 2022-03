Hovioikeus piti voimassa Ilmasotakoulun ex-johtajan sakkotuomion virka-aseman väärinkäyttämisestä

Eversti Mikko Punnala oli käräjäoikeudessa tuomittu 50 päiväsakkoon, joista kertyi hänen tuloillaan maksettavaa 2 250 euroa.

Vaasan hovioikeus piti perjantaina voimassa Ilmasotakoulun entisen johtajan, eversti Mikko Punnalan saaman tuomion virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että Punnala oli vuonna 2018 pyrkinyt saamaan lentoreserviupseerikurssin haussa karsiutuneen läheisensä testin uusituksi ja näin tavoitellut etua läheiselleen.

– Punnalan menettely on ollut niin kiinteässä yhteydessä Ilmasotakoulun johtajan viranhoitoon, että valintakokeen oikeellisuuden ja uusintatestauksen mahdollisuuden selvittämisen on katsottava tapahtuneen virkaa toimitettaessa. Asiaa ei ole syytä arvioida toisin, vaikka Punnala on itse kokenut toimineensa asiassa läheisensä asiamiehenä eli yksityishenkilön roolissa, oikeus katsoi.

Hovioikeus pysytti näin Punnalan sakkotuomion. Hänet oli käräjäoikeudessa tuomittu 50 päiväsakkoon, joista kertyi hänen tuloillaan maksettavaa 2 250 euroa.