Putoaako länsi Putinin ansaan? ”Venäjä vaihtaa taktiikkaa mutta ei strategiaa”

Ukrainan moukarointi siviileistä – tai oikeastaan muustakaan – välittämättä on asiantuntijan mukaan tietoinen peliliike Venäjän diktaattorilta.

Kremlistä kajahti keskiviikkona ilmoitus, jonka mukaan sota voisi loppua sopimukseen, joka tekisi hyökkäyksen kohteesta Ukrainasta liittoutumattoman.

Samaan aikaan Vladimir Putinin joukot kiihdyttävät väkivaltaa, ja esimerkiksi Mariupolissa jopa 2 500 siviilin kerrotaan kuolleen. Jäljelle jääneet ovat Ukrainan viranomaisten mukaan ilman sähköä, vettä ja lämpöä.

Kansainvälinen sotarikostuomioistuin ICC on ilmoittanut tutkivansa mahdollisia sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24. helmikuuta.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes näkee, että Putin pelaa "parempaa kättä" neuvottelupöytään raa'alla tavalla; mitä enemmän tuhoa ja kärsimystä hän naapureilleen aiheuttaa, sitä paremmat asemat hänellä on.

– Kyllä, ehdottomasti näin on. Venäjä vaihtaa taktiikkaa mutta ei strategiaa. Jälkimmäinen on yhä sama: Ukrainan tuhoaminen, Moshes sanoo.

– Alussa se oli sotilaallinen operaatio, jolla yritettiin miehittää alueita. Nyt se on täystuhoon tähtäävä sotilaallinen operaatio.

Moshes huomauttaa, että taktiikan muutos on ollut selkeä peliliike Putinilta.

– Uusi käänne taktiikassa nähtiin, kun Venäjä iski Javorivin sotilastukikohtaan lähelle Puolan rajaa.

Puola on Nato-maa.

– Se oli tärkeä merkki, sillä koneet lensivät Keski-Venäjältä ja iskivät Mustaltamereltä. Ne eivät edes tulleet Ukrainan ilmatilaan.

Moshes varoittaa, että tämä on merkki Venäjän kolossaalisesta kapasiteetista kylvää tuhoa.

– Se näyttää Venäjän kyvyn tuhota Ukrainaa pitkällä tähtäimellä, vaikka maasodankäynti ei olekaan edennyt tavalla, jota Putin varmaan toivoi.

Ruotsalainen professori Stefan Hedlund esitti iltapäivälehti Expressenissä huolensa Putinin lännelle virittämästä "ansasta".

Hänen mukaansa lopputulos, jossa Venäjä pakotetaan lopettamaan sota hinnalla, joka pakottaa Ukrainan suuriin myönnytyksiin, johtaa Euroopan turvallisuuden kannalta ikäviin seurauksiin.

– Repeämä läntisten demokratioiden yhteisrintamassa on paras lahja, jonka Putin voi saada, Hedlund näkee.

Hän näkee lännessä kaksi leiriä: toisessa katsotaan, että Euroopan puolustusjärjestelmää on alettava rakentaa uudestaan, ja tähdennetään, että Ukrainan menestys sodassa on elintärkeää.

– Toinen leiri katsoo, että sotilaallista ratkaisua ei ole. Ainoa keino ovat neuvottelut, joissa molemmat osapuolet pakotetaan kompromissiin, hän sanoo ja viittaa tällä "leirillä" kotimaahansa ja Saksaan.

– Tällaiset kompromissit pakottaisivat Ukrainan hyväksymään paitsi huomattavia rajoituksia omaan koskemattomuuteensa, myös länttä tekemään myönnytyksiä Putinille poistuvien pakotteiden muodossa.

Ulkopoliittisen instituutin Moshes näkee Ukrainan aseman neuvotteluissa vaikeana. Vaikka Venäjä on hyökkääjä, vastaan on pakko tulla.

– No, me asumme Suomessa. Me tiedämme historiasta, että toisinaan on pakko tulla vastaan. Koska sillä mitä saat ja sillä mitä sanot on eroa.

Venäjän sotakone saattaa yskiä, mutta se aiheuttaa silti Ukrainalle valtavia tuhoja joka päivä.

– Meidän täytyy pitää mielessä, että Venäjä on edelleen iso maa ja sillä on valtavat sotilaalliset resurssit, joilla se tuhoaa Ukrainan infrastruktuuria joka päivä.

– Vaikka Ukraina on menestynyt kohtuullisesti, se on kärsinyt valtavia tuhoja. Liian isoja tuhoja, ja Ukrainan etu olisi se, että tämä loppuisi.

Keskiviikkona uutisoitiin, että myös Putinin diplomaattinen ase, ulkoministeri Sergei Lavrov olisi todennut rauhansopimuksen joidenkin muotoilujen olevan jo lähellä hyväksymistä.

Minkälaiseen sopimukseen Ukraina tai länsi voisi tässä tilanteessa olla tyytyväinen?

– Aivan ensimmäiseksi Ukrainan alueellisen koskemattomuuden palauttaminen. Aivan koko alueen – sisältäen myös Krimin niemimaan, Moshes pamauttaa.

– Tähän pitää kuulua myös Donetskin ja Luhanskin alueet.

Venäjä on yksipuolisesti julistanut Kaakkois-Ukrainassa sijaitsevat Donetskin ja Luhanskin omiksi "kansantasavalloikseen".

– Tällainen lopputulos neuvotteluissa saattaa toki olla toiveajattelua, mutta jos puhutaan menestyksestä, tämä on vähimmäisvaatimus.

Hän vertaa Kiovasta kuulunutta vaatimusta Belgian asemaan Ranskan ja Saksan välissä vuosisata sitten.

– Siinä haetaan ehkä jotain samanlaista kuin mitä Belgian puolueettomuus oli ennen ensimmäistä maailmansotaa.

Suurvallat olivat vuonna 1839 taanneet Belgialle pysyvän puolueettomuuden. Kun Saksa sitten miehitti maan 1914, Britannia liittyi ensimmäiseen maailmansotaan velvollisuudestaan taata Belgian puolueettomuus.

Moshes näkee, että Ukrainan itsemääräämisoikeudelle, rajojen loukkaamattomuudelle ja itsenäisyydelle on saatava pitävät turvallisuustakuut – ja niiden antajilla on oltava kylliksi katu-uskottavuutta Putinin silmissä.

– Sen taakse on saatava suuret toimijat Yhdysvallat ja ehkä Britannia ja Ranska. Nämä valtiothan ovat tehneet selväksi, että he ovat vakavissaan Euroopan turvallisuuden puolesta.

– Ehkä heidän olisi syytä alkaa tehdä vakavia sitoumuksia sen varalta.

Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan Ukrainan mallina voisivat olla "Ruotsi tai Itävalta, joilla on oma armeija". Hänen tulkittiin tarkoittaneen sotilasliittoihin kuulumattomuutta.

Suomea ei mainittu. Onko tähän syytä kiinnittää huomiota?

– Todennäköisesti se oli vahinko, mutta mieleen tulee kyllä muitakin selityksiä, Moshes sanoo.

– Ehkä jotkut henkilöt Kremlissä näkevät, että Suomi liikkuu kohti Natoa. Tai että keskustelu Suomessa menee kohti Natoa. Ruotsin Nato-keskustelu taas ei etene niin nopeasti kuin Suomessa, ja Itävallan ei lainkaan.

Itävalta julistettiin erikoislailla pysyvästi puolueettomaksi kymmenen vuotta toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Maan perustuslaki kieltää sotilasliittoutumat ja ulkomaiset sotilastukikohdat sen kamaralla.

Moshesilla on vielä yksi näkemys Kremlin Suomi-unohdukselle.

– Ehkäpä he myös arvostavat Suomen armeijaa enemmän kuin Ruotsin tai Itävallan.