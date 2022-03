Posti pahoittelee jo toisen Kelan lähetyksen katoamista – sisältää 40–50 asiakkaan asiakirjoja

Pakettia on jäljitetty maaliskuun alusta lähtien.

Posti on pahoitellut jo toisen Kelan hakemuksia ja asiakirjoja sisältävän lähetyksen katoamista. Kadonnut paketti sisältää arviolta 40–50 asiakkaan Kelan Vihdin palvelupisteeseen jättämiä asiakirjoja. Seurantakoodin mukaan Posti on ottanut paketin vastaan, mutta sitä ei ole merkitty luovutetuksi. Pakettia on jäljitetty maaliskuun alusta lähtien.

– Lähetyksen katoaminen on vakava virhe. On erittäin valitettavaa, että tämä on nyt toinen tapaus pitkäaikaisen asiakkaamme Kelan kanssa. Etsimme yhdessä keinoja, joilla vastaavanlaiset tilanteet saadaan estettyä, sanoo paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnan tuotannosta vastaava Juhani Tanayama Postin keskiviikkona lähettämässä tiedotteessa.

Kela tiedotti helmikuussa myös toisesta kadonneesta postipaketista, joka sisälsi vastaavanlaisia asiakirjoja. Se oli lähetetty Kouvolasta.