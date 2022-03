Suomen suosituin sala­liitto­teoria on vuosi­kymmeniä vanha – aihetta tutkinut toimittajakin uskoo siihen jonkin verran: ”Minulle ei käy järkeen”

Tuore kirja Salaliittoteorioiden ihmemaassa etsii vastausta siihen, miksi tavallinen ihminen on valmis rikkomaan jopa perhesuhteensa outojen uskomusten vuoksi.

Kirjailija Pasi Kivioja sukelsi syvälle ”kaninkoloon” ymmärtääkseen salaliittoteoreetikkoja. Osa heistä ei usko holokaustiin, toiset uskovat iPhonen kuuntelevan heitä. Eri teorioita on maailmassa lukuisia.

Uskoisitko, että kaksi prosenttia suomalaisista epäilee maapallon olevan litteä? Tai että useampi kuin kymmenes kansalainen uskoo, että ilmaston lämpeneminen on suuri huijaus? Kirjailija-toimittaja Pasi Kiviojaa nämä luvut eivät enää yllätä.

– Ei ole niin absurdia salaliittoteoriaa, ettei siihen osa suomalaisistakin uskoisi. Aina löytyy noin Hämeenlinnan verran porukkaa, joka uskoo hulluimmatkin teoriat, hän sanoo.

Kiviojan torstaina julkaistu kirja Salaliittoteorioiden ihmemaassa – Tositarinoita ihmisistä kaninkoloissa (Docendo) pureutuu maailman tunnetuimpiin salaliittoteorioihin ja ennen kaikkea ihmisiin, jotka niihin uskovat.

Kivioja kiinnostui aiheesta jo Syyrian pakolaiskriisin aikaan 2014, kun disinformaatiota alkoi levitä suomalaisessa mediassa.

– Trumpin kausi alkoi 2016, ja silloin ilmiö alkoi näkyä isossa mittakaavassa rapakon takana. Capitolin valtauksen jälkeen QAnon oli kaikkien huulilla, ja minulta pyydettiin aiheesta kirjaa. Sattuma vei minut myös mukaan Turun yliopiston FINSCI-hankkeen tutkimukseen, jossa selvitettiin suomalaisten salaliittoteoriauskomuksia.

Toimittaja ja kirjailija Pasi Kivioja kiinnostui disinformaatiosta Syyrian pakolaiskriisin aikaan ja on tutkinut aihetta siitä asti.

Kirja on erittäin ajankohtainen, sillä se käsittelee myös Venäjää. Ukrainan kriisi syttyi, kun kirja oli jo painossa, mutta ilman lisäyksiäkin se pohjustaa Kiviojan mukaan hyvin nykyistä tilannetta.

– Totean kirjassa, että Venäjää on johdettu ylhäältä alaspäin salaliittoteorioilla Neuvostoliiton sortumisesta lähtien ja pidempäänkin, mutta Putinin aikana niistä on tullut selvästi vallankäytön väline. Se nähtiin jo Krimin valtauksessa 2014. Nyt ne salaliittoteoriat, joita on pitkään pohjustettu, konkretisoituivat täysimittaisella sodalla.

Poliittisissa tarkoituksissa levitetyt salaliittoteoriat tähtäävät yleensä vastustajan pehmittämiseen. Tässä tapauksessa niitä käytetään omaa kansaa kohtaan, jota Kivioja pitää erityisen järkyttävänä.

– Hyökkäystä perustellaan sillä, että uusnatsit ovat ottaneet Ukrainassa vallan ja pyrkivät hyökkäämään Venäjälle tai että Nato saartaa Venäjän ja pyrkii pilkkomaan sen osiin. Näitä teorioita on rakennettu vuosikausia ja niihin vastataan nyt sotatoimin.

Vladimir Putin on istuttanut tarkoituksella salaliittoteorioita Venäjän kansalaisten mieliin.

Kivioja uskoo, että osa Ukrainan kriisiin johtaneista ja sen aikana levinneistä salaliittoteorioista jää elämään, kävi Putinille miten tahansa.

– Venäjälle tarvittaisiin todella vahva demokraattinen järjestelmä, jotta salaliittoteorioiden perimä ei jatkuisi hallinnossa.

Vaikka äänekkäimmät suomalaiset salaliittoteoreetikot kieltäytyivät Kiviojan haastattelupyynnöistä, hän tapasi useita mielenkiintoisia henkilöitä. Jo kirjan alkusivuilla Salatuista elämistä tuttu näyttelijä Tuomas Kytömäki kertoo näkemyksiään muun muassa siitä, kuinka Sauli Niinistö on korvattu kloonilla ja ihmismäiset humanoidit johtavat maailmaa.

Kiviojan mukaan hän ei halunnut kyseenalaistaa tai tuomita, vaan häntä kiinnosti se, miten haastateltavat olivat päätyneet ajatuksiinsa ja mitä siitä oli mahdollisesti seurannut.

– Jos ihminen esitti poskettomia väitteitä, kysyin, mihin ne perustuvat. Tiesin kyllä, että heillä on yllättäviä ja omistani poikkeavia näkemyksiä, mutta se ei ollut ongelma. Ihmiset piti ensin vakuuttaa, että käsittely on asiallista. Hyvin moni silti kieltäytyi, sillä he eivät luota valtamediaan.

Capitolin valtaus toi QAnonin suuren yleisön tietoisuuteen.

Se ei ollut yllätys, sillä salaliittoteoreetikoilla on yleisesti ottaen erittäin heikko luottamus mediaan, jopa sosiaalisen median kanaviin. Suomalaisten luotto mediaan on erittäin vahva, ja Ylen kohdalla lähes ”pohjoiskoreamainen”. Salaliittoteorioiden on erittäin vaikea läpäistä sitä.

– Suomessakin on silti ryhmiä, jotka tekevät hartiavoimin töitä syödäkseen median uskottavuutta, Kivioja huomauttaa.

Ironista on, että medialla on myös erittäin suuri rooli salaliittoteorioiden näkyviksi tekemisessä.

– Ilmiö voi olla marginaalinen, mutta sitten kun media nostaa sen esille, se muuttuu isoksi. Tässä on median toiminnan kriittinen kohta. Tutkijat varoittavatkin nostamasta ääriteorioita näkyville. Mutta jos johtava poliitikko tuo sellaisen esille, voiko siitä vaieta?

Tutkimusta tehdessään Kivioja törmäsi useisiin traagisiin tarinoihin. Pahimmillaan salaliittoteorioihin uskova, ”kaninkoloon pudonnut” ihminen pilasi perhesuhteensa. Tuli eroja ja lapset etääntyivät vanhemmistaan. 14-vuotias tyttö kertoi hädissään Kiviojalle äitinsä menneen sekaisin ja ottaneen hänet pois koulusta.

– Olin aiemmin varsin suosittu, mutta QAnon maksoi minulle kaikki ystävyyssuhteeni. Riitelin ystävieni kanssa koko ajan, ja lopulta he hylkäsivät minut. Eikä sitä vahinkoa pysty enää korjaamaan, vaikka olen sittemmin lähtenyt QAnon-liikkeestä, australialainen Jitarth Jadeja kertoo kirjassa.

Miksi riskeerata koko elämä valtavirrasta poikkeavien näkemysten takia? Se on kenties tärkein kysymys mutta myös vaikein vastata.

– Opin aika paljon siitä, minkälainen mielenlaatu pitää olla, että uskoo salaliittoteorioihin. Ilmiö tuntuu täysin käsittämättömälle, jos siihen ei ole perehtynyt. Miksi joku uskoisi, että tuolla on demokraattipoliitikkojen joukko, joka juo lasten verta (pizzagate)? On paljon myös niitä, jotka eivät usko vaan levittävät teorioita esimerkiksi kaupallisista ja poliittisista syistä, Kivoja sanoo.

Syitä uskomiseen voi olla useita, esimerkiksi selviytymismekanismi ahdistukseen tai halu suojella omaa ryhmää ulkopuolisilta. Salaliittoteorioihin uskovien ja matalan koulutustason välillä on korrelaatio, samoin kun aiemmin mainitulla epäluottamuksella mediaan. Kivioja arvioi, että myös henkilökohtainen trauma voi vaikuttaa alttiuteen.

– On vaikeaa myöntää olevansa väärässä ja muuttaa mielipidettään, vaikka näkisikin päinvastaisia todisteita, Kivioja sanoo.

Estonian uppoaminen on synnyttänyt lukuisia salaliittoteorioita. Aluksen keulavisiiriä nostettiin Utön edustalla 19. marraskuuta 1994.

Capitolin valtaus on ääriesimerkki siitä, mihin salaliittoteorioiden uskominen voi johtaa. Suomessa teoreetikot ovat pääasiassa harmittomia foliohattuja, ja Kivioja näkee riskin ainoastaan yhdessä ryhmässä.

– Salaliittoteoria väestönvaihdosta on radikalisoija. Terroristisia tekoja on tehty, koska uskotaan, että meidän väestöä ollaan muuttamassa muualta tulleisiin. Täälläkin on tehty pidätyksiä kuten Kankaanpään natsit, hän sanoo.

– Mutta jos vertaa Suomea ulkomaihin, emme ole kärkipäässä salaliittoteorioihin uskomisessa. Täällä uskotaan enemmän henkimaailman asioihin kuten telepatiaan ja uskomushoitoihin.

FINSCIn kyselyssä vastaajille esitettiin 62 eri salaliittoteoriaa. Kyselyllä selvitettiin sekä niiden tunnettuutta että sitä, kuinka paljon niihin uskotaan.

Parhaiten suomalaiset tietävät covid-teoriat: 86 % on kuullut väitteen, että virus olisi päästetty liikkeelle kiinalaisesta laboratoriosta. Suomessa tunnettuja salaliittoteorioita ovat myös muun muassa vaalivilppi Joe Bidenin hyväksi ja Nasan lavastamat kuulennot.

Yli kolmasosa suomalaisista uskoo, että John F. Kennedyn murhaan liittyy jotain, mitä ei ole julkisuuteen kerrottu.

Kaikkein suosituin salaliittoteoria liittyy John F. Kennedyn murhaan: peräti 38 % uskoo, että Lee Harvey Oswald ei tehnyt sitä yksin. Lähes kolmasosa uskoo myös vapaamuurarien vaikuttamisverkostoon ja siihen, että iPhone kuuntelee käyttäjiään.

Lähes kaksi prosenttia uskoo, että osa maailman johtajista on liskoihmisiä.

– Tässä huomataan, että kaikelle löytyy kannatusta, kun sitä osaa kysyä, Kivioja sanoo.

Mutta mihin salaliittoteoriaan kirjailija itse uskoo?

– Tein sen saman kyselyn ensimmäisenä, hän paljastaa.

– Muistaakseni en kovin moneen uskonut ollenkaan, mutta Kennedyn salamurhaan liittyvään teoriaan uskon jonkin verran. Minulle ei käy järkeen, että yksittäinen mies olisi ampunut Kennedyn ja kaksi päivää siitä yökerhon omistaja ampuu hänet Dallasin poliisiaseman pysäköintihallissa.