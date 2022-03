Koronaan lomamatkalla sairastunut Anja ihmettelee, miksi vakuutusyhtiö ei maksa korvausta pilalle menneestä lomasta. Vakuutusyhtiön mukaan karanteeniturva on tarkoitettu altistuneita varten.

Jämsässä asuvan Anjan, 73, kahden viikon Kanarian-loma muuttui yli viikon mittaiseksi painajaiseksi, kun hän joutui koronakaranteenin takia eristyksiin. Hänen piti omien sanojensa mukaan pysytellä hotellihuoneessa, eikä hän saanut kunnollista ruokaa eikä juotavaa.

Kaikki lähti siitä, kun Anja matkusti samalta paikkakuntalta olevan ystävättärensä kanssa Kanarian Playa del Inglesiin sunnuntaina 6. helmikuuta. Ennen matkaa hän oli käynyt koronatestissä ja saanut negatiivisen tuloksen.

He hankkivat matkatoimisto TUI:lta kahden viikon lomamatkan, johon kuului aamupala.

Anjalla on vakuutusyhtiöstä hankittu jatkuva matkavakuutus, johon vakuutusyhtiö If tarjosi ilmaista koronaturvaa. If mainosti, että matkavakuutukseen on lisätty ainutlaatuinen turva koronan varalta, jos jotain yllättävää tapahtuu.

Ihana rantaloma jäi haaveeksi.

Kanarialle saavuttuaan Anjalle tuli heti ensimmäisenä keskiviikkona huono olo ja torstaina hän tunsi itsensä kipeäksi.

Hän meni kaiken varalta lauantaina suomalaiselle klinikalle koronatestiin.

Testi näytti positiivista. Positiivisen tuloksen sai myös hänen matkakumppaninsa.

Espanjan viranomaisten määräysten mukaan suomalaiset passitettiin lauantaina karanteeniin omaan hotellihuoneeseensa.

Naiset joutuivat olemaan huoneeseen eristettyinä koko loppuloman. Paluu oli viikon päästä sunnuntaina, 20. helmikuuta.

Naiset yrittivät lauantaina koronatuloksen selvittyä tavoitella suomalaista opasta. He saivat oppaan kiinni maanantaina ja kertoivat, ettei heillä ole ruokaa eikä juomaa.

– Meille luvattiin, että hotelli toimittaa ruokaa ja vettä, mutta kukaan ei meistä välittänyt. Vasta maanantaina kello 16 saimme ensimmäisen kerran vettä ja ruokakassin. Pienessä peltipurkissa oli jauhelihaa ja oli paketti jotain katkarapupuikkoja.

Suomalaisille ilmoitettiin, etteivät he saa mennä edes hotellihuoneen terassille oleskelemaan.

Huoneen yhteydessä olisi ollut terassi ja naapuriasunto oli korkean kivimuurin takana. Naiset eivät uskaltaneet liikkua huoneesta mihinkään.

Suomalaisten eväät karanteenissa.

Matkatoimiston opas otti sittemmin yhteyttä ja kysyi suomalaisilta, onko heillä ketään tuttua, joka voisi käydä heidän puolestaan kaupassa.

Torstaina Kanarialle saapui Suomesta tuttavapariskunta ja Anja laittoi heille listan tarvikkeista.

Suomalaiset tulivat hotelliin tuomaan kauppakassia.

– Sitten respasta soitettiin, että poliisi tulee meidän peräämme ja heti vieraat pois sieltä. Olisin maksanut suomalaisille kassista, mutta se ei onnistunut.

Lomamatkasta suurin osa meni käytännössä piloille. Anja sanoi, että he olivat kuin vankilassa.

– Koko ajan me itkeä pillitettiin. Kerran me sanoimme, että ettekö voi tuoda edes kahta pakkaa pelikortteja, niin saataisiin pelata. Tuli yksi pakka, mutta kun oltaisiin pelattu Shanghaita, ei se yhdellä pakalla onnistu.

Suomeen palattuaan Anja soitti vakuutusyhtiö Ifille ja kertoi, että hänellä on koronaturva ja että loma meni suurelta osin pilalle, ja vakuutusyhtiön pitäisi maksaa korvausta loppupäivistä.

– Vakuutusyhtiöstä sanottiin vain, että jos olisi pitänyt vaihtaa hotellia, kulut olisi maksettu.

– Mikä karanteeniturva tämä on, kun ei yhtään korvata, Anja ihmettelee.

Vakuutusyhtiö korvasi Anjalle ainoastaan koronatestin.

Ifin matkaehtojen mukaan karanteeniturva korvaa kohtuullisia ja välttämättömiä majoituskuluja matkakohteessa ja paluulennon Suomeen.

Korvausta If maksaa enintään 14 vuorokaudelta, jos matkustaja joutuu ulkomaan matkalla arvaamattomasti viranomaisen määräämään karanteeniin.

Korvattava summa on enintään tuhat euroa matkaa ja vakuutuksen ottajaa kohden.

Vakuutusyhtiö korvasi kulut koronatestistä.

Vakuutusyhtiö Ifin tuotepäällikkö Jukka Heinämäki ei tunne tarkemmin Anjan tapausta.

Hän sanoo yleisellä tasolla, että karanteeniturva on tarkoitettu altistuneita varten, kun joudutaan karanteeniin.

– On kaksi eri asiaa, ollaanko sairastuttu vai ollaanko altistuttu.

Jos koronatesti näyttää positiivista ja joudutaan eristyksiin, on sairastuttu. Se on vakuutusyhtiön mukaan samanlainen sairaus kuin muutkin.

– Meillä korona käsitellään normaalina matkasairautena. Aivan kuten olisi korvatulehdus, angiinaa tai vatsatautia, jotka ovat yleisimpiä matkasairauksia.

Jos on sairastunut, eikä pysty palaamaan kotipaikkakunnalle alkuperäisen matkasuunnitelman mukaisesti, korvattaviksi voivat Heinämäen mukaan tulla ylimääräiset majoituskulut sekä ylimääräiset kotiinpaluun kulut ”siihen asti, että voi taas matkustaa”.

– Loma toki on aika tavalla mennyt pieleen, mutta erikseen ei mitään korvausta mielipahasta valitettavasti makseta.

Matkatoimisto Tuin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen pahoittelee, jos Anja ei ole saanut yhteyttä oppaaseen.

Aaltonen kommentoi yleisellä tasolla, sillä Anjan tapaus ei ole hänelle tuttu.

– Kyllä asiakkaalla pitää lähtökohtaisesti olla yhteys oppaaseen. Olemme pahoillamme, jos yhteyden saaminen on viivästynyt, Aaltonen sanoo.