Jyrki Lehtolan kolumni: Vladimir Putinin uskomaton matka kuvitellusta nöyryytyksestä harhojen asukiksi

Tältä tuntuu taloyhtiössä, jossa kakkoskerroksen paranoidi performanssitaiteilija on alkanut juoda aamusta iltaan AK-47 sylissään, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Dialogi on sellaista, että ensimmäinen sanoo X ja toinen sanoo, että turpa kii penisnaama.

Kolmas huokaisee ja sanoo, että olisi hyvä, jos keskusteltaisiin asiallisesti, niin päästäisiin yhteisymmärrykseen.

Siihen se toinen vastaa huutaen, että penisnaamat, mä olen asiallinen.

Länsimaiden dialogiriippuvaisuuden perustana on se, että kaikki ongelmat ovat kommunikaatiolähtöisiä ja jos kommunikaatio on kunnossa, kaikki on hyvin.

Tuon ajatuksen toistelusta on maksettu miljardeja, ja mediatoimistot opettavat syystäkin, että strategioista surkein on hiljaisuus, koska sen aikana joku voisi keksiä, että pahinta on loputon lätinä, joka ei johda mihinkään.

Sitten keskelle tosi hyvää länsimaista dialogia ilmestyy minimittainen autokraatti näyttämään keskisormea: BANG!

Vuosikymmeniä se on valehdellut, häirinnyt ja uhkaillut, mutta sitä ei otettu vakavasti, kun kyllä se siitä varmaan tokenee ja kasvaa kaltaiseksemme, koska ajatus dialogin voimasta perustuu narsismille, että itse on kehityksen lakipiste.

” Kun isi oli joutunut aatteen vietäväksi, isi ei enää ollut ihminen.

Mutta ei toennut!

Ja nyt pitäisi pohtia, miten saada antoisaan dialogiin mukaan mies, joka on rakentanut kansallistunteensa katkeruudelle ja puhuu kiusallisen paljon siitä, mitä haluaisi tehdä vastustajiensa kiveksille.

Ei sellaisen kanssa voi jutella, mutta kun ei voi muutakaan, maailman lohduttomin ääni on valtionjohtajan syvä huokaisu hetkeä ennen kuin on sen vuoro soittaa pissapäälle.

Svetlana Aleksijevitshin kirjassa Neuvostoihmisen loppu poika kertoo, että kun isi oli joutunut aatteen vietäväksi, isi ei enää ollut ihminen.

Sellainen oli Putininkin matka ihmisestä harhojen asukiksi. Ja kun toiminnan taustalla on oma kuviteltu nöyryytys, jonka seurauksena joutuu uudelleen nöyryytetyksi, ei siitä seuraa tarvetta dialogiin, vaan se, mitä presidentti Niinistö kuvasi kaunopuheisesti ”laajamittaiseksi ilkeydeksi”.

Silti sen kanssa on juteltava, kun ei muutakaan ole.

Sillä on tuhansia ydinkärkiohjuksia ja hullun mieli, meillä sokraattinen perinne, tasaväkiseltä kuulostaa.

Meillä on myös kansainvälisiä dialogi- ja paheksuntavälineitä, joiden käyttökelpoisuus on samalla tasolla kuin mökin vintiltä löytyneillä isoisän hampailla.

YK:n turvallisuusneuvostossa dialogia oli parhaimmillaan, kun Venäjä käytti veto-oikeuttaan siihen, tuomitaanko Venäjä hyökkäyksestä Ukrainaan. Haagin kansainvälinen rikostuomioistuin ICC tutkii vuosikausia sotarikoksia ja päätyy tuomitsemaan lähinnä afrikkalaisia, kun mm. Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä eivät hyväksy ICC:n toimivaltaa.

Ja siksi on seuraavan aikuisen vuoro soittaa ja kuunnella uhoa ja valheita.

Sitten ne soittelevat toisilleen tai jopa tapaavat, puistelevat päätään, naurahtavat turhautuneina kun ei muutakaan voi, tältä tuntuu taloyhtiössä, jossa kakkoskerroksen paranoidi performanssitaiteilija on alkanut juoda aamusta iltaan – AK-47 sylissään.