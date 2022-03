Mitä vaihtoehtoja Vladimir Putinilla on? Asiantuntijat käyvät läpi kolme skenaariota

Asiantuntijoiden mukaan todennäköisintä on, että Vladimir Putin tulee pysymään Venäjällä vallassa. Muitakin vaihtoehtoja kuitenkin on, jos esimerkiksi Venäjän eliitistä nousisi Putinia vastustava ryhmä.

Kävi miten kävi, Venäjän presidentti Vladimir Putin on jo hävinnyt Ukrainan sodan hyvin monella tavalla. Tätä mieltä ovat asiantuntijat.

Mutta miten hänen elämänsä tästä eteenpäin jatkuu?

1. Putin jatkaa vallassa

Asiantuntijat pitävät vääjäämättömänä, että kävipä sodassa miten tahansa, Putinin kannatus heikkenee. Silti sitä, että Putin siirtyisi tai siirrettäisiin syrjään, ei pidetä todennäköisenä ainakaan lähitulevaisuudessa.

– Kun katsoo, miten tämä operaatio on mennyt ja mitä tästä Venäjälle seuraa, niin on hyvin vaikeaa nähdä, että Putin tästä mihinkään nousuun enää pääsisi. Tämä on osa Putinin valtakauden lopun saagaa. Toinen kysymys sitten on, kuinka pitkään se kestää, tiivistää Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.

– Mutta vaikka Putinin asema on nyt todella huono, se ei varsinaisesti tarkoita, että hänen asemansa olisi uhattuna.

Kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta toteaa, että Putinin kannatus 2000-luvulla ja vielä 2010-luvun alkupuolella on pohjautunut siihen, että venäläisten elämä on monilta osin kohentunut: talous on kasvanut, rikollisuus vähentynyt ja terveydenhuoltojärjestelmä parantunut.

– Nyt sodan seurauksena monien ihmisten näkökulmasta osa näistä saavutuksista häviää tai romuttuu, ja ihmisten elämäntilanne huononee. On vaikeaa nähdä, että siitä seuraa mitään suurta suosiota Putinille, Patomäki arvioi.

Pietarissa jonotettiin pankkiautomaatille sodan alkamisen jälkeen. Kuva otettu 27.2.

Vladimir Gelman.

Professori Vladimir Gelman Aleksanteri-instituutista näkee, että mikäli Venäjän armeija onnistuu esimerkiksi valloittamaan Ukrainan suurimpia kaupunkeja ja saamaan joitain Ukrainan alueita osaksi Venäjää, Putin pystyy julistautumaan voittajaksi.

– Jos näin tapahtuu, Putin voi väittää voittaneensa sodan ja saamaan kotimaasta jonkin verran kannatusta. Tämä lopputulos tulee kuitenkin varmasti olemaan Venäjälle tuhoisa pakotteiden ja maailman yleisen negatiivisen asenteen takia, Gelman sanoo.

Putinin kannalta loistelias lopputulos ei olisi sekään, jos sota lopetettaisiin ja maat neuvottelisivat ainakin väliaikaisen rauhan ilman että Venäjä saisi uusia alueita. Se tarkoittaisi sitä, että Putin ei olisi onnistunut saavuttamaan edes minimitavoitettaan.

– Sellainen lopputulos olisi vaikeaa esittää voittona kotimaiselle yleisölle. Mutta on vaikeaa arvioida, miten Venäjän eliitti ja yhteiskunta reagoisivat tällaiseen lopputulokseen, Gelman pohtii.

Ukrainalaisten viranomaisten julkaisema kuva venäläisten iskusta kiovalaiseen asuintaloon. Kuva julkaistu 16.3.

Patomäki sanoo, että historiallisesti pakotteita ei ole yleensä purettu sodan jälkeen eikä vielä pitkään aikaan sittenkään, kun maan johtaja on jo vaihtunut.

Lännen asettamat sanktiot siis hyvin todennäköisesti pysyvät, kävi miten kävi. Siksi Venäjällä on kaksi mahdollisuutta: kehittää korvaavaa tuotantoa kotimaassa sekä suuntautua Aasian markkinoille. Gelman toteaa, että Venäjä tulee olemaan hyvin riippuvainen Kiinasta.

– Joissain puheissa näyttää olevan sellaista oletusta, että jos saadaan Venäjän talous kunnolla romahduksen partaalle, tulee vallankumous tai vallankaappaus, joka päättää Putinin aikakauden, Patomäki sanoo.

Sitä mahdollisuutta ei voi poissulkea, hän toteaa, mutta tutkimuskirjallisuudesta tiedetään, että sanktiot vaikuttavat yleensä kahdella tavalla. Ne ensinnäkin tiivistävät kansan rivejä, jos merkittävä osa kansasta uskoo, että ulkomaailma rankaisee heitä perusteetta, mitä Venäjän propaganda jatkuvasti kansalle väittää.

Lisäksi sanktiot lisäävät repressiota, tukahdutusta, josta Venäjän uusi laki ”valeuutisista” on hyvä esimerkki. Tukahdutuksen myötä opposition toiminta tulee aiempaakin vaikeammaksi.

– Nämä molemmat yhdessä johtavat siihen, ettei tilanne Venäjän sisällä kovin nopeasti muutu, eikä Putinin valta siksi ole heti uhattuna, Patomäki kuvaa.

2. Putin syrjäytetään tai syntyy valtataistelu

Mikäli sota jatkuu pitkään, palatsivallankumousta ei voida sulkea pois vaihtoehdoista, asiantuntijat sanovat.

Sekä Lassila että Gelman kuitenkin toteavat, että ensimmäistä kertaa historiassa Venäjällä ole mitään kollektiivista johtoa, sillä duumalla, puolueilla tai muillakaan vallan instituutioilla ei ole tällä hetkellä merkitystä. Toisin oli esimerkiksi Neuvostoliiton aikana.

Jussi Lassila.

– Tietyllä tavalla Neuvostoliitto oli demokraattisempi kuin nyky-Venäjä, Lassila vertaa.

Nyt Venäjä on diktaattorimaisen presidentin johtama, ja systeemi on rakennettu niin, että eliitti on riippuvaisempi Putinista kuin Putin eliitistä, Lassila luonnehtii. Mikäli valta Venäjällä vaihtuu, se todennäköisesti tapahtuisi ennemminkin eliitin kasvavan rakoilun kuin vapaiden vaalien tai kansalaisyhteiskunnan heräämisen kautta.

– Lähden siitä, että vallan vaihto tapahtuisi sellaisen vaiheittaisen rapautumisen kautta, että hallinto tulisi kykenemättömäksi: Putinin tiettyjä määräyksiä ei enää laitettaisi käytäntöön ja (eliitin sisälle) syntyisi Putinia vastustava ryhmä. Mutta on hyvin vaikeaa arvioida, mitkä sen edellytykset olisivat, Lassila pohtii.

– Vaikka eliittiryhmät ovat sisäisesti ristiriitaisia, voi olla, että jos joku alkaa kuiskia, että Putin pitäisi hoitaa pois, hänet pikemminkin käräytetään Putinille omien asemien parantamiseksi. Tämän takia hallinto on niin halvaantunut.

Lassila pitää mahdollisena, että Venäjälle syntyisi Venezuelan kaltainen kahden hallitsijan pattitilanne, joka voisi jatkua hyvinkin pitkään. Gelman puolestaan ei tällä hetkellä usko tähän, sillä näkee, että Venäjän autoritaarinen hallinto on paljon yhdistyneempi kuin Venezuelan.

Ukrainalaiset sotilaat tutkivat tuhottua venäläistä tankkia Sumyn alueella. Ukrainan maavoimien julkaisema kuva 7.3.

Heikki Patomäki.

Myös Patomäki näkee, että vallan vaihtuminen niin, että erimielisyys kumpuaisi pienen sisäpiirin sisältä, on todennäköisempää kuin se, että koko kansa lähtisi kaduille. Hän kuitenkin huomauttaa, että vaikka vaalit Venäjällä ovatkin olleet vilpilliset, Putin on silti valittu presidentiksi perustuslain puitteissa ja moni venäläinen kannattaa häntä.

Jos Venäjällä tehtäisiin vallankaappaus tai syntyisi vallankumous, moni pitäisi sitä epäoikeudenmukaisena.

– Varsinkin, jos talous vielä merkittävästi menee alaspäin, se voisi johtaa paitsi 1990-luvun tapaiseen kaaokseen niin myös jonkinlaisiin sisäisiin yhteenottoihin, pahimmassa tapauksessa sisällissotaan.

– Itse näen niin, että Putinin aseman horjuminen ei ole ollenkaan niin todennäköistä kuin moni ajattelee, ja että Putinin mahdollisella kaatumisella voi olla yllättäviä ja myös vaarallisia seurauksia.

3. Putinista tulee täydellinen hylkiö

Gelman ja Lassila uskovat, että vain tilanteessa, jossa Putinista tulisi Venäjällä täydellinen hylkiö, hän voisi joutua sotarikoksista kansainväliseen oikeuteen.

Jotta näin tapahtuisi, Venäjän hallinnon olisi pitänyt vaihtua ja sen pitäisi olla voimakkaasti riippuvainen lännestä, Lassila sanoo.

– Jos poliittisen murroksen ja kaaoksen keskellä syntyisi vahva anti-Putin-ryhmä ja Putin joutuisi hylkiömäiseen asemaan ja ne, jotka Venäjällä asettuisivat valtaan, ajaisivat sitä itse, niin silloin se (Putinin saattaminen kansainväliseen oikeuteen) olisi erittäin todennäköistä.

Tämä on kuitenkin hyvin epätodennäköinen skenaario.

Jonkin verran on ollut spekulaatiota siitäkin, että mikäli Venäjällä tapahtuisi vallankaappaus, Putin voisi lähteä maanpakoon. Kaikki on mahdollista, Lassila sanoo, muttei usko tähän skenaarioon.

– Kyllä hän varmasti ennemmin yrittää juonia itsensä jonkinlaiseen kunniakkaaseen ulospääsyyn. Vaikka vaikeaa sekin tulee olemaan.