Toinen ehdokas sijoituspaikaksi oli Lappeenranta.

Kaakkois-Suomen lääkärihelikopterin tukikohdaksi on varmistunut Kouvolassa sijaitseva Utti. Asiasta päätti sote-ministerityöryhmä.

Päätös lääkärihelikopterin sijoittamisesta Uttiin tehtiin jo vuonna 2018 hallituksen reformiministerityöryhmässä, mutta sittemmin asia mutkistui. Toinen ehdotettu sijoituspaikka oli Lappeenranta.

Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd) kertoo olevansa tyytyväinen, että alkuperäisessä päätöksessä pitäydyttiin.

– Tätä tietoa on odotettu Kaakkois-Suomessa pitkään. On hienoa, että lääkärihelikopterin tukikohta etenee suunnitelmien mukaan Uttiin, kuten aiemmin on jo linjattu, Paatero sanoo tiedotteessa.

Päätös sijoituspaikasta mutkistui, koska valmistelussa ilmeni ilmailuturvallisuutta koskevia riskejä. Utin lentokentällä harrastetaan laskuvarjohyppäämistä, jonka kanssa koptereita on vaikea sovittaa yhteen.