Suomi valittiin viidettä kertaa peräkkäin maailman onnellisimmaksi maaksi – nämä ovat syyt ylivoiman taustalla

Suomi kasvatti etumatkaa muihin tuoreimmassa raportissa.

Suomi jatkaa maailman onnellisuutta mittaavan raportin kärjessä viidettä kertaa peräkkäin.

World Happiness Report -raportin mukaan Suomi on maailman onnellisin maa ja sen etumatka on kasvanut seuraaviin maihin nähden.

Tanska pitää edelleen kakkossijaa. Muutosta tuli kolmoissijan haltijaan. Viime vuoden nelonen Islanti nousi kolmanneksi.

Ihmisten onnellisuutta on mitattu erilaisten mittareiden avulla, kuten tarkastelemalla esimerkiksi koulutusta ja kansalaisten terveystietoja.

Ihmisten onnellisuutta on mitattu kyselytutkimuksin ja erilaisten mittareiden avulla, kuten tarkastelemalla kansalaisten terveystietoja, koulutusta, maan taloutta, korruptiota.

Raporttiin on kerätty tietoja 150 maasta ja se kattaa 9 miljoonaa ihmistä.

Onnellisuusraportti tehtiin nyt kymmenettä kertaa. Raportin mukaan koronapandemia toi surua ja kärsimystä, mutta pandemia lisäsi myös auttamishalua ja ihmisten hyväntahtoisuutta.

Eniten asiat ovat parantuneet Serbiassa, Bulgariassa ja Romaniassa. Huonompaan suuntaan tilanne on kehittynyt Libanonissa, Venezuelassa ja Afganistanissa.

Fakta Maailman onnellisimmat maat Suomi Tanska Islanti Sveitsi Hollanti Luxemburg Ruotsi Norja Israel Uusi-Seelanti Lähde: World Happiness Report

Mikä tekee Suomesta maailman onnellisimman?

Onnellisuutta on raporttia varten mitattu pyytämällä eri maiden kansalaisia arvioimaan asteikolla 0-10 elämäänsä. Vastaajalta on muun muassa kysytty, miten monta kertaa hän on nauranut eilisen päivän aikana tai tuntenut iloa.

Vastaajilta on myös kysytty, miten paljon he ovat kokeneet kielteisiä tunteita, kuten huolta, surua, vihaa.

Kaikki iloa tai surua tuottavat kerrat on laskettu ja siitä saatu onnellisuuslukema.

Raportissa on lisäksi arvioitu, minkälaisessa maassa ihminen asuu. Mittareina ovat muun muassa bruttokansantuote henkeä kohden, sosiaaliset palvelut, korruptio, koulutustaso.

Suomen lukemaksi tuli 7,821, kun seuraavalla sijalla oleva Tanska sai lukemaksi 7,636.

Suomen vahvuuksia ovat hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut, korkea eliniän odote, mahdollisuus kouluttautua ja vapaus päättää omista asioista. Lisäksi Suomessa on vähän korruptiota.

Kaikki Pohjoismaat sijoittuivat kymmenen kärkeen. Raportin mukaan Suomessa ja muissa Pohjoismaissa yhteiskunnan palvelut toimivat, mikä on näkynyt koronapandemian aikana siinä, että maissa on ollut suhteellisen vähän tautiin menehtyneitä.